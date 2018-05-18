Экстренное торможение, или Как не сбить Петровича

Водителей автомобилей скорой помощи в Казани перед чемпионатом мира по футболу — 2018 обучают защитному вождению. Для этого по просьбе минздрава РТ была адаптирована программа «Академия безопасного вождения Ford», изначально ориентированная на водителей школьных автобусов. Водителей обучают по четырем основным направлениям: торможение, экстренное маневрирование, «слепые зоны» и влияние отвлекающих факторов. Как проходит обучение, наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».