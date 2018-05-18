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Экстренное торможение, или Как не сбить Петровича

13:19, 18.05.2018 3 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России

Водители казанских «скорых» готовятся к ЧМ-2018

Экстренное торможение, или Как не сбить Петровича

Водителей автомобилей скорой помощи в Казани перед чемпионатом мира по футболу — 2018 обучают защитному вождению. Для этого по просьбе минздрава РТ была адаптирована программа «Академия безопасного вождения Ford», изначально ориентированная на водителей школьных автобусов. Водителей обучают по четырем основным направлениям: торможение, экстренное маневрирование, «слепые зоны» и влияние отвлекающих факторов. Как проходит обучение, наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:19
    Живчик- Петрович)))
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  • Анонимно 16:51
    А белые газельки это тоже скорые?
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  • Анонимно 17:07
    Как не сбить Кузьмича
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