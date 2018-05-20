Куда пойти в Казани: шоу Цирка дю Солей, Надежда Бабкина на «Каравоне» и IT-тренды

Афиша мероприятий с 21 по 27 мая

Ближайшая неделя ожидается довольно насыщенная — каждый день будет радовать каким-нибудь мероприятием. Причем благодатная неделя будет и в плане деловой активности: город ждет чреда бизнес-форумов, лекций, семинаров. Так, в «Корстоне» обсудят тренды в IT-отрасли, а в преддверии Дня предпринимателя для бизнесменов пройдут круглые столы и семинары. Любителей цирка порадует новое шоу от артистов дю Солей, weekend можно провести в Лаишевском районе, там пройдет русский праздник «Каравон». Планируйте неделю вместе с «Реальным временем».

В КФУ — «Ночь открытий» (18+)

21 мая в КФУ пройдет очередной цикл проекта «PROНаука». Новая часть «Ночь открытий» станет самой масштабной за всю историю проведения — будут задействованы все 14 институтов, 1 факультет, 2 лицея и 2 филиала КФУ. На этот раз институты будут презентовать себя в виде соответствующих мастер-классов, батлов и квестов, а каждая лекция будет посвящена конкретной тематике каждого института. На площадке также будет представлена зона фудкорта.

PROНаука — формат образовательных интенсивов. Каждое мероприятие объединяет на одной площадке множество активностей: научно-популярные лекции, интерактивы, развлечения и обучение.

Начало в 17.00, вход свободный.

21 мая в КФУ пройдет очередной цикл проекта «PROНаука». Фото Максима Платонова



Цирк дю Солей привезет в Казань новое шоу (6+)

С 23 по 27 мая в Казани выступит всемирно известный цирк Cirque du Soleil. Канадцы привезут в столицу Татарстана шоу OVO. В фокусе — тема природы и насекомых. По задумке авторов шоу, гигантские элементы сценографии — девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра сбивают перспективу, и зритель сможет ощутить себя крошечным муравьем — частью микромира. Так что шоу будет интересно и детям.

Представления можно посмотреть в «Татнефть-Арене». Стоимость билетов от 2 тыс. до 4,8 тыс. рублей.

Что нового в IT-безопасности (18+)

С 24 по 25 мая в казанском «Корстоне» пройдет всероссийская конференция IT&Security Forum 2018. Участники обсудят основные тренды и новинки в сфере информационных технологий, информационную безопасность и возможности повышения эффективности бизнеса. В числе спикеров заявлены представители таких крупных компаний, как «Лаборатория Касперского», Schneider Electric, Huawei, General Electric, ICL Системные технологии и многих других.

Пленарное заседание с участием премьер-министра РТ Алексея Песошина стартует в 09.30. Участие осуществляется по предварительной регистрации и для конечных пользователей является бесплатным, сообщают организаторы.

С 24 по 25 мая в казанском «Корстоне» пройдет всероссийская конференция IT&Security Forum 2018. Фото Марии Зверевой

Бизнесменам покажут мониторинг делового климата (18+)

В Татарстане проходит ежегодный бизнес-форум «Весенняя неделя предпринимательства РТ — 2018». Он продлится до 26 мая — Дня российского предпринимательства. В стенах Торгово-промышленной палаты РТ проходят семинары, круглые столы, общественные советы, встречи, направленные на бизнесменов.

Так, 22 мая можно будет посетить семинар с участием эксперта по пожарной безопасности комитета Госдумы Вадима Коробко. Он расскажет, как не допустить в своем регионе пожара, который произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Также 22 мая президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Рафик Шайхудинов презентует мониторинг делового климата и деловой активности районов РТ в 2015—2018 годах.

24 мая пройдет заседание комитета ТПП РТ по предпринимательству в сфере рекламы и информации. Эксперты расскажут об изменениях в правилах благоустройства города и о том, как взаимодействовать с контрольными органами в рамках этих изменений.

Для участия нужна предварительная регистрация.

Бизнесмены проедут веломарафон (18+)

25 мая стартует веломарафон предпринимателей Татарстана. Маршрут поездки: Казань — Атня — Кырлай — Хотня — Арск. Участники соберутся на площади 1000-летия Казани перед Центральным стадионом и, собравшись в колонны по 10 человек, двинутся в сторону Атни. В каждой точке прибытия бизнесмены будут встречаться с местными предпринимателями. В веломарафоне можно участвовать не только на велосипедах. Можно использовать любой альтернативный вид транспорта, сообщают организаторы. Марафон завершится 27 мая.

Стоимость участия 2 тыс. рублей, сбор в 09.00.

На Всероссийском фестивале русского фольклора «Каравон» выступит народная артистка России Надежда Бабкина. Фото shans.online



Надежда Бабкина споет в Лаишевском районе (16+)

26 мая в селе Никольское Лаишевского района пройдет всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». На празднике выступит народная артистка России Надежда Бабкина, а также московский государственный театр фольклора «Русская песня». В программе концерт, мастер-классы, игры и интерактивы. Также в этот день гостям откроются двери русского подворья, который построили в рамках этнического туристического маршрута. Там разместится обновленный музей истории «Каравона». Желающие смогут принять участие в традиционном ходе вместе с творческими коллективами.

Начало в 08.00, вход свободный.

Казань откроет мотосезон (18+)

В субботу, 26 мая, Казань откроет мотосезон. В честь этого на автодроме KazanRing пройдет праздник. В программе авто-мотогоночные заезды, соревнования по дрифту, трюковая езда на мотоциклах, гонка самолета с мотоциклом, конкурсы со зрителями и даже шоу-экстрасенсов.

Начало в 12.00, вход свободный.

Казанцев обучат ткацкому делу и гончарному ремеслу (16+)

В воскресенье, 27 мая, на площадке у театра кукол «Экият» пройдет праздник «Духов день в Суконной слободе». Для гостей организуют ярмарку с угощениями и украшениями ручной работы, площадки по казачьей культуре и «Детское царство», мастер-классы по традиционным и современным ремеслам — ткачество на старинном ткацком станке, гончарное ремесло, создание традиционной русской куклы.

Вход свободный.

27 мая, на площадке у театра кукол «Экият» пройдет праздник «Духов день в Суконной слободе». Фото Олега Тихонова

В «Смене» покажут фильмы разных стран (18+)

На неделе в ЦСК «Смена» запланирован бесплатный показ целого ряда фильмов.

Так, 25 мая зрителям покажут фильм «Бойс». Фильм Андреса Файеля включает в себя множество до этого не обнародовавшихся аудио- и видеозаписей интервью и выступлений художника Йозефа Бойса.

26 мая можно будет посмотреть «В поисках Рокки II». Фильм наведет на размышления о загадочной природе искусства и «голливудских шаблонах», навязывающих свое восприятие реальности.

26 мая пройдет показ романтического фильма «Сердце любви», а 27 мая покажут фильм об умном городе США «Коламбус».

Кроме этого:

22 мая в казанской филармонии блюз-рок бэнд Мama's Bad Boys. В программе блюз, фанк, джаз и рок. Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 1 тыс. рублей. (18+)

24 мая на площадке Учебно-методического центра ФАС России пройдет конференция «Обеспечение конкуренции в области торговой деятельности». Эксперты и участники обсудят антимонопольные правила и регулирование торговой деятельности. Мероприятие будет интересно бизнесменам и представителям надзорных органов. (18+)

24 мая в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет концерт в честь Дня славянской культуры и письменности. На одной сцене выступят Государственный камерный хор РТ, хор Государственного ансамбля песни и танца РТ, сводный хор детских музыкальных школ Казани и другие академические и народные хоровые коллективы. Начало в 13.00, вход свободный. (16+)





Мama's Bad Boys выступят 22 мая в казанской филармонии. Фото spb.icity.life



Мama's Bad Boys выступят 22 мая в казанской филармонии. Фото spb.icity.life 26 мая в парке «Крылья Советов» впервые в Казани пройдет День жизнелюба. Праздник посвящен людям пенсионного возраста, участникам проекта «Жизнелюб». Гости смогут поучаствовать в танцевальной терапии и коллективном сеансе йоги, посетить площадку здорового образа жизни, сыграть в шашки и шахматы. (18+)

26 мая в казанской филармонии пройдет творческая встреча российского телеведущего Игоря Прокопенко. Начало в 19.00, стоимость билетов от 600 до 2,5 тыс. рублей. (18+)

27 мая в музее истории Благовещенского собора пройдет лекция «Свобода как дар Божий в жизни и творчестве Л.Н. Толстого». Можно будет узнать подробнее о казанском периоде жизни русского классика. Вход свободный, начало в 15.00. (16+)