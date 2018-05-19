Опрос предпринимателей: как вы относитесь к возрастным сотрудникам?
Бизнесмены рассуждают о том, нужен ли возрастной ценз в компании
Не секрет, возраст — довольно важная характеристика, на которую обращает внимание большинство работодателей. «Реальное время» задалось вопросом: действительно ли в компаниях негласно действуют возрастные ограничения. Бизнесмены на этот раз сошлись во мнении — ценность сотрудника определяется не возрастом, а квалификацией, и шанс есть у всех. Подробнее — в «Бизнес задачнике».
Компания установила на сайте по подбору персонала фильтр по возрасту. Директор не хочет видеть сотрудников старше 45 лет. Как вы относитесь к возрастным подчиненным? И что бы вы не хотели видеть в своих будущих сотрудниках?
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ
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Я против ценза по возрасту. Это абсолютно неверно. Знаю людей, которым 55—60 лет, и они молоды душой, профессиональны и с огромным опытом. Также знаю 30-летних, которых вообще ничего в этой жизни не интересует. Абсолютное отсутствие профессионализма. Дело не в возрасте, а в компетенции — насколько человек обладает необходимыми навыками и знаниями.
Точно могу сказать, что, если кандидат на собеседовании не проявит живого интереса, я его не возьму. Когда люди откликаются на вакансию, у них должны гореть глаза. Не всегда знание правил — гарантия, что человека примут на работу. Я неоднократно нанимала людей из других сфер, которые не обладали навыками в сфере гостеприимства. Но я видела, насколько у них велико желание работать, и насколько они искренне любят людей. В последствии из них действительно выходили профессионалы.
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Андрей Ермолаев генеральный директор Global Media
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Устанавливать фильтр или нет — право руководителя. Это же его фирма. Я к возрастным сотрудникам отношусь совершенно спокойно. Возраст, пол, национальность и вероисповедание в нашей компании не имеют никакого значения. Главное, чтобы человек умел решать поставленные задачи, был творческим в работе. Мне нужны хорошие делатели, из которых потом получаются отличные перформеры.
Я ищу подобных себе людей, которые готовы творить, потому что убежден, что творческие люди достигают лучших результатов, чем те, кто ждет постоянных указаний.
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Игорь Абдрахманов генеральный директор «Биосфера-фиш»
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На первом месте всегда стоит квалификация сотрудника. Я знаю людей, которым далеко за 70 лет, но работодатели ценят их так, что при сокращении штата всегда оставляют на своих местах. Думаю, что ограничения по возрасту может установить работодатель, которому нужны низкоквалифицированные сотрудники.
Прежде всего я ценю в кадрах образование и опыт работы. Наш бизнес подразумевает действительно высокую квалификацию и человек с хорошим портфолио, опытом работы, не будет лимитирован по возрасту.
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Рим Сафиуллин директор «Генезис групп»
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Есть позиции, на которые люди старшего возраста не подходят. Например, вакансии, связанные с большим количеством командировок. Или профессии, которые появились недавно — маркетинг, продвижение, разработка ПО, где работает молодежь, потому что у них в этих вопросах компетенции выше.
У меня конкретных табу по найму нет. Главное требование — соответствие позиции. Бывает, на собеседовании понимаешь, человек прекрасный, но по данной должности у него не хватает навыков. Поэтому цель собеседования сводится не к определению неподходящих компетенций, а соответствие топ-5 требованиям по должности.
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Ильдар Берхеев руководитель и владелец базы «Три берега»
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К возрастным фильтрам я отношусь отрицательно. Человек ценится по заслугам и способности выполнять свои функции. В нашей компании работают как люди старше 60 лет, так и моложе 40. Что касается требований, то я не приемлю необязательность и разгильдяйство. А если человек хорошо выполняет свои обязанности, возьму его, несмотря на возраст.
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Олег Стерлядев владелец сети пекарен «Добропек»
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Возраст вообще не имеет значения. Люди могут быть старшего возраста, но обладать лучшей квалификацией, быть открытыми и лояльными. К каждому кандидату нужно подходить детально, поэтому фильтры выставлять некорректно. Я хочу видеть в людях желание учиться и умение делать выводы из своих ошибок. Когда человек твердолобый, повторяет из раза в раз одно и то же, получается негативный результат.
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Ирина Толмачева генеральный директор «Коттедж-центр»
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Я категорически против возрастных табу. В каждой компании должны быть разновозрастные сотрудники. В Советском Союзе, когда молодой человек вставал к станку, у него был опытный наставник, который его всему обучал. Я придерживаюсь той же системы. У нас работают и студенты, и люди, которые перешагнули черту пенсионного возраста. Причем последние стимулируют молодых сотрудников учиться, делятся опытом. Потому что только опыт помогает состояться в девелоперской сфере и компании, и человеку.
Людей я в основном определяю по ситуациям. Отрицательно отношусь к лжи. Если человек обманул, однозначно, будем прощаться.
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Ринат Гаризов основатель консалтингового агентства «Мы»
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Я как молодой руководитель часто сталкиваюсь с тем, что сотрудники могут в первое время воспринимать директора с точки зрения своего возраста. Это основная проблема, поэтому я стараюсь искать молодых специалистов. К тому же, чем моложе человек, тем он мягче и из него можно будет слепить подходящего сотрудника и более квалифицированного специалиста. Вложения в молодых кандидатов чаще более оправданы. Они энергичные, с ними легче договариваться и проще учить. А возрастные сотрудники — как правило, закоренелые. Но в то же время, мы рассматриваем все кандидатуры и не отказываем в собеседовании. Если человек покажет, что он готов быть гибким, готов учиться, развиваться, несмотря на свой возраст, почему бы нет. Плюс старшего поколения в том, что у таких сотрудников богатый опыт.
Вообще на каждую вакансию есть определенный типаж людей. В строительстве, на мой взгляд, мужчины менеджеры продают намного лучше, чем женщины. В любом случае мы рассматриваем и тех, и других. Еще бывает, что открыто несколько вакансий, человек откликнулся на менеджера, но становится ясно, что он неплохой руководитель. Или его опыт подходит в смежной области.
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Альберт Кабиров руководитель представительства в Казани машиностроительного кластера РТ
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Компания — это механизм. И задача руководителя состоит в том, чтобы этот механизм работал. Поэтому любому человеку на предприятии можно найти достойное применение, независимо от возраста. Сотрудник — это личность, которую надо раскрывать. Разные направления требуют разновозрастных сотрудников. Это зависит от выполняемых обязанностей, задач, навыков.
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