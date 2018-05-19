Опрос предпринимателей: как вы относитесь к возрастным сотрудникам?

Я против ценза по возрасту. Это абсолютно неверно. Знаю людей, которым 55—60 лет, и они молоды душой, профессиональны и с огромным опытом. Также знаю 30-летних, которых вообще ничего в этой жизни не интересует. Абсолютное отсутствие профессионализма. Дело не в возрасте, а в компетенции — насколько человек обладает необходимыми навыками и знаниями.



Точно могу сказать, что, если кандидат на собеседовании не проявит живого интереса, я его не возьму. Когда люди откликаются на вакансию, у них должны гореть глаза. Не всегда знание правил — гарантия, что человека примут на работу. Я неоднократно нанимала людей из других сфер, которые не обладали навыками в сфере гостеприимства. Но я видела, насколько у них велико желание работать, и насколько они искренне любят людей. В последствии из них действительно выходили профессионалы.