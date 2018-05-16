Шведы разобрали «Красную машину» Воробьева на запчасти

Вылет в четвертьфинале от Канады окончательно девальвирует золото Пхенчхана-2018

По мнению большинства экспертов, шведская сборная уже второй год подряд привозит на чемпионат мира сильнейшую по составу команду, так что вчера «Тре крунур» выглядели явными фаворитами в противостоянии с Россией. Тем более что хоккеисты Ильи Воробьева, несмотря на «сухую» победу в предыдущем матче, на нынешнем ЧМ не убедили. Оставалось уповать на более привычную для россиян большую площадку, но и это не помогло. Почему шведы больше заслужили победу, чем пытались взять команду трех корон россияне и какой приговор они подписали себе в плей-офф — об этом и других подробностях поединка России и Швеции в материале «Реального времени».

Воробьев пока не убедил

Несмотря на довольно уверенную сухую победу над словаками, никакой уверенности в стабильном уровне команды Ильи Воробьева за весь датский чемпионат у болельщиков и экспертов так и не появилось. Наоборот, эта игра лишь подтвердила, что с командами средненькими, как Франция, россияне играют несколько «скрипуче». Еле «вытянули» победу над Швейцарией. Забросили две шайбы и сбавили скорости до пешеходного уровня и в последнем матче — с той самой Словакией. А уж в единственном матче с соперником, представляющим первый эшелон хоккейных держав, чехами, и вовсе что-то пошло не так.

Российская сборная уже показала, как прекрасно она умеет плести «кружева» в играх против команд с медленной и слабой обороной. Но когда на ее пути встречается соперник с более-менее крепкой защитой, начинается кризис идей. Именно против традиционно вязких и силовых шведов комбинационный хоккей воробьевской команды мог дать первый серьезный сбой. Для «викингов» такой хоккей соперника — настоящая услада. Пять защитников первых пар НХЛ с такими заигрываниями обычно заканчивают быстро и без церемоний — игрой в борт.

С другой стороны, именно большое количество хоккеистов, выступающих на маленьком льду в Северной Америке, могло сыграть с шведами злую шутку. У россиян, у которых большая часть игроков провела сезон на просторных площадках КХЛ, чувство пространства получше.

Несмотря на довольно уверенную сухую победу над словаками, никакой уверенности в стабильном уровне команды Ильи Воробьева за весь датский чемпионат у болельщиков и экспертов так и не появилось



Другая проблема сборной России заключалась в том, что ни одного из привычных по Евротурам хоккеистов в этом составе «Тре крунур» не присутствовало. Полный набор энхаэловцев (разбавленный двумя кэхаэловцами), который шведы привезли на нынешний чемпионат, по мнению многих, сильнейший из представленных в Дании. Да, Канада с Макдэвидом и О'Райли сильна и тоже состоит исключительно из игроков НХЛ, но все-таки это далеко не сильнейший состав сборной.

Другое дело шведы. Эти парни всерьез решили повторить прошлогодний успех, когда в финале выгрызли «золото» у канадцев в серии буллитов. Так же как и на том чемпионате, шведы собрали сильнейший состав, напрочь забыв о существовании шведского внутреннего первенства SHL. Только вчитайтесь в эти имена: Патрик Хернквист из «Питтсбурга» (привет Кросби, который не поехал к «кленовым листьям»), Лиас Андерссон из «Рейнджерс», Юхан Ларссон из «Буффало», защитники Эрик Густафссон (не тот, что покинул «Нефтехимик», а тот, что из «Чикаго») и Адам Ларссон из «Эдмонтона».

Шведская команда на турнире идет вообще без каких-либо помех, как крейсер через Балтийское море: поочередно были обыграны Чехия, Франция, Австрия, Словакия и Швейцария. Попотеть пришлось разве что в игре со словаками, оказавшими серьезное сопротивление — 3:4. В остальных же играх «Тре крунур» не видели смысла резвиться, как россияне, когда соперник заведомо слабее, — всего 4:0 с французами и 5:3 со Швейцарией. Зато стабильно набирали очки и дожимали соперника, когда это было необходимо (3:2 с чехами).

Лучше не были, но максимум выжали

Игра стартовала без раскачки, и на льду с первых минут пошли горячие моменты. Уже на второй минуте Кирилл Капризов на скорости едва не переправил шайбу в собственные ворота. А вскоре шведы показали ту самую игру, к которой и стоило готовиться — контактную и грубую. Однако то, на что закрывают глаза рефери Северной Америки, здесь не проходит. Сначала на две минуты «присел» Ракелль за толчок на борт Михеева, а вскоре за грубость на Бучневиче отправился отдыхать на четыре минуты Ларссон. Довольно быстро российская сборная это большинство реализовала — наконечником на пятаке выступил Кирилл Капризов, выскочивший на шайбу, шедшую из-за ворот — 1:0.

Затем сам себе создал отличный момент Барабанов, когда накрутил половину команды Швеции и резко выехал из-за ворот с передачей на дальнюю штангу, но там никого не было. Однако все эти моменты возникали эпизодически и не вытекая из логики игры. В основном российские атаки в зоне шведов не задерживались, шайба по большей части держалась в средней зоне.

Игра стартовала без раскачки, и на льду с первых минут пошли горячие моменты



Более-менее оклемались шведы лишь ближе к концу периода, когда пару раз убегали в опасные контратаки. Много бросков заблокировали и россияне, подопечные Воробьева старались отрабатывать в обороне всей командой. Однако «Тре крунур» к ответной шайбе были все ближе. И под самый занавес периода россияне схлопотали-таки свой штраф. На скамейку штрафников отправился Максим Шалунов. Почти сразу же Филип Форсберг имел возможность сравнять счет, когда мощно пробивал по низу ворот Кошечкина, но шайба угодила в штангу и отскочила в сторону борта. Больше Россия таких моментов сопернику создать не позволила. Вскоре уже сами россияне получили шанс разыграть лишнего, и Капризову лишь сантиметров не хватило, чтобы оформить дубль. После быстрой многоходовки он «замыкал» на пятаке, но не попал в створ.

Шведы свое «возвращение» заслужили

Во втором отрезке матча Швеция только наращивала давление. Даже в меньшинстве, которое осталось с первого периода, скандинавы умудрились создать опасный момент на контратаке. Позже они дважды на быстрых позиционных атаках едва не заталкивали шайбу на пятаке. Несмотря на частые удаления в составе сборной Швеции, ни о каком доминировании россиян речи не шло. Скандинавы здорово приспособили ход игры под свой стиль хоккея, и россиянам было просто неудобно в него играть. Швеция периодически бросала по воротам России даже будучи в меньшинстве.

Свое она дожала в середине периода, когда Шалунов удалился за задержку клюшкой Форсберга. Всего восемь секунд хватило скандинавам, чтобы реализовать большинство: это Зибанежад нанес мощный дальний бросок с правого края, Ракелль закрыл Кошечкину обзор, и шайба проскочила между щитков Василия — 1:1.

После этого минут на шесть игра превратилась в сплошную толкотню без моментов у ворот. Лишь за три минуты до сирены шведы вновь на больших скоростях умудрились не упустить шайбу из зоны — ее подхватил все тот же Зибанежад, потащил снаряд за ворота и отдал на дальнюю штангу свободному Раккелю, тот был точен — 1:2.

Во втором отрезке матча Швеция только наращивала давление



Победили спокойствие и честный труд

Отыгрываться в третьем периоде российские хоккеисты принялись сразу же, но теперь уже больше сбиваясь на индивидуальные попытки. То Павел Дацюк хитрым броском старался пробить Нильссона с правого круга, то Бучневич и Барабанов накручивали чужую оборону, но не могли обыграть голкипера. Капризов разгонялся из своей зоны и как на забор натыкался на рослого Экхольма.

А когда до конца игры оставалось полторы минуты, Илья Воробьев снял Кошечкина, а тут еще и смена проходила очень уж неуклюже. Так что тот же Экхольм спокойно завел шайбу за свои ворота, а потом совершенно свободно прицельно бросил через всю площадку — 1:3.

Россияне лихо стартовали, но в течение игры постепенно упустили игру из своих рук. А точнее Швеция забрала ее и уверенно довела до нужного результата. Следует признать, что «Тре крунур» выглядели солиднее как команда. Даже когда шведы пропустили, они просто продолжали играть в свою силовую игру по заранее намеченному плану и в итоге взяли свое.

Теперь России предстоит сражение с Канадой, которая тоже не слишком блещет на нынешнем чемпионате мира, о чем говорит лишь третье место, занятое ею в группе B. Однако «Кленовые листья» традиционно прибавляют в плей-офф, чего не скажешь о сборной России. Если команда Воробьева вылетит в четвертьфинале, это окончательно девальвирует олимпийское золото Олега Знарка. Все эксперты в курсе, что олимпийский турнир в Пхенчхане был слабейшим в истории игр, и текущий ЧМ это наглядно демонстрирует. «Красная машина» пропускает вперед куда более резвые транспортные средства.

Эрик Добролюбов, фото fhr.ru