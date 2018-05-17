Смертный полк: работники-мужчины по-прежнему умирают в разы чаще женщин

Наименьшая смертность трудоспособного населения — в экономически неблагополучных регионах России

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные по количеству россиян, умерших в трудоспособном возрасте, и выяснила, что по-прежнему гораздо чаще умирают работники-мужчины и все также в половине смертей повинны рак и болезни системы кровообращения. Меньше всего работников умирает при этом в экономически неблагополучных регионах (такая же картина по ПФО), а больше всего, зачастую, в самых развитых. И настолько же удивительный, насколько и печальный факт: количество самоубийств российских работников в два раза выше числа убийств. Татарстан в этом смысле, увы, не отстает — как и в гибели работников в ДТП, так и в смертности от рака.

Работники-мужчины умирают гораздо чаще

Напомним, мы уже писали о том, что за пять лет смертность в России сократилась на 2% — с 1,925 млн умерших до 1,88 млн. Однако со снижением смертности падает и рождаемость. Сравнив эти два показателя, аналитическая служба «Реального времени» пришла к неутешительному выводу: в 2016 году прирост российского населения остановился — впервые с 2012 года, а с 2017-го началась его убыль. За первые 8 месяцев прошлого года убыль населения составила 104,5 тыс. человек — умерло 1,23 млн человек, родилось лишь 1,13 млн. В прошлом году мы начали мониторинг причин смертности трудоспособного населения, узнав, в частности, что в России в 2016 году умерли 1,89 млн человек, из них 23%, или 435,8 тыс. человек, — в трудоспособном возрасте (то есть старше 18 лет, но еще не достигших пенсионного возраста). По сравнению с 2015 годом доля смертей людей в трудоспособном возрасте незначительно снизилась — на 1%, с 24% до 23%. При этом общее количество смертей снизилось на 24 тысячи человек, а количество смертей людей трудоспособного возраста — на 23 тысячи человек.

Число умерших в трудоспособном возрасте, 2016-2017 годы

Число умерших в 2017 ВСЕГО Число умерших в 2016 ВСЕГО От всех причин От всех причин некоторых инфекционных и паразитарных болезней некоторых инфекционных и паразитарных болезней из них: новообразований новообразований от туберкулеза от туберкулеза злокачественных злокачественных ишемической болезни сердца ишемической болезни сердца от ДТП от ДТП А 2017 2016 2017 2016 2017 Российская Федерация 1 824 340 1 887 913 394 011 435 851 28 375 Республика Башкортостан 50 261 52 283 12 407 13 594 827 Московская область 91 722 95 569 19 080 20 454 781

Коэффициент смертности трудоспособного населения РФ (число умерших на 100 тыс. населения) в 2016 году составлял 517,6 человек. Самая высокая смертность была в Чукотском АО (815,8), Республике Тыва (806,4), Еврейской АО (772,5), Новгородской области (716), Иркутской области (711,3). В ПФО тяжелее всего ситуация была в Пермском крае — 645,6 человек на 100 тыс. населения. Для сравнения, в Татарстане он составлял всего 435,3, в Москве — 357,7, а в Чечне, Дагестане и Ингушетии, несмотря на слабую экономику и маленькие доходы, — всего 187,8, 178,5 и 156,7.

Работники-мужчины умирают в России гораздо чаще: коэффициент смертности трудоспособных мужчин в РФ в 2016 году был намного выше среднего показателя и составлял 790, в Татарстане — 683,6. В 2017 году он снизился в РФ до 719 на 100 тыс. человек, в Татарстане до 641,4 на 100 тыс. человек. Для сравнения, коэффициент смертности трудоспособных женщин в целом по стране составлял 222 на 100 тыс. человек, в Татарстане — 170. В 2017 году женский «смертельный коэффициент» снизился до 205 и 162 на 100 тыс. человек соответственно.

Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте, 2016-2017 годы

От всех причин умершие по причинам смерти от : От всех причин некоторых инфекционных и паразитарных болезней некоторых инфекционных и паразитарных болезней от туберкулеза от туберкулеза новообразований злокачественных злокачественных ишемической болезни сердца ишемической болезни сердца цереброваскулярных болезней цереброваскулярных болезней от ДТП от ДТП А 2017 2016 2017 2016 2017 Чукотский авт.округ 790,8 815,8 50,8 34,3 28,6 Республика Тыва 705,8 806,4 72,0 67,3 71,4 Новгородская область 679,0 715,9 30,5 25,7 6,4

Наименьшая смертность работников — в экономически неблагополучных регионах

В 2017 году коэффициент смертности трудоспособного населения РФ упал на 8,6%, до 473,4 на 100 тыс. человек. В Татарстане он снизился на 5,7% и составил 410,7. Регионами с высокой смертностью остались те же: Чукотка (790,8), Тыва (705,8), Новгородская область (680). Лучше всего, опять же, в Чечне (177), Дагестане (163,2) и Ингушетии (147,2). Самую позитивную динамику продемонстрировала Еврейская автономная область, где смертность трудоспособного населения снизилась сразу на четверть, составив 574,3 на 100 тыс. населения (если, впрочем, на эти цифры не повлияла миграция, оставившая в области одних пенсионеров). В Севастополе смертность трудоспособных сократилась на 20%, составив 434,3, на Сахалине ее удалось снизить на 16,5% до 584,2. Для сравнения, в Москве коэффициент смертности упал на 15% и составил 305,5 на 100 тыс. населения (один из самых низких показателей).

Отрадно, что среди наиболее успешных в этом отношении регионов можно отметить сразу несколько поволжских: Марий Эл (смертность снизилась на 14% до 514,4 на 100 тыс.), Мордовию (снизилась на 3,3% до 440), Чувашию (снижение на 12% до 503,7), Кировскую область (снижение на 11,8% до 494,1). Татарстана среди регионов, продемонстрировавших такую хорошую динамику, нет, хотя коэффициент смертности тут один из самых низких. С другой стороны, в Москве он еще ниже, но продолжает снижаться впечатляющими темпами.

Если рассматривать абсолютные показатели, то в целом по России количество умерших в трудоспособном возрасте снизилось в 2017 году всего на 1,5%, с 435,8 тыс. человек до 394 тыс. А в Татарстане лишь на 1% — с 9,6 тыс. до 9 тыс. человек. Увеличилась смертность только в двух регионах — на Чукотке (на 2,4%), где умерло 249 трудоспособных (из общего числа в 455 умерших), и в Ненецком автономном округе (147 из 373 человек). Впрочем, при таком малом населении эти цифры и не могли повлиять на общероссийскую статистику. Позитивная динамика вполне коррелирует с динамикой снижения коэффициента смертности: лучше всего себя повели Еврейская АО (снижение на 5%), Камчатка (минус 3,7%), Забайкальский край (минус 3,5%), Севастополь (минус 3,5%), Коми (минус 3,3%).

Напомним, по итогам 2016 года доля умерших в трудоспособном возрасте от общего числа умерших составляла 23%. Далеко не во всех регионах эта доля такая же, и разброс достаточно велик. Наименьшая доля «убыли трудоспособного населения» в Белгородской области — всего 17,3% (только 3,6 тыс. из 20,8 тыс. умерших были трудоспособные граждане), Карачаево-Черкессии (17,3%), Тамбовской области (17,5%), Рязанской области (17,6%), Северной Осетии (18%). Отметим, что лучшие показатели вовсе не у экономически успешных регионов (что, опять же, может отчасти объясняться миграцией трудоспособного населения в другие регионы, где их смертность в итоге влияет на статистику негативно). Так, наименьшая доля умерших в трудоспособном возрасте в ПФО приходится на самый бедный поволжский регион — Кировскую область, где доля умерших трудоспособных от числа всех умерших составила в 2017 году 18,4% (3,4 тыс. из 18,5 тыс. умерших были трудоспособными). Это 12-й результат по России. Невысокая доля смертности трудоспособного населения и в небогатой Мордовии (18,9%).

В одном из самых успешных, благодаря нефтяной отрасли, регионе смертность трудоспособного населения просто огромна (1,3 тыс. умерших от общего числа в 2,6 тыс.). Фото pravdaurfo.ru



В Татарстане эта доля составляет 20,6%, то есть почти каждый пятый умерший в прошлом году не достиг пенсионного возраста. Худшие показатели в ПФО в прошлом году продемонстрировали Башкортостан (доля умерших в трудоспособном возрасте 24,7%), Пермский край (24,3%) и Удмуртия (24,1%).

Самая высокая доля смертности трудоспособных в уже упоминавшихся Чукотке (55% от числа всех умерших) и Ямало-Ненецком АО (50%). Еще раз отметим тот поразительный факт, что в одном из самых успешных, благодаря нефтяной отрасли, регионе смертность трудоспособного населения просто огромна (1,3 тыс. умерших от общего числа в 2,6 тыс.), хотя именно Ямало-Ненецкий АО входит в число трех регионов, наряду с Москвой и Ханты-Мансийским АО, которые наполняют федеральный бюджет почти наполовину. Учитывая, что ХМАО входит, как мы недавно писали, в топ-5 регионов с самой высокой долей смертности трудоспособного населения (в 2017 году она составила здесь 38,5%), получается, что каждая копейка нефтяных налогов в прямом смысле слова заработана не только потом, но и кровью.

По-прежнему чаще всего умирают от рака и болезней системы кровообращения

По-прежнему наиболее частая причина смерти среднего российского работника — болезни системы кровообращения: на них приходится 30,35% умерших в прошлом году (или 119,6 тыс. человек). Из них немногим менее половины умерли от ишемической болезни сердца (54 тыс. человек, впрочем, это число снизилось на 7%). На втором месте — злокачественные опухоли, от них в 2017 году умерло 15,26% работников (60,1 тыс. человек — за год их число тоже снизилось на 7%). На третьем месте с большим отрывом болезни органов пищеварения, от которых умерло в прошлом году 8,8% всех работников РФ (на 11% меньше, чем в 2016 году). Для сравнения, от туберкулеза скончалось 1,7% всех трудоспособных в прошлом году.

Четверть скончавшихся в прошлом году в трудоспособном возрасте умерли от «внешних причин смерти», а некоторые из них погибли. На смерть от всех видов транспортных травм приходится доля в 14,75% (от числа умерших от внешних причин), в том числе 11% работников погибло в ДТП (или 11 тыс. человек, что на 8% меньше, чем в 2016 году).

По-прежнему наиболее частая причина смерти среднего российского работника — болезни системы кровообращения. Фото Максима Платонова



Количество самоубийств работников в два раза выше количества убийств

Случайно отравились алкоголем 7,78%, или 7,7 тыс.человек, что, к слову, на 15% меньше, чем в 2016 году. Впрочем, к этим цифрам стоит приплюсовать погибших в результате «отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями» — это еще более 2 тыс. человек. Таким образом, из-за алкоголя в прошлом году погибли почти 10 тыс. человек.

Поразительно, но количество самоубийств гораздо выше количества погибших в ДТП, примерно равно числу умерших от болезней органов дыхания и в два раза превышает смертность от туберкулеза: в 2017 году покончили с собой 14,5 тыс. человек (это почти 15% от числа умерших от внешних причин), что, отметим, все же на 15% меньше, чем в 2016 году. Для сравнения, количество погибших в результате убийств в два раза меньше самоубийств (!) — в 2017 году оно составило «всего» 7 тыс. человек (на 15,4% меньше, чем в 2016 году).

В Татарстане чаще умирают от рака и ишемической болезни сердца, чем в целом по России

В Татарстане смертность работников от болезней системы кровообращения, в т.ч. сердечных, выше, чем в среднем по России — 33,4%, или 3 019 человек из 9 044 умерших (в прошлом году — 3233 человек). Для сравнения, в Москве этот показатель еще выше — 36,9%, в Башкирии заметно ниже — 30%. От ишемической болезни сердца в Татарстане умирают на 3,5% чаще, чем в целом по стране. Это на 3,5% больше, чем в столице РФ — а вот Башкирия почти дышит в спину: здесь от этой болезни умирает 16% всех работников.

К сожалению, выше среднероссийских показателей и смертность трудоспособного населения Татарстана от рака: 16,5% против 15,26% — всего в 2017 году от опухолей умерли почти 1,5 тыс. работников. В соседней Башкирии от рака умирают на 2% реже, а в Москве почти на 2% чаще. Впрочем, по всем внутренним причинам (болезням) показатели смертности в Татарстане, увы, выше, чем по России. Зато по внешним причинам ниже, хотя не сравнятся с Москвой, где от таковых причин работники гибнут на 8% реже, чем в целом по стране. Всего в 2017 году не от болезней скончались 2 112 татарстанских работников.

Доля работников, гибнущих в целом от всех транспортных видов травм, в Татарстане на 1,6% выше, чем в целом по России — 16,4%. Фото Максима Платонова

В Башкирии больше самоубийств, в Татарстане больше гибнущих в ДТП

Доля работников, гибнущих в целом от всех транспортных видов травм, в Татарстане на 1,6% выше, чем в целом по России — 16,4% (346 работников погибли в 2017 году). В ДТП в Татарстане гибнут почти на 4% чаще, чем в России. Для сравнения, в Башкирии в ДТП гибнут почти на 5% меньше работников — 10,5%. При том, что в соседнем регионе живут на 300 тыс. человек больше, абсолютные цифры погибших в ДТП работников там и в Татарстане сопоставимы: 338 погибших в РБ против 312 погибших в РТ.

По доле самоубийств — 14,7% — РТ сопоставима с РФ (то есть у нас так же плохо, как и у большинства остальных), но в Башкирии на долю самоубийств приходится и вовсе пятая часть всех умерших не от болезней работников (666 человек, или 20,7% при среднероссийском показателе 14,6%). Зато количество самоубийств в то же время в 2017 году в Татарстане снизилось на 16%: с 370 до 310. По-настоящему похвастать Татарстан может только низкой преступностью: за год число убитых татарстанских работников снизилось на четверть и составило 111 человек (доля всего 1,2%). В России, напомним, на убийства в качестве причины смертности трудоспособного населения приходится 7% случаев. Для сравнения, в Башкирии число убитых работников составило 177 человек (со снижением к 2016 году на 14%), таким образом, 5,5% башкирских работников из числа ушедших из жизни не по болезни — уходят не по своей воле.

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