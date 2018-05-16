Ренат Лайшев: «Путин в прекрасной форме, просто красавец»

Вторая часть интервью с директором школы, в которой учится Алина Загитова

Фото: kremlin.ru (посещение турнира по боевому самбо)

Последние успехи россиян в фигурном катании заставили нас чаще обычного вспоминать известную московскую спортшколу «Самбо-70». Вчера вы прочитали первую часть интервью, которое «Реальному времени» дал Ренат Лайшев, возглавляющий «Самбо-70» на протяжении двух с половиной десятков лет. Во второй части Ренат Алексеевич рассказывает о своей каскадерской кинокарьере, о физической форме Путина и о Романцеве, который лучше Карреры.

«Школа была необычной еще сорок лет назад»

— Вы возглавляете «Самбо-70» уже 26-й год, а так или иначе связаны со школой вообще с 1974 года. Могли предположить тогда, что задержитесь здесь практически на всю жизнь?

— Предположить такого не мог и только спустя годы понял, что школа стала делом всей моей жизни. Я очень рад и горжусь этим. Впереди вижу много перспектив в разных направлениях деятельности. Во многом — благодаря хорошей команде, которая движима идеологией этой школы.

— Ваша школа превратилась в одного из флагманов детско-юношеского и взрослого спорта в России. За счет чего?

— Наша школа изначально была необычной. 41 год назад я был в самом первом выпуске. Она и тогда отличалась тем, что общее образование здесь соединили со спортом. Хотя такая практика до сих пор существует лишь в качестве эксперимента, таких структур официально пока нет. И это даже сложно объяснить, как мы улавливаем все новые тенденции и направления, какую пользу извлекаем из объединения спорта и образования. На этом пути воспитано много замечательных людей, которые прошли нашу школу и которые работают в разных сферах деятельности.

— Насколько «Самбо-70» зависима сегодня от государственной поддержки?

— Мы целиком и полностью зависим от бюджетных средств, и это нормальное явление. Я считаю, что дети нашей родины достойны того, чтобы государство заботилось о них, вкладывало средства, которые позже принесут адекватную отдачу.

— Мы правильно понимаем, что в вашу школу можно попасть бесплатно?

— Абсолютно бесплатно! Но в последние годы конкуренция за свободные места, конечно, усилилась. В нашей школе все бесплатно, включая и питание, за счет средств правительства Москвы. И это тоже правильно, социальное равенство делает детей более сплоченными, дружелюбными. Ты даешь ребенку физическую нагрузку, требуешь от него результат. Поэтому важно, чтобы он качественно питался.

«В нашей школе все бесплатно, включая и питание, за счет средств правительства Москвы. И это тоже правильно, социальное равенство делает детей более сплоченными, дружелюбными». Фото kremlin.ru



— В элитных школах нередко процветает блат. В Москве есть такая проблема?

— У нас есть определенные льготы для выпускников школы, они, например, могут привести к нам своего ребенка без очереди. Но, опять же, если школа становится популярной, надо понимать, что в нее обращаются родители с именем или положением. В общем-то, это тоже свидетельство престижа, почему бы и нет? Но мы не связываем какие-то свои интересы с такими родителями. Благодаря поддержке Москомспорта и города школа самодостаточна.

«По-настоящему в кино никогда не бывает»

— Вы ведь, ко всему прочему, еще и снимались в кино? Как попали в актеры?

— У нас в стране никогда не было профессиональных каскадеров, поэтому удобнее было взять человека из спорта, который может правильно поставить сцену драки, правильно упасть и все такое. Плюс я занимался во Дворце пионеров на Ленинских горах в Театре юного москвича.

— С кем-то из известных актеров пересекались в то время?

— Я занимался в группе, из которой вышли несколько известных сегодня актеров театра и кино, таких как, например, Ольга Кабо. Позже пересекался во время съемок с Арменом Джигарханяном, Николаем Караченцовым, Натальей Гундаревой, работал с Сергеем Шакуровым, Олегом Андреевичем Анофриевым, царствие ему небесное. Благодаря этому, конечно, пополнил жизненный багаж, получил много интересного общения, бывал в экспедициях во многих уголках страны. Ну и, разумеется, какие-то познания. В молодые годы всегда было интересно сделать какой-то трюк, преодолеть себя, чтобы прыгнуть с высоты, упасть с лошади. Увидеть потом все это на экране было весело.

— Какой момент в вашей карьере каскадера запомнился вам больше всего?

— Таких моментов очень много, и сходу вспомнить сложно. Например, в Одессе надо было прыгнуть с 7-го этажа, а внизу стоял мужик, который начал — «да я за любые деньги могу здесь прыгнуть» и все такое. Мы скинулись с парнями, предложили ему деньги, затащили на 7-й этаж, он глянул вниз, уперся руками и ногами и стал визжать. Мягко говоря, включил заднюю и ретировался. А внизу все рассказывал, что это ерунда и здесь нечего делать.

— Так и прыгнули сами?

— Да, и знаете, у нас ведь не было надувных матрасов, как в Голливуде, с различными датчиками по росту и весу прыгающего. Мы шли в магазин бытовой техники, брали у них коробки из-под телевизоров, потом ехали в спортзал и просили маты для прыжков с шестом. Это все скрепляли, связывали веревками и ставили под окнами. Когда смотришь сверху, с седьмого этажа, это выглядит как маленький такой квадратик, в который еще надо попасть. А когда делаешь это в пятницу 13-го числа, то настроение усугубляется еще больше. Совпадение таких вещей заставляет серьезно настраиваться на любой момент. Даже когда режиссер говорит каскадеру: «Бей его по-настоящему, ему не больно». (Смеется.)

— Часто такое встречается?

— В том и дело, что по-настоящему в кино никогда не бывает. Вернее, профессиональный режиссер отдает драки на откуп постановщику трюков. Но бывали случаи, когда некоторые пренебрегали советами специалиста и каскадеры в ответ били киноактера. Потом режиссер требовал отдать каскадера под суд из-за потери нескольких съемочных дней.

Мы целиком и полностью зависим от бюджетных средств, и это нормальное явление. Я считаю, что дети нашей родины достойны того, чтобы государство заботилось о них, вкладывало средства, которые позже принесут адекватную отдачу



«Все мои друзья, русские и нерусские, любят татарскую кухню»

— Как-то раз вы сказали: «На съемках фильма «Михайло Ломоносов» на меня крестик надели, а я — татарин. Очень переживал, что мама увидит». Почему переживали? Мама строго к этому относилась?

— Конкретно каких-то строгостей не было. Переживал скорее из уважения к родителям. Что не принято в семье, то не принято. Крестика, кстати, не видно в итоге. Дело было так: мы стоим с Сергеем Варчуком в кадре, и там еще фраза была такая: «Будто слепой идет возле церкви и не крестится!». Мне надо было сказать: «Будто слепой!», и я сделал это слишком театрально. После этого мы должны были повернуться и кланяться и креститься на церковь. Но этот момент в итоге не показали. Все обошлось, Аллага шекер. (Смеется.)

— Вы говорили, что ваши родители из Пензы. Расскажите чуть подробнее о своей родословной.

— Раньше это была Пензенская область, а сейчас это Мордовия. Можно сказать, в километре от деревни, откуда родом Шамиль Тарпищев (Татарские Юнки, – прим. ред.). Торбеево, Атюрьево — и мама, и папа из этих мест. Я чистокровный татарин.

— А откуда отчество «Алексеевич»?

— Они тогда на Донбассе жили, и чтобы отца не угнали в Германию, он поменял документы и официально стал Алексеем Сергеевичем. А так он Галимджан Сабирович. Я, к слову, специально ездил в Лаишево, познакомился там с главой. Обменялись подарками разными, потом я их приглашал в Москву. Правда, не нашел ни одной фамилии Лайшев на местном военном обелиске памяти. Я так понимаю, мои корни не совсем оттуда, хотя название Лаишево и схоже с моей фамилией. (Смеется.)

— Как у вас с татарской кухней? Национальной музыкой?

— 1 мая мы собирались на день рождения моей мамы, ей исполнилось 88 лет. И вот там были все эти перемячи национальные, и татарский гармонист там был, очень хорошо все прошло. Вообще, все мои товарищи, русские и нерусские, знают и очень любят татарскую кухню. У нас гостеприимная семья, поэтому все приходят, угощаются. Песни? Лучше всех поет, конечно, мой друг Хабиль Бикташев, который может петь с утра до вечера. Это наш прославленный самбист, он живет в Казани, лидер нашего негласного движения. (Улыбается.) Ну и приятно осознавать, что все больше и больше становится людей, которые двигают прогресс татар, работают и в правительстве Москвы, и в российском правительстве. Больше таких людей теперь. Вот Загитова — первая из фигурного катания, которая стала чемпионкой. Были конькобежки, а в фигурном катании никогда не было. А я первый за 25 лет татарин в московской думе. (Смеется.)

«Романцев — лучший и гениальный тренер»

— Вы признавались в любви футбольному «Спартаку». Как отметили его чемпионство после стольких лет ожиданий?

— Бурно. Тем более, там директор стадиона Наиль Измайлов. (Улыбается.) У меня еще отец болел за «Спартак», и я всегда за «красно-белых» был. Общался со многими игроками, у меня дома побывали и Юрий Гаврилов, и Федор Черенков. Не так давно общался с Романцевым, недавно отмечали 70-летие Георгия Ярцева.

— Каррера лучше Романцева?

— Нет, для меня Романцев, конечно же, лучший и гениальный тренер. Тут даже не спорьте. Я вообще против иностранцев. Несмотря на всю эту политику, страна наша настолько многолика и талантлива, что у нас должны находиться собственные специалисты, которые тащили бы наш футбол. Все остальное от лукавого.

«Сигал очень неплохо знает боевой раздел и показывает не какую-то лажу, а достаточно серьезные приемы». Фото msk.kp.ru



— Ранее вы говорили, что Стивен Сигал тренирует в «Самбо-70» на общественных началах. Сейчас как?

— Сейчас он не так часто приходит. Недавно встретились на премии «Золотой пояс», которую вручает российский союз боевых искусств, возглавляемый Кириенко и Трутневым. Увиделись, обнялись как старые друзья-товарищи.

— Вы с ним никогда на ковер не выходили?

— Выходил. И фотографии с этого мероприятия. Но кто сильнее, в спарринге не выясняли, все же у нас разные весовые категории. А так, хочу сказать, он находится на уровне хорошего мастера спорта, скажем, по самбо.

— Он разве не «айкидок»?

— Он очень неплохо знает боевой раздел и показывает не какую-то лажу, а достаточно серьезные приемы. Видно, что они у него отработаны. У него, кстати, бабка бурятка. После революции они с семьей уехали с Дальнего Востока, он сам мне это рассказывал.

«Путин в прекрасной форме, просто красавец»

— С Путиным не боролись?

— Нет, не боролся. Но когда Владимир Владимирович стал мастером спорта, вначале по самбо, а потом по дзюдо, то уже тогда был кандидатом в члены сборной страны. А в те времена это определяло твое мастерство железно.

— Путину 65 лет, буквально вчера (10 мая, — прим. ред.) он играл в хоккей и забросил 5 шайб. Вам не кажется, что в этом есть что-то сверхъестественное?

— Я видел разницу, когда он начинал и как играет сейчас — он просто красавец.

— Но как это объяснить с точки зрения возможностей организма?

— Обратите внимание, как он бодро шел по коридору во время инаугурации. Вот мы уже опытные люди, мы можем видеть сразу по походке. Я специально обращаю на это внимание, и если сравнить с тем, как шел Ельцин или Брежнев, то это небо и земля. Человек идет легко, пружинит, это я вам как тренер-профессионал говорю. У него одинаково ступают обе ноги, тем более что расстояния в Кремле не маленькие! И вот он бодрой походкой, без всякой одышки прошелся по залу. Он в очень хорошей физической форме, просто красавец. И играл в хоккей лучше, чем когда-либо. Возраст, перелеты, встречи, совещания — колоссальные нагрузки, а он все равно в прекрасной форме.

«Путин в очень хорошей физической форме, просто красавец. И играл в хоккей лучше, чем когда-либо». Фото putin.kremlin.ru



— В Казань не собираетесь?



— На чемпионат мира по футболу хочу приехать. Всегда с огромной гордостью и радостью читаю новости, когда в Казани происходят какие-то положительные события. Мое уважение к городу искреннее. Та сеть комплексов, которую построили к Универсиаде, вообще шикарная. Открытие на Универсиаде было чуть ли не лучшим открытием, которое я видел в нашей стране. И самое главное, в реконструкцию города вложена душа. Иногда видишь, когда деньги отрабатываются, может быть, помпезно, но не интересно, а здесь все именно слилось воедино. Потому и получилось так хорошо.