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«Игры, которые мы заслужили»: открытие IV Всемирных соревнований юных соотечественников в Казани

21:00, 14.05.2018
«Игры, которые мы заслужили»: открытие IV Всемирных соревнований юных соотечественников в Казани Фото: mdms.tatarstan.ru

Сегодня в Казани стартовали IV Всемирные игры юных соотечественников. Их участниками станут 650 детей из 60 стран Европы, Азии и Америки. Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Спортивная программа Игр включает в себя баскетбол 3x3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, художественную гимнастику и плавание.

Видео Камиля Исмаилова
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