«Игры, которые мы заслужили»: открытие IV Всемирных соревнований юных соотечественников в Казани
Сегодня в Казани стартовали IV Всемирные игры юных соотечественников. Их участниками станут 650 детей из 60 стран Европы, Азии и Америки. Всемирные игры юных соотечественников — международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Спортивная программа Игр включает в себя баскетбол 3x3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, художественную гимнастику и плавание.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым