«В какую сторону вывернет финансовая ситуация в «Рубине» — пока непонятно»

В последнем матче чемпионата команда Бердыева «набычилась» и лишила «Краснодар» бронзы

«Рубин» последним из клубов Премьер-лиги опробовал газон красавца стадиона ФК «Краснодар». Произошло это в заключительном 30-м туре чемпионата Премьер-лиги, в котором соперники решали совершенно разные задачи. Хозяева, имея в руках синицу в виде путевки в Лигу Европы, в случае успеха могли зацепиться за журавля — «бронзу» первенства и Лигу чемпионов (ведь «Спартак» проиграл «Динамо»). «Рубин», уже ни при каких раскладах на новое окно в Европу не претендующий, в случае поражения мог выпасть из первой десятки, чего с ним не случалось ни разу за 15 лет пребывания в элите. Гости оказали хозяевам яростное сопротивление и после шести подряд поражений в краевой столице «Краснодару» впервые не проиграли. А могли и выиграть, считает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден. Вашему вниманию его репортаж из Краснодара.

«Проклятие» на новый стадион не перешло

В свое время «Рубин» на равных соперничал со старейшим клубом краевой столицы — «Кубанью» — и дома, и на выезде. Автор этих строк прекрасно помнит, как восемь с половиной лет назад, в ноябре 2009-го, уже в ранге досрочного чемпиона страны команда Бердыева прилетела в солнечный, полный еще очарования золотой осени город, чтобы решить судьбу единственного тогда полпреда краевого футбола. Дублирующим составом казанцы обыграли хозяев 3:0 и отправили их в первый дивизион.

А вот с командой Галицкого дела не задались. В Краснодаре все шесть встреч выиграли хозяева, и только в половине этих игр казанцы смогли распечатать ворота противника. Правда, все эти матчи «Краснодар» выиграл не на своей красавице-арене, вмещающей 35 тысяч зрителей и пропиаренной в последнем футбольном блокбастере «Тренер».

Подопечным Бердыева оставалось надеяться, что проклятие «старушки» — желто-зеленой «Кубани» (ровесницы нашего Центрального) — не перейдет на новый стадион (так, кстати, и вышло). Пожалуй, только эти надежды да нежелание впервые в истории упасть ниже десятого места в турнирной таблице Премьер-лиги могли помочь слабо мотивированному «Рубину» в противостоянии с ярко, пусть и с перепадами, действующими в конце сезона хозяевами.

Подопечным Бердыева оставалось надеяться, что проклятие «старушки» — желто-зеленой «Кубани» — не перейдет на новый стадион



Праздник почти для всего города

Еще накануне игры стало известно, что на матч с «Рубином» проданы все 34 055 билетов. Вспомнилась последняя домашняя встреча казанцев с «Уфой», на которую, даже при свободном входе, пришло только 25 тысяч зрителей, то есть менее 60% от вместимости трибун. Как говорится, почувствуйте разницу.

Город жил футболом, но не все жители краевой столицы желали успеха хозяевам. Накануне игры, прогуливаясь по центральной улице Красной, я обратил внимание на большое количество молодежи в майках и шарфах ФК «Кубань». Оказалось, днем состоялось мероприятие, посвященное 90-летию клуба. «Кубань» увязла в ФНЛ, и ее теперь поддерживают на матчах не больше трех с половиной — четырех тысяч болельщиков, — объяснил мне ситуацию молодой человек лет 30 в клубной футболке, потягивающий пиво с другом в кафе, куда наш автор забрел перекусить. — В стан «Краснодара» переметнулось большинство болельщиков «Кубани», даже казачий атаман ест в ложе у Галицкого халявную икру. Но мы остаемся верны своему клубу и желаем вам завтра успеха. Придем, как всегда, в гостевой сектор и будем поддерживать «Рубин», тем более что очень уважаем Бердыева. К тому же «Кубань» тренирует Евгений Калешин, брат Виталия, который оставил в «Рубине» заметный след», — показал «знание предмета» фанат.

Прежде чем поделиться впечатлениями о краснодарской «Арене», необходимо сказать несколько слов о парке, который разбит на подходах к стадиону. Когда в него заходишь, хочется себя ущипнуть — это Россия? Белая плитка, искусственные озерца, масса деревьев и аккуратно подстриженного кустарника, чистейшие деревянные дорожки. Здесь же ресторан, фаст-фуд, киоски с атрибутикой. Люди гуляют семьями. Может быть, только Олимпийский парк Сочи можно сравнить по красоте и совершенству современного паркового дизайна с этим настоящим садом!

Ну а сама арена — писать о ней можно бесконечно и только с множеством знаков восклицания. Внешний вид — римский Колизей, разве что не разрушенный временем. Внутри — хай-тек, комфорт, все помещения, начиная с пресс-центра, технологичны и функциональны. Выходишь на саму арену и задаешься единственным вопросом — почему? Почему самый красивый в России стадион остался без чемпионата мира? Сами по себе губы начинают насвистывать мотив песенки «Поле чудес в стране дураков».

Да что там в России! Перебираю в уме арены, на которых бывал. «Ноу Камп», «Олимпийский» в Афинах, «Фольксваген-арена» в Вольфсбурге…не то, не то, про старинные «Олимпийский» в Риме и «Сантьяго Бернабеу» и говорить нечего…

Выходишь на саму арену и задаешься единственным вопросом — почему? Почему самый красивый в России стадион остался без чемпионата мира?



Джанаев показал, что не зря попал в список Черчесова

Соперники открывали чемпионат матчем между собой на «Казань Арене». 6 июля прошлого года дубль уже попрощавшегося с «быками» Лаборде и один ответный гол уже забытого казанскими болельщиками Лестьенна подвели черту под крайне бессодержательным для хозяев поединком. За прошедшие 10 месяцев состав «рубиновых» изменился на 80%, а из тех, кто тогда вышел против команды Игоря Шалимова, в стартовой заявке отчетного поединка присутствовали только Федор Кудряшов да Сердар Азмун, который в игре первого тура появился на замену. У «Краснодара» за это время сменился главный тренер, но состав практически не поменялся — на родном газоне игру против «Рубина» начали 6 человек из числа тех, кто выходил в июле на поле «Казань Арены».

У гостей из-за дисквалификации отсутствовал Олег Кузьмин, которого на краю обороны заменил Габриэль Энаке. По сравнению с игрой против «Уфы» в составе «Рубина» произошли еще два изменения — отсутствовавших Граната и Подберезкина заменили Устинов и Могилевец.

На поле действие, тем временем, разворачивается неспешное. Хозяева пытаются задействовать впереди оба фланга, гости смещают акцент атак налево, где рывки совершает Попов, встречаемый, как экс-футболист «Кубани», оглушительным свистом. Уже на 11-й минуте без контакта в своей штрафной опускается на землю казанец Цезарь Навас, и после консультации с врачами штаб «рубиновых» меняет его на Владимира Граната. На исходе 20-й минуты уже Джанаеву приходится вступать в игру — своим прыжком он пугает Мамаева и не дает тому возможности перекинуть мяч в сетку. Через три минуты становится по-настоящему тревожно — сначала Сослан отбивает кулаками на угловой мяч после плотного выстрела Петрова метров с 22, а потом при розыгрыше стандарта вновь касается сферы, переводя ее над перекладиной.

В последнюю пятиминутку тайма соперники обменялись опасными моментами. Длинный пас на выход Азмуну иранец принял и вышел один на один с Крицюком. Увы, Сердар проявил доброту к голкиперу и фактически катнул ему мяч в руки. А перед самым перерывом только фантастическая реакция Джанаева спасла ворота гостей от удара Газинского головой под перекладину. Вообще, Сослан по первому тайму стал лучшим в составе обеих команд и показал, что не зря Станислав Черчесов включил его в расширенную заявку сборной России.

Сослан Джанаев показал, что не зря Станислав Черчесов включил его в расширенную заявку сборной России



Азмун начал писать новую историю взаимоотношений «Рубина» и «Краснодара»

В перерыве по периметру поля проследовало несметное множество выпускников футбольной академии «Краснодара» — отрадно, что Сергей Галицкий так серьезно задумывается о будущем и своего клуба, и «поколения next». Здесь не мешает добавить, что, победив накануне сверстников из «Рубина» 4:1, молодежный состав «Краснодара» впервые стал чемпионом России.

Тем временем Бердыев вынужден делать вторую перестановку в оборонительной линии — проводящего сотый матч за «Рубин» Камболова с начала второго тайма меняет Сорокин. В самом начале второй 45-минутки гости упускают второй выход один на один с Крицюком — на этот раз в стопроцентной позиции оказывается Могилевец, но в точности повторяет то, что сделал незадолго до перерыва Азмун. А зря — уже на 56-й минуте не успевший толком попасть в игру Сорокин потерял позицию при дальней передаче Гранквиста на Смолова, а Кудряшов не смог прервать скидку Федора на Мамаева — 1:0, и здесь Джанаев был бессилен.

Развязка наступила на 87-й минуте. Команды вроде бы доигрывали матч — и взрыв! Коновалов переводит с левого фланга на правый, Энаке обрабатывает мяч и точным навесом находит голову врывающегося в штрафную площадку Азмуна. Удар под перекладину, который Крицюк парировать физически не в состоянии — 1:1. На новую арену для казанцев не перешло проклятие стадиона «Кубань». А «Краснодар» вновь прошел мимо бронзы. Уже который сезон подряд.

Дотерпел «Рубин». Взял первое очко на выезде против «Краснодара». Подпортил праздник хозяевам. Не позволил чемоданному настроению взять вверх над самолюбием и профессионализмом. Сделал, так сказать, зарубку на будущее. Спасибо и на этом! Остается надеяться, что завершен переходный сезон, а в следующем и мы увидим движение вверх.

Курбан Бердыев: «Я в любом случае остаюсь в «Рубине»

— В целом я удовлетворен, — говорил Курбан Бердыев после матча. — При не очень убедительной игре в обороне, вынужденных перестановках мы создали много моментов и могли даже выиграть. Итоги сезона? Первое — мы стабилизировали кадровую и финансовую ситуации — расстались с 17-ю футболистами. В плане игры идет перестроение. Удовлетворен пока эпизодами, но знаем направление, куда идем. Другое дело, в какую сторону вывернет финансовая ситуация.

Курбан Бердыев: «При не очень убедительной игре в обороне, вынужденных перестановках мы создали много моментов и могли даже выиграть»



— Куда будет развиваться «Рубин»?

— Нужны игроки с определенным интеллектом, которые будут играть в позиционную атаку. Обойма игроков есть, радует, что в каждой игре создаем моменты. Реализация хромает, но это поправимо.

— Неожиданно для вас, что столько игроков «Рубина» попало в заявку сборной России?

— Нет. В ситуации Черчесова у него нет особого выбора. А за ребят рад, они прибавили за сезон.

— После чемпионата мира контракт у Черчесова заканчивается. Вы и раньше были претендентом на место главного тренера сборной, будете вновь рассматривать это предложение, если оно поступит?

— Пока не буду говорить на эту тему.

— А в «Рубине» вы остаетесь?

— В любом случае остаюсь. Будем развиваться при любой финансовой ситуации. Есть на примете ряд игроков, кого-то попробуем взять на правах свободных агентов. Будем усиливаться без крупных финансовых вложений.

Ивелин Попов: «На таких газонах игра у нас получается лучше»

После игры форвард «Рубина» Ивелин Попов в беседе с корреспондентом «Реального времени» заявил, что хотел бы остаться в Казани, и подвел итоги матча.

— Думаю, что голевых моментов у нас было больше, чем у соперника. Было два выхода один на один. Считаю, что после забитого мяча мы могли еще забить в ворота противника. Но 1:1 тоже неплохой результат.

— С каким чувством играешь в Краснодаре? В начале матча тебя сильно освистывали, наверняка вспоминая твое прошлое в «Кубани».

— Наверное (улыбается). Краснодар — хороший город, и команда здесь хорошая. Поле тоже отличное. На таких полях надо побольше играть, у нас и игра в таких условиях по-другому получается.

Ивелин Попов хотел бы остаться в Казани



— Перестановки в защите сказались на вашей игре? Гол из-за этого пропустили?

— Были определенные сложности. Устинов давно не играл, но сегодня сыграл нормально. Габриэл (Энаке, — прим. ред.) тоже 4-5 игр пропустил, но голевой пас отдал. В любом случае, ребята, которые сегодня вышли, держались достойно.

— Что с твоим будущим?

— Ох, такие вопросы задаете… Пока неизвестно. Разговоры с руководством «Рубина» уже были, надеюсь, что в ближайшее время все станет ясно. Надеюсь, все будет хорошо.

Александр Норден, фото rubin-kazan.ru