Новости

17:21 МСК
Новости раздела

Сезон открыт: на «Высокой Горе» стартовало первенство России по ралли-кроссу

15:48, 13.05.2018
Сезон открыт: на «Высокой Горе» стартовало первенство России по ралли-кроссу

Сегодня на автодроме «Высокая Гора» стартовал первый этап чемпионата России по ралли-кроссу в зачетных группах «Супер 1600», «Национальный», группах «Суперавто», «Д2-Юниор», «Д2Н».

В числе участников – пилоты из Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Саратова, Ульяновска, Калуги и других городов, как новички в автоспорте, так и именитые пилоты, мастера спорта международного класса, призеры различных чемпионатов. На автодроме побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости

17:21 МСК
Новости раздела