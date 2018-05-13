Сезон открыт: на «Высокой Горе» стартовало первенство России по ралли-кроссу

Сегодня на автодроме «Высокая Гора» стартовал первый этап чемпионата России по ралли-кроссу в зачетных группах «Супер 1600», «Национальный», группах «Суперавто», «Д2-Юниор», «Д2Н».

В числе участников – пилоты из Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Саратова, Ульяновска, Калуги и других городов, как новички в автоспорте, так и именитые пилоты, мастера спорта международного класса, призеры различных чемпионатов. На автодроме побывал видеокорреспондент «Реального времени».