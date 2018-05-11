Как генсек ОИС в Казани конфетами угощал и радовался поездке на «Москвиче»

Юсеф аль-Осеймин посетил Институт востоковедения и международных отношений, чтобы пообщаться со студентами

Сегодня, во второй день KazanSummit, генсекретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф аль-Осеймин нашел время пообщаться со студентами Института востоковедения и международных отношений КФУ, после чего отправился кормить журналистов конфетами и рассказывать им о пережитом опыте поездки на «Москвиче» и «Победе». Подробности визита — в материале «Реального времени».

Почти открытый разговор

В Институт востоковедения и международных отношений КФУ генсекретарь ОИС Юсеф аль-Осеймин прибыл в сопровождении председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина и направился в актовый зал, где на первых рядах его выступления ждал преподавательский состав, а следом за ним — студенты.

Диалог шел на английском языке, хотя с большой долей вероятности все присутствующие поддержали бы разговор с генеральным секретарем ОИС и на арабском. Речь пошла о важности KazanSummit, росте числа мусульман во всем мире, необходимости налаживания связи между исламским миром и Россией. Выступление гостя уложилось меньше чем в 10 минут, а оставшуюся часть времени генсекретарь ОИС решил посвятить ответам на вопросы студентов.

Сначала скромно вверх потянулась одна рука — студентку Руфию интересовало, какие ожидания у генсекретаря от сотрудничества ОИС с Россией и что ждет его в перспективе?

— Знаете, Российская Федерация — большая страна, это великая держава. И очень важно, что мы много сотрудничаем с Россией. Россия — очень внимательная экономика. У нас есть группа «Россия — Исламский Мир», возглавляемая его превосходительством президентом Республики Татарстан. Мы развиваем эти взаимоотношения вне политики. Поэтому мы здесь, на KazanSummit, — отметил, отвечая на вопрос, почетный гость.

Леса рук в зале не наблюдалось, но после каждого ответа в воздух взмывала уже не одна рука, а несколько. Например, с задних рядов девушка по имени Зарина уточнила: что делает ОИС для сотрудничества с молодежными организациями?

— Это очень хороший вопрос. В некоторых программах есть человек с хорошей идеей и бизнесмен, который хочет ему помочь. Если у вас есть хорошая идея, например по разработке очков, которые не разбиваются, — кто-то даст вам деньги. Это очень хорошо. Мы называем это Muslim Youth Forum. Он предназначен не только для мусульман, форум для всех, для таких людей, как вы, для всех тех, кто здесь. Это оказание содействия тем, кто хочет, например, получить грант, — рассказал Юсеф аль-Осеймин. Он отметил, что если претендент из страны ОИС, то может даже выиграть грант для получения образования где-либо и пойти учиться бесплатно.

Про политику Юсеф аль-Осеймин говорить не стал, хотя и такой вопрос прозвучал. Был вопрос и на арабском языке — правда, от преподавателя.

Особая миссия Татарстана

Один вопрос адресовали и Фариду Мухаметшину, который наблюдал за выступлением высокопоставленного гостя, сидя в президиуме в окружении проректора КФУ по внешним связям, заведующего кафедрой восточных языков и культур Института международных отношений, истории и востоковедения Линара Латыпова, директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиля Хайрутдинова и переводчика, который переводил слова почетного гостя председателю Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин, отвечая на вопрос о том, какие возможности он видит в контактах со странами ОИС, размеренно и красноречиво начал разговор о том, что с мусульманскими государствами они сдружились в течение последних 10—15 лет и эта дружба сейчас приносит свои плоды. Татарстан, по его мнению, имеет особую миссию — сближать Россию с исламским миром.

По его словам, он открыл для себя возможности организации исламского сотрудничества через проект «Халяль». Халяльный образ жизни, по мнению Мухаметшина, касается не только питания, но и отношений в семье, отношения к своему здоровью, и сегодня он вызывает интерес не только у мусульман.

Для журналистов — конфеты, а для генсекретаря — «Победа»

После встречи со студентами Юсеф аль-Осеймин пообщался с журналистами. Было видно, что генеральный секретарь ОИС находится в добром расположении духа — изначально он попросил задать ему лишь один вопрос, но, услышав от одного из представителей СМИ просьбу о двух, тут же сдался.

Гость порадовался теплому приему в университете и назвал его одним из лучших вузов в России. Ему понравилось, что учатся здесь не только русские ребята, но и представители других народов и стран. Не исключено, что отметил это генсекретарь в том числе потому, что параллельно с его визитом в институте проходили Дни китайской культуры — у стендов мероприятия разговаривали, отдыхали и что-то узнавали студенты из Поднебесной.

Узнав, что КФУ исполнилось 213 лет, спикер призадумался и прикинул: значит, университет старше, чем его прапрапрадедушка. Подытожил свои впечатления Юсеф аль-Осеймин так: ребята должны гордиться тем, что учатся в таком вузе.

Понравился ему и прием на KazanSummit — он был тронут, как его принял Рустам Минниханов, и подсказал жителям республики еще один повод для гордости — на этот раз своим президентом, который работает с 7 утра до 9 вечера.

Фариду Мухаметшину досталась более затейливая похвала. Его гость назвал дорогим другом. Затем спикер с нескрываемым воодушевлением поделился с журналистами: его катали на «Москвиче» и «Победе»! Видимо, все еще радуясь, он решил поделиться своим настроением и с представителями СМИ и неожиданно протянул журналистке, спросившей про KazanSummit, конфету — вместо «спасибо» за вопрос. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы найти вторую конфету в недрах одеяния — ее генсекретарь со смехом вручил оператору одного из телеканалов, чем окончательно покорил журналистов и под добрые слова, улыбки и смех отправился с Фаридом Мухаметшиным дальше по своим делам.