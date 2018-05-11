Победа в Казани = билет в Токио: как стартовал чемпионат Европы по тхэквондо

Чемпионаты России по синхронному плаванию и спортивной гимнастике. Мировая серия FINA по прыжкам в воду. Суперкубок России по водному поло. «Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов. Такое впечатление, что кроме первенства планеты по хоккею все самые значительные спортивные ивенты этой весны проходят в спортивной же столице России — Казани. И вот еще один представительный и знаковый турнир — во Дворце единоборств «Ак Барс» открылся чемпионат Европы по тхэквондо. Первый день борцовского «Евро» посетил известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Вадим Иванов: «Программа-максимум — первое общекомандное место»

Тхэквондо получило олимпийское признание в 2000-м на Играх в Сиднее (в Сеуле-88 и Барселоне-92 эта разновидность боевого искусства корейского происхождения присутствовала в качестве демонстрационного вида). С тех пор родоначальники доминируют в медальном зачете (представители Страны утренней свежести завоевали только золотых медалей 12, почти в два раза опередив китайцев, идущих вторыми). Среди ведущих держав в тхэквондо — США, Мексика, Тайвань, и только 6—7-е места (с Ираком) делят европейские спортсмены — англичане, на счету которых два золота, одно серебро и три бронзы.

Россияне открывают третий десяток этого списка с двумя серебряными и двумя бронзовыми олимпийскими медалями. Команду возглавляют чемпион мира Максим Храмцов (категория до 80 кг) и чемпионы Европы Татьяна Кудашова (до 53 кг, серебряный призер ЧМ) и Вячеслав Ларин (до 87 кг). О возросшем уровне конкуренции в нашей сборной говорит тот факт, что в Казань не приехал самый титулованный отечественный тхэквондист, призер двух последних Олимпиад Алексей Денисенко. Не прошла отбор и трехкратная чемпионка страны Карина Жданова.

Татарстан в национальной команде представляют два атлета — Юлия Миюц (до 67 кг) и Рафаэль Камалов (до 87 кг). Значение этого Евро для нашей команды и отбора к Олимпиаде-2020 в Токио подчеркивает главный тренер сборной России Вадим Иванов: «Это главный турнир этого года, ведь он проходит в России, что очень важно для всех спортсменов. Последние годы наша сборная является одним из лидеров европейского и мирового тхэквондо. Мы стабильно входим в тройку в общекомандном зачете, но это программа-минимум. Программа-максимум — первое общекомандное место».

Первые медали

Чемпионат стартовал соревнованиями в категориях до 46 и 49 кг у женщин и до 58 кг у мужчин. Сперва был проведен «золотой» матч у женщин в категории до 46 кг, в котором встретились Йилдирим Рукие из Турции и Дина Пурьене, представляющая WTЕ — Европейский союз тхэквондо. Турчанка начала набирать баллы с самого начала и к концу первого раунда создала серьезный задел для победы — 9:0. Во второй двухминутке Дина попыталась изобразить сопротивление и после одного из ударов даже потребовался видеопросмотр — теперь без вмешательства «видеоглаза» не обходится почти ни один вид спорта. Впрочем, на ход матча эта пауза никакого влияния не оказала, и после двух периодов на табло горел счет 17:4. В третьем раунде поединок с обеих сторон принял открытый характер, про защиту спортсменки забыли, и со счетом 28:10 победу праздновала Рукие — первое золото казанского татами отправляется в Турцию!

Затем настал черед мужчин. В категории до 54 кг (тоже предварительно не заявленной) Магомед Гаджиев из России встречался с испанцем Адрианом Висенте. Хозяин ковра был агрессивнее и точнее, и его соперник пришел в себя только к концу первого раунда — 5:1. Во втором раунде характер поединка кардинально изменился, испанец подавил россиянина и перед решающим отрезком встречи вел уже 7:5. Собраться Магомед не смог и, несмотря на горячую поддержку соотечественников из Ингушетии, больше не смог набрать ни одного балла, довольствовавшись серебром — 5:13. Сам Гаджиев после боя прокомментировал «Реальному времени» произошедшее.

Магомед Гаджиев: «О расслаблении речь не шла»

— Магомед, серебро Евро — успех?

— Да, большой успех. Раньше в турнирах такого уровня я не участвовал.

— А что произошло по ходу поединка?

— Более опытный соперник меня переиграл, начиная со второго раунда, перехитрил. Раньше с ним не встречался.

— Можно сказать, что ты расслабился, поведя в счете в начале встречи?



— Нет, что вы. Я — дебютант европейских первенств, для меня каждый соперник опасен. Повторюсь — испанец меня переиграл, но серебро я расцениваю как успех.

Я — дебютант европейских первенств, для меня каждый соперник опасен. Повторюсь – испанец меня переиграл



Наталья Антипенко: «Хорватку можно было обыграть»

Второе серебро в копилку сборной России положила в категории до 49 кг Наталья Антипенко, уступившая хорватке Кристине Тонич в обоюдоостром поединке. Наша соотечественница сначала уступала 5 баллов, затем почти сравнялась по очкам, но все же не смогла переломить ход встречи — 12:18. Еще одна медалистка также пообщалась с автором этих строк. «С одной стороны, серебряная медаль — успех. С другой, могла достичь большего. Хорватку можно было обыграть», — сказала она.

— Вы в середине боя ее почти догнали.

— Да. Была близка. Но это спорт, надо просто чаще встречаться с такими опытными соперниками, набираться мастерства, опыта. Будем готовиться к чемпионату мира. Впереди Гран-при. Постараюсь победить, — заверила Антипенко.

Без золота не обошлось

Реванш за поражение Гаджиева у еще одного представителя Испании Хесуса Тортозы в категории до 58 кг постарался взять 20-летний россиянин Михаил Артамонов. Этот поединок выдался очень закрытым, защита впервые за вечер превалировала над нападением, и после двух раундов преимущество посланца Пиренеев выражалось всего двумя баллами — 4:2. В заключительном отрезке боя Михаил подобрался к оппоненту вплотную и за полминуты до конца боя пошел в решающую и успешную атаку. Под скандирование «Россия! Россия!» он завершил поединок в свою пользу — 10:5. Есть первое золото для России! Чемпион после изматывающего поединка согласился на обстоятельную беседу с нашим изданием.

Михаил Артамонов: «Думаю, первое общекомандное место будет у сборной России»

— Михаил, поздравляю с победой. Прокомментируйте свой финальный бой.

— Вначале было сложно, но мы так боремся постоянно, когда встречаемся. В этот раз я готовил удар в голову, который прошел. Друзья здорово поддерживали, спасибо им. Какое место эта победа занимает для меня? Пока еще не могу сказать. Только после боя немного отошел, надо еще осознать.

— Сегодня уже было два подряд мужских финала с испанцами. У них сильная школа?

— Да, хорошая команда, очень много перспективных спортсменов.

— Со скольки лет занимаетесь тхэквондо?

— С 11. Сейчас надо готовиться к чемпионату мира. Добавлю, что по организации чемпионата нет вопросов. Все слаженно, без задержек, на уровне.

Друзья здорово поддерживали, спасибо им. Какое место эта победа занимает для меня? Пока еще не могу сказать



Анжело Чито: «Мы на полпути к Токио»

После поединков состоялась официальная церемония открытия чемпионата Европы. Вслед за красочным песенно-танцевальным шоу и парадом флагов стран-участниц в добрый путь турнир отправил вице-президент Европейского союза тхэквондо Анжело Чито. «От имени президента Европейского союза тхэквондо передаю напутствие 23-му чемпионату Европы, который, несомненно, станет успешным. ЧЕ — это самое сильное соревнование в этом году, здесь будут представлены самые сильные спортсмены. Мы находимся на полпути к Токио, поэтому спортсмены будут использовать этот турнир для подготовки к Олимпийским играм», — заявил он.

По итогам первого дня чемпионата у сборной России 4 медали, в том числе одна золотая. Чемпионат завершится 13 мая.