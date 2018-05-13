«Пригласить специалиста из Москвы в регион стоит тех же денег, что из Германии»

Как россиянину найти работу за границей, а компаниям иностранного сотрудника

Рынок труда становится глобальным. Поиски работы уже не ограничиваются одним городом или даже страной. В Россию едут не только представители рабочих профессий, но и высококвалифицированные специалисты. Причем привлечь иностранца в регион стоит не дороже, чем жителя Москвы. Одновременно тысячи россиян стремятся найти работу в Европе и США. Советами, как найти работу за границей, а компаниям иностранного сотрудника, в интервью «Реальному времени» поделился директор по электронной коммерции и международному подбору компании HeadHunter Андрей Облов.

«Деньги становятся гигиеническим фактором, обеспечивающим определенный уровень жизни, а не самоцелью»



— Когда мы говорим о трудовых мигрантах, мы подразумеваем жителей южных республик, которые едут работать в Россию, потом так называемую утечку мозгов. А обратная миграция, когда к нам едут высококвалифицированные специалисты, есть?

— Да, с одной стороны миллионы людей приезжают к нам работать, в ЖКХ в первую очередь. Так же много наших высококвалифицированных специалистов из областей, где еще советская промышленность занимала лидирующие позиции, уезжают работать за рубеж. Насколько массовое это явление? По нашей компании могу сказать, что у нас много программистов, которые работают 10 лет и больше, но также много уехало в Германию, Новую Зеландию, Сингапур.

Но с другой строны, когда мы размещали свою вакансию за рубежом, то на нее тоже были отклики. Из Израиля более 80 откликов на вакансию из России. И я подумал: почему 80 программистов из Израиля хотят к нам работать? Может быть, это наши сограждане или их дети? Оказалось, что нет, многие и русского языка не знают. Просто, во-первых, людям это интересно, а во-вторых, если в каких-то странах вдруг начинает развиваться какая-то технология, то в этой области становится много специалистов и возникает конкуренция за хорошие места.

— Они действительно хотели переехать или по удаленке работать?

— И то, и другое, им все это интересно. Я разговаривал с финансовым директором job-сайта в Польше, и он рассказал, что ранее работал финансовым директором в России, хотя он чистый поляк. И не против еще поработать здесь, просто пока предложений нет.

— Зарплата, которую могут предложить иностранным специалистам в России, отвечает их требованиям?

— Если мы говорим о топовых или средних позициях, то здесь совершенно конкурентоспособные предложения. Кстати, в основном подбор зарубежных сотрудников ведут не московские компании, а региональные. Например, в регионе нет технического директора по определенному оборудованию, возможно, такой специалист есть в Москве. Но пригласить его работать в регион может стоить тех же денег, что пригласить специалиста из Германии, Франции, а уж тем более из Польши или Чехии. Если мы говорим о нашем законодательстве, то высококвалифицированные специалисты не требуют квотирования, они автоматически получаю рабочую визу и разрешение на работу. Как определить высококвалифицированного специалиста? По зарплате. Если официальная белая зарплата превышает 2 млн рублей в год, то этот человек может спокойно работать в любой организации без всяких квот, и на руководящих позициях такие зарплаты и есть. Я уверен, что для людей из той же Восточной Европы — это соизмеримые деньги, и они с удовольствием бы поехали. Но вообще сейчас деньги становятся гигиеническим фактором, обеспечивающим определенный уровень жизни, а не самоцелью. Не за обогащением люди едут, а за интересом, саморазвитием, человек устает сидеть на одном месте.

— Какие сферы наиболее привлекательны для западных специалистов в России?



— Первое — это высокоуровневые инженерные позиции, связанные с запуском новых проектов. Как в петровские времена приглашали строителей кораблей, или еще до Петра — архитекторов, то сейчас то же самое — закупается новое оборудование, нужны люди, которые будут его внедрять. Второе — специалисты с коммерческой жилкой. Которые видят потенциал в развитии коммерческих направлений, выводе нашей продукции на зарубежные рынки, люди, которые разбираются в финансовых рынках, потому что многие компании стремятся на IPO и на международные рынки.

Сейчас деньги становятся гигиеническим фактором, обеспечивающим определенный уровень жизни, а не самоцелью. Не за обогащением люди едут, а за интересом, саморазвитием, человек устает сидеть на одном месте



— А представители рабочих специальностей?

— Они к нам не едут. Они едут от нас или из Восточной Европы в Западную. К нам рабочие руки едут с юга, а дальше от нас на Запад или на Север.

В России менее 50% респондентов ответили, что хотят работать за рубежом

— Россияне охотно едут за рубеж работать? У нас, так скажем, привыкли вести оседлый образ жизни.

— В конце 2014 года провели опрос 200 тысяч соискателей из 130 стран мира, и был вопрос: «Хотели ли бы вы поехать работать за рубеж?» И более 90% респондентов из таких стран, как Голландия, Франция, заявили, что готовы поехать. Для них это вопрос не материальный, они не так плохо живут, чтобы уезжать, просто они чувствуют себя в глобальном пространстве очень легко. А вот в Германии, Дании, США и России люди более консервативные, там менее 50% респондентов заявили, что хотели бы поехать работать за границу. Но что интересно, среди молодых людей до 25 лет в США желающих уехать уже не 50%, а 80%. А в России как в среднем менее 50%, так и среди молодежи менее 50% ответили, что хотят работать за рубежом. Наверное, сдерживающим фактором является незнание языка. Почему голландцы, бельгийцы едут? Потому что они все с детства владеют английским языком в совершенстве. У них нет культуры перевода фильмов, даже на центральном ТВ фильмы идут на языке создания, а внизу титры с переводом. Таким образом, язык для них становится родным.

— Как россиянам найти работу за границей?

— Если мы говорим о высококвалифицированных специалистах, то 99% ищут через интернет на работных сайтах или в социальных профессиональных сетях типа LinkedIn. Многие напрямую идут на сайты компаний или корпораций, потому что каждая крупная компания имеет работный раздел на своем сайте.



— То есть найти работу за рубежом — это в принципе легко?

— Ничего легкого нет. Это наивная позиция подозревать, что вас где-то ждут с распростертыми объятиями и есть большой дефицит людей вашей специальности. Везде нужно быть профессионалом, проходить собеседования и не более легкие, чем здесь. Я разговаривал с нашими программистами, которые уехали работать в Новую Зеландию, и там не так все просто, не такие большие разницы в зарплатах между Россией и остальными странами, если мы говорим про программистов. Может в США они выше значительно, но надо понимать, что конкуренция в США огромная. Если здесь ты за позицию программиста конкурируешь с другим русским, то там ты будешь конкурировать и с китайцами, и с индийцами, и с людьми изо всех стран, которые тоже хотят большие зарплаты.

— Если я хочу найти работу за границей, с чего мне начать?

— Совет такой — надо быть активным человеком. Часто мне говорят: «Я не могу найти работу, уже полгода ищу...» Я говорю: «А как вы ищете?» Отвечают: «Я создал резюме на сайте». Ну создал, ну и что? Искать работу — это тоже в определенном плане работа, нужно каждый день просматривать вакансии, откликаться, если тебе твоя работа сейчас не нравится, прийти домой вечером и час потратить на поиск новой.

Если я бы искал работу в Англии, например, то первое, что бы сделал — создал резюме на английском языке, зарегистрировался на ведущих работных сайтах этой страны — totaljobs.com или reed.co.uk, а может быть даже на monster.com или на indeed.com — это для соискателей всегда бесплатно. Если я не уверен в своем английском, то дал бы проверить резюме людям, которые лучше знают английский язык или носителю показал бы. А как носителя найти? Слава богу, сейчас есть социальные сети: один откажет, а другой скажет: «давайте прочту».

Второе — я бы создал профиль на LinkedIn и откликался бы там. Может отправил бы свое резюме в ведущие кадровые агентства в Англии. Это не просто, но и не сложно, это определенная проактивная позиция, и она дает результаты.

Искать работу — это тоже в определенном плане работа, нужно каждый день просматривать вакансии, откликаться, если тебе твоя работа сейчас не нравится, прийти домой вечером и час потратить на поиск новой



— А иностранные компании размещают вакансии на российских сайтах?



— Очень много вакансий. Но как обычно человек ищет работу? Первым делом он выбирает свой город, и понятно, что будет видеть вакансии, предлагаемые только в своем городе. Он скажет: «А где же тут иностранные компании?» Это общемировая практика, что компании, размещая вакансию, указывают город, в котором находится вакансия, а не в котором хотят найти соискателя. А вот если люди откроют сайт и напишут «Германия» или «США», то увидят сотни тысяч зарубежных вакансий. Большинство будет на английском, и работодатели просят откликаться на английском. Грубо говоря, когда американская компания ищет работников в США, она не будет писать место работы «Казань» или «Москва»…

— А Россия?

— А «Россия» нельзя указать, нужно указывать город. Но человек же открыл в своем городе и пытается найти… Мы, конечно, постоянно упрощаем поиск работы, но человек все равно должен сам научиться разбираться, пытаться по-разному это делать. Часто люди базовых вещей в поиске работы не используют. То же самое, кстати, касается и компаний, которые для поиска сотрудников используют не самые эффективные и правильные инструменты.

«Чаще всего российские вакансии выглядят не как реклама, а как отталкивающий барьер»



— Дайте несколько советов тем, кто хочет нанять иностранного сотрудника?

— Ко мне приходит компания и говорит: «Мы открываем итальянский ресторан и хотим шеф-повара из Италии». Понятно, что мы можем разместить на сайте trovolovoro, но это дорого стоит и непонятно поедет итальянец или нет. Я решил посмотреть, есть ли у нас в базе итальянцы, а у нас более 33 млн резюме. Пишу: «в совершенстве владеет итальянским языком», и мне система выдает несколько тысяч человек и большинство из них, судя по фамилии, итальянцы. Они давно у нас осели, среди них и директора мебельных производств, и шеф-повара ресторанов. Может сначала с ними надо поговорить? Ради интереса по французам посмотрел — то же самое.

— Ну а если все-таки не нашли нужного француза или итальянца здесь?

— Тогда нужно искать там. Но учитывая интересный момент. В чем разница между поиском специалистов в России и за границей? В том, что у нас больше 50% вакансий закрывается через поиск в базе резюме. А в Западной Европе люди свое резюме не оставляют в открытом доступе, там совершенно другая культура, защита персональных данных, человек не хочет делиться информацией о том, что он ищет работу. И когда мне говорят: «Дайте нам доступ к базам в Германии, Польше, Швейцарии, мы сами поищем», то приходится объяснять, что вы никого не найдете. Там 95% вакансий закрывается через публикацию «вакансия». Даже если там есть база резюме, то в ней в основном либо представители рабочих специальностей, либо студенты. Специалисты среднего уровня свое резюме нигде не размещают, в Польше по этой причине базу резюме вообще закрыли, настолько она не пользовалась спросом.

Следующая ошибка — наша компания ищет сотрудника, берет вакансию с нашего сайта, переводит на английский или немецкий и говорит: «опубликуйте за рубежом». Откликов мало. Я у немецких коллег спрашиваю: почему откликов мало? Они говорят: «а вы читали текст вакансии?» Как вообще на английском «вакансия»? Vacancy есть слово, но по большому счету — это значит, что в компании просто есть вакансия. А вакансия, которая публикуется на job-сайте, называется job advertisement — реклама работы.

Третья ошибка — чаще всего российские вакансии выглядят не как реклама, а как отталкивающий барьер. К соискателям выдвигаются 20 требований — должен это, должен то, должен пятое, десятое. А где плюсы? Почему человек должен к вам пойти? А из плюсов внизу написано «конкурентоспособная зарплата» и все. У них же стараются наоборот написать 20 плюсов — отличный коллектив, дружная атмосфера, бонусы, свободный график, обучение, страховки и всего 2-3 основных требования.

Очень большая борьба за высококвалифицированные кадры во всем мире. И нашего сотрудника надо удерживать и ценить, если он высококвалифицированный, потому что его тоже могут искать и переманивать



Еще одна очень большая ошибка, которую совершают наши компании, когда ищут сотрудников на зарубежных сайтах, — одним из основных требований они всегда указывают знание русского языка. Это неправильно. С чего они взяли, что есть специалист со знанием русского языка? Немцы говорят: «Нашему специалисту подходит эта вакансия, но он русского не знает» А наши отвечают: «Ну, вообще, это не обязательно — знать русский язык, просто хорошо бы, чтобы он знал...» А немец даже откликаться не будет, потому что он человек законопослушный.

Еще один пример: компания из Салехарда искала руководителя деревообрабатывающего предприятия во Франции. Я поразился этой вакансии — в обязательных требованиях к соискателю написано «наличие справки по форме 302н «Об отсутствии противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера». Зачем вы во Франции пишете эту фразу? Человек, читая это, в ужас приходит: «У меня же нет этой справки, где я ее в Париже возьму?» Мне представители предприятия говорят: «Да это же правда, у нас нельзя работать без этой справки!» Я вам верю, но вы сначала найдите профессионала, потом, если он вам понравится, скажете, что надо, мол, еще справочку получить, вы приедете, сходите к врачу, мы этот вопрос решим.



Все, что я сейчас сказал, касается точечных специалистов. Если мы нанимаем на массовую позицию в ретейле, например, то там вполне можно написать 20 требований, потому что большой поток соискателей и нужно отсекать, отсекать и еще раз отсекать. В других случаях — привлекать, расписывать, уговаривать, потому что очень большая борьба за высококвалифицированные кадры во всем мире. И нашего сотрудника надо удерживать и ценить, если он высококвалифицированный, потому что его тоже могут искать и переманивать.