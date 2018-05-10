Ливаде продлили домашний арест до 13 августа

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении главе «ФОНа» Анатолию Ливаде домашнего ареста до 13 августа. Его адвокат просила о подписке о невыезде, сообщил корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Напомним, что главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года, в дальнейшем срок неоднократно продлевали. Ливаде инкриминируют мошенничество в особо крупном размере — ущерб от его действий оценили в 2,5 млрд рублей.

В апреле Верховный суд РТ удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения для главы «ФОНа» на домашний арест до 13 мая. Из СИЗО он отправился в свой дом в Нижнем Услоне.

