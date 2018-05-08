И подарок, и внимание: «Пятерочка» поздравила с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны

Тем, кто ковал Победу, устроили чаепитие и вручили подарочные сертификаты

Фото: Олег Тихонов

По случаю наступающего праздника Победы торговая сеть «Пятерочка» провела встречу с ветеранами, на которой вручила подарочные сертификаты всем участникам войны. Сертификатом на сумму 800 рублей можно будет воспользоваться в любом магазине сети.

— Поздравляем вас с праздником Победы, великим днем! Очень приятно вас видеть снова. Эта встреча не первая, но каждый раз наворачиваются слезы на глаза, когда вы рассказываете истории военных лет. Мы рады, что прошел еще один год, а вы все так же с нами. Можем порадовать вас, и если вам это приятно, то для нас это тоже большая радость, — поздравил ветеранов Тимур Баймуллин, заместитель директора Приволжского дивизиона и начальник управления по работе с госорганами макрорегиона «Волга» сети «Пятерочка».

Сертификатом на сумму 800 рублей можно будет воспользоваться в любом магазине сети



Для ветеранов организовали чаепитие и концерт. На глазах многих выступали слезы. Слезы радости от внимания, которое им оказывают, и горечи от того, что товарищей год от года становится все меньше. «Вспоминаю, сколько мы похоронили. Уходят, уходят, уходят… Мне стыдно, что я слезами обливаюсь, такую слабость проявляю», — извиняется за слезы Роза Шаймуловна Садыкова и вспоминает тех, кто ушел еще в годы войны.

— Сколько у нас в Татарстане захоронено воинов — шесть с половиной тысяч ребят, которые умерли здесь в госпиталях с 1941-го по 1945 год. У нас же 75 госпиталей было. Ребят, которые не испытали любви, не создали семьи или оставили жен вдовами, детей сиротами, выполняя боевой долг, — говорит Роза Садыкова, ей 86 лет.

На глазах многих выступали слезы. Слезы радости от внимания, которое им оказывают, и горечи от того, что товарищей год от года становится все меньше



Рядом сидит Салих Саттарович Саттаров. Он почти не слышит, поэтому говорит в основном его супруга. Она рассказывает, что 94-летнего ветерана последние годы почти никуда не приглашали, и он даже обиделся, что ему не оказывают внимания. Поэтому сегодня рад, что про него вспомнили. Про войну Салих Саттарович не любит рассказывать. «Некоторые очень разговорчивые, а он не очень», — поясняет его супруга. «В 1942-м он служил в Мурманске, в морской пехоте, сначала стрелком, потом пулеметчиком», — показывает журналистам супруга ветерана военный билет.

Александру Михайловичу Малову — 91 год, он журналист. Дедушка так бодр, что больше 70-ти ему не дашь. «Меня призвали 5 октября 1943 года, 17 лет мне было. Поскольку я до мобилизации 2 года проработал трактористом, то меня отправили сразу в учебный танковый полк в Рязань. Там пять с половиной месяцев подготовки, а потом в действующую армию», — начинает рассказ о себе Александр Малов и вспоминает, как фашисты подбили его бронетранспортер.

В этом году «Пятерочка» поздравит более 5000 ветеранов войны по всей России»



— Снаряды надо было доставить, одна машина попыталась и погибла, загрузили мой бронетранспортер, и с третьего раза подбили машину. Кто сидел в машине, высыпали как горох и побежали. Противник перенес огонь на них, не хватило ума у них дать еще один снаряд по моему бронетранспортеру, чтобы он превратился в груду металла. Все убежали, а я остался, потому что в 17 лет веришь каждой букве устава, а там написано, что механик-водитель не имеет права бросить машину в любой обстановке на поле боя. И когда немцы перенесли огонь на бегущих, я подлез под машину, устранил мешающие движению осколки и под торжественный аккомпанемент снарядов сумел заскочить за каменный дом, — рассказывает Александр Михайлович.

Участников Великой Отечественной войны в Татарстане остается все меньше, но внимания к каждому все больше. «Когда нас было много, все больше на генералов, полковников обращали внимание, а не на солдат. А теперь, когда мало, и солдатам внимание достается. В этом году даже на два мероприятия в день приглашают, и я пока не отказываю», — говорит Александр Малов.

В этом году «Пятерочка» поздравит более 5000 ветеранов войны по всей России.

Партнерский материал