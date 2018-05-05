Видеоопрос: «Какая зарплата была бы справедливой для татарстанских министров?»
На этой неделе члены татарстанского правительства раскрыли сведения о своих доходах за 2017 год. К примеру, доход вице-премьера РТ Василя Шайхразиева составил 6,9 млн рублей, министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова — 9,4 млн рублей, а министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой 3,7 млн рублей.
«Какая ежемесячная зарплата была бы справедливой для наших министров?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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