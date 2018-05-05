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Видеоопрос: «Какая зарплата была бы справедливой для татарстанских министров?»

07:00, 05.05.2018 7
Видеоопрос: «Какая зарплата была бы справедливой для татарстанских министров?»

На этой неделе члены татарстанского правительства раскрыли сведения о своих доходах за 2017 год. К примеру, доход вице-премьера РТ Василя Шайхразиева составил 6,9 млн рублей, министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова — 9,4 млн рублей, а министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой 3,7 млн рублей.

«Какая ежемесячная зарплата была бы справедливой для наших министров?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 08:29
    Первый комментатор вообще нормальный? 600-700тр? Ребята, вы вообще нормальны? Когда средняя зп 35, у всех ответственность, все занятые. С какого боку то им такая сумма?
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    Анонимно 10:37
    Чтобы коррупции не было
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  • Анонимно 09:57
    50 000 - вот это нормальная зарплата
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    Анонимно 12:22
    Что то маловато будет
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  • Анонимно 10:51
    Не больше 100. Чтоб были близки к народу. А если кто хочет взять взятку, он и при зп 700 и 800 возьмет
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  • Анонимно 14:10
    Сдельной. Сколько хорошего для народа сделал, от этого и зависит
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    Анонимно 14:57
    Вот, правильная мысль
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