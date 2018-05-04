Глава федерации прыжков в воду РФ: «Казань на уровне ОИ, остальные — уровень первенства ЖЭК»

На пресс-конференции, посвященной открытию четвертого этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду, президент российской федерации по этому виду спорта Алексей Власенко сравнил казанский этапы с канадским, китайским и японским этапами.

«Приятно видеть столько журналистов. Значит, большой интерес к нашему турниру, это очень приятно. Хочу сказать спасибо Корнелю Маглионе и Корнелю Маркулеску, их приезд означает, что они уважают уровень наших соревнований. В другие города они не всегда приезжают. Я был и в Пекине, и в Монреале, и в Японии, и надо сказать, что Казань проводит этот турнир на уровне Олимпийских игр. А то, что я видел в других городах, то это на уровне первенства ЖЭК. Казань проводит этот турнир на несколько голов выше», — цитирует Алексея Власенко корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня в Казани стартует четвертый этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду.