В Казани стартует процесс по делу о хищениях по программе «Лизинг-грант»

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Сегодня в Вахитовском райсуде Казани намечены предварительные слушания по делу «Лизинг-гранта». На скамье подсудимых ждут 23 человека, включая экс-главу Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдара Халиуллина с супругой.

Группу обвиняют в легализации денежных средств, подделке официальных документов, а также завершенных и незавершенных бюджетных хищениях по программе поддержки предпринимательства на общую сумму 40 млн рублей.

Рассмотрение дела поручено судье Наилю Камалетдинову. Именно он в 2016 году выносил приговор по пьяному ДТП экс-сотрудника ФСО Андрея Сивова, назначив ему наказание в 3,5 года колонии.

На старте процесса защитники намерены заявить ходатайство о возврате материалов дела в прокуратуру. «Следствием допущен ряд нарушений. В частности, не проведены очные ставки и экспертизы по нашим ходатайствам. Сами ходатайства следователь удовлетворил, а следственные действия проводить не стал», — сообщил «Реальному времени» адвокат экс-главы АМСБ Павел Мазуренко.

Напомним, расследование по делу «Лизинг-гранта» началось в 2016 году с задержания Тимура Аюпова — партнера Халиуллина. Его дело также поступило в Вахитовский суд, однако будет рассматриваться в особом порядке и отдельно от основного — Аюпов заключил досудебное соглашение. В отличие от Халиуллина он полностью признал вину.