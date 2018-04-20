Верховный суд РТ снял домашний арест с экс-главы Ассоциации МСБ Халиуллина

Фото: Реальное время/Роман Хасаев

Сегодня апелляционная инстанция Верховного суда РТ признала необоснованным свое же решение по первой инстанции о продлении срока домашнего ареста Хайдару Халиулллину. В результате бывший руководитель бизнес-ассоциации Татарстана был освобожден.

Основанием для освобождения стала процессуальная ошибка следствия, на которую указали адвокаты обвиняемого. Поскольку с учетом последнего продления меры пресечения срок ареста Халиуллина составил свыше года, то обращаться в суд с ходатайством должны были не следователи ГСУ МВД Татарстана, а их начальство из федерального центра.

Напомним, Халиуллин, его супруга и еще два десятка фигурантов обвиняются в хищениях и попытках хищения бюджетных средств по программе «Лизинг-гранта» на общую сумму около 40 млн рублей, а также легализации похищенного.

Вину экс-президент АМСБ РТ не признает. На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд.