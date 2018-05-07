Без статуса, но с налогом: Минфин снова предложил скинуться самозанятым

Чиновники предпринимают очередную попытку легализовать нянь, сиделок и репетиторов

Чиновники предпринимают очередную спешную попытку легализовать незарегистрированных предпринимателей. С новым предложением по этому поводу выступил Минфин. С 2019 года он предлагает ввести новый налог для самозанятого населения — несмотря на то, что решения по уплате самозанятыми страховых взносов до сих пор нет, а сами они все еще не имеют юридического статуса. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Допустим, налог на профессиональный доход»

«Мы предлагаем новый специальный налоговый режим. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — 3 мая объявил замминистра финансов РФ Илья Трунин. И уточнил, что налог может быть введен уже со следующего года, будет взиматься не единовременно, а с каждой транзакции, а ставка по нему установится «в районе 3%» для физических лиц и 6% — для юридических. От всех других налогов самозанятых освободят, регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей будет не обязательно.

Как объяснил Трунин, заплатить налог можно будет через специальное мобильное приложение: «Каждый сможет себе загрузить [его] на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию — по аналогии с тем, как сейчас происходит такая идентификация, например, при регистрации в услугах каршеринга».

О необходимости создать сервис, благодаря которому «буквально одним кликом» можно зарегистрировать бизнес и проводить обязательные платежи, в мартовском послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. Он добавил, что индивидуальные предприниматели и самозанятые вообще не должны сдавать отчетность: «Знаете, это все такая рутина, на первый взгляд, — но эта рутина и не позволяет нам энергично двигаться вперед».

«Мы предлагаем новый специальный налоговый режим. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — 3 мая объявил замминистра финансов РФ Илья Трунин. Фото minfin.ru



Свою фискальную инициативу Минфин представил, несмотря на наличие сразу нескольких «но». Первое — пока у государства нет окончательного мнения о том, кого именно следует считать самозанятыми: их юридический статус сейчас пытается определить Министерство юстиции. Не дожидаясь его решения, в Минфине предложили свое. По словам Трунина, новый налог должны платить те, кто имеет доход от реализации товаров или услуг, но не привлекает наемных работников.

Второе — предполагаемый срок введения налога. Еще недавно чиновники не собирались облагать самозанятых в течение 2019 года. В 2017-м граждан, которые работают без статуса индивидуального предпринимателя, но оказывают услуги физическим лицам, на год освободили от уплаты НДФЛ (впрочем, речь идет лишь о трех категориях самозанятых: домработниках, нянях и сиделках). Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно зарегистрироваться в налоговых органах и впоследствии приобрести патент. С апреля этого года в Госдуме лежит правительственный законопроект о продлении налоговых каникул до конца 2019-го. Законопроект прошел через профильный комитет и в мае должен был рассматриваться в первом чтении; как это соотносится с нынешним предложением — непонятно.

В-третьих, идея Минфина — не единственная. Свои предложения по легализации самозанятых были у Минэкономразвития, правда, они не сильно отличались от концепции, которую описал Трунин.

Илья Быковников, завкафедрой менеджмента Высшей школы управления РАНХиГС, отмечает, что четкого определения понятие «самозанятые» действительно до сих пор не получило. Помимо репетиторов, нянь и домашних работников, к самозанятым предлагалось относить тех, кто оказывает услуги по фотосъемке для физических лиц. Также было мнение, что к этой категории можно причислить граждан, сдающих в аренду жилье — но развития это не получило.

Помимо репетиторов, нянь и домашних работников, к самозанятым предлагалось относить тех, кто оказывает услуги по фотосъемке для физических лиц. Фото Максима Платонова



Скрип легализации

Легализация незарегистрированного предпринимательства — давняя головная боль властей. Этот процесс идет со скрипом, и пока никакие послабления не помогают. Так, в течение первых трех месяцев после введения налоговых каникул для самозанятых в 2017 году на официальный учет в России встало всего 40 человек. Например, в Москве зарегистрировалось четыре человека: двое из них указали, что занимаются уборкой, двое — что оказывают репетиторские услуги и услуги няни.

Год назад в беседе с РБК бизнес-омбудсмен России Борис Титов констатировал, что становление института самозанятых «на сегодняшний день фактически провалилось».

По мнению Быковникова, бонусы, которые государство предлагает самозанятым, выглядят не так привлекательно до тех пор, пока не решен один из главных вопросов — о страховых взносах, которые сейчас представляют серьезную нагрузку для ИП. По данным «Коммерсанта», правительство категорически не хочет лишать систему пенсионного и медицинского страхования поступлений от предпринимателей.

«В чем, на мой взгляд, камень преткновения? В нашей стране граждане не привыкли со своего дохода делать дополнительные отчисления. Когда индивидуальным предпринимателям на этапе реформирования сказали, что они будут за себя платить [страховые взносы], чтобы эти взносы встали в русло, ушло примерно 4 года. Если мы сейчас говорим, что самозанятые за себя должны какую-то часть дохода отчислять, то вряд ли это произойдет очень быстро. Скорее всего, на это тоже уйдет несколько лет», — говорит Быковников.

В конце апреля владелица «Бахетле» Муслима Латыпова пожаловалась президенту Татарстана Рустаму Минниханову на женщин в декрете — «псевдопредпринимателей», которые «забирают объемы» у ее торговой сети. Фото Олега Тихонова

Станет ли больше россиян регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых будет зависеть от нескольких факторов, говорил «Реальному времени» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах: «Это может сработать, если условия будут достаточно либеральными — а они, скорее всего, будут такими. Наличный оборот сужается, и сейчас даже расчеты с репетиторами идут через банковские приложения. Если под контролем банков и государства будет все больше и больше транзакций, то в какой-то момент станет проще зарегистрироваться [чем оставаться в тени]».

Вопрос в том, рассуждает Табах, так ли очевидны для государства выгоды от дополнительного притока мелких предпринимателей: «Бюджет в основном пополняется за счет совершенно других отраслей, не исключено, что расходы на регистрацию и налоговое администрирование предпринимателей будут больше, чем доходы, которые они заплатят».

Отметим, что призывы навести порядок с услугами самозанятых поступают не только от чиновников. Например, в конце апреля владелица «Бахетле» Муслима Латыпова пожаловалась президенту Татарстана Рустаму Минниханову на женщин в декрете — «псевдопредпринимателей», которые «забирают объемы» у ее торговой сети. «Они в соцсетях все заполонили. Они один пирог приготовили, входят в кураж, переманивают специалистов и у нас, добросовестных производителей, забирают объемы. Что только не производят — весь ассортимент «Бахетле»! А в каких условиях? В квартире, гараже, бане. Там ведь есть домашние животные!» — возмутилась Латыпова и попросила Минниханова «остановить это».