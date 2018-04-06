«Буквально одним кликом»: бизнес испугался автоматического начисления и оплаты налогов

Предприниматели уверены, что ФНС получит доступ ко всем их операциям и сможет списывать налоги без разрешения

После заявления президента Владимира Путина и министра финансов Антона Силуанова о создании онлайн-сервиса для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан бизнес-сообщество подняло тревогу. Предприниматели истрактовали посыл чиновников по-своему. Они уверены, что скоро налоговые органы получат полный контроль над операциями и смогут удерживать средства без их ведома. Впрочем, в действительности ни Путин, ни Силуанов этого не говорили. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Зачистить это пространство»

1 марта в ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин вскользь коснулся темы развития малого предпринимательства. Он назвал его резервом будущего экономического роста и заявил, что к середине следующего десятилетия вклад этой сферы в ВВП страны должен приблизиться к 40% (сейчас Минэкономразвития оценивает его примерно в 20%). По словам Путина, необходимо кардинально улучшить деловой климат и обеспечить «высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции».

В том же выступлении президент сказал, что граждане, которые решили открыть новый бизнес, должны иметь возможность сделать это «буквально одним кликом», а также удаленно проводить обязательные платежи, получать кредиты и услуги.

«Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них уплату налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме. Знаете, это все такая рутина, на первый взгляд, — но эта рутина и не позволяет нам энергично двигаться вперед. Нужно все сделать, чтобы зачистить это пространство», — сделал отступление Путин.

«Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, как сказано в послании президента, будут вообще освобождены от отчетности», — выступил глава министерства Антон Силуанов. Фото Максима Платонова

Меньше, чем через месяц, на эти директивы отреагировал Минфин: «Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, как сказано в послании президента, будут вообще освобождены от отчетности», — выступил глава министерства Антон Силуанов. Как объяснил министр, для этого будет создано специальное мобильное приложение, благодаря которому органы ФНС смогут «автоматически начислять налоги», а предприниматели — дистанционно уплачивать их с нулевыми издержками.

Силуанов добавил, что в конце 2018 года будет сформирован национальный сегмент системы прослеживаемости товаров «на всех этапах их жизненного цикла». За счет этого Минфин рассчитывает привлечь в бюджет дополнительно 200—300 млрд рублей: «Внедрение новых методов контроля в режиме реального времени будет сопровождаться радикальным снижением отчетности. Выходить на налоговые проверки, когда вся информация о продажах находится в распоряжении налоговых органов, нет необходимости».

«Государство не будет ждать твоего согласия»

Несмотря на то, что ни Путин, ни Силуанов не вдавались в детали того, как именно будет работать новое приложение, бизнес-сообщество восприняло их посыл однозначно: налоговая получит абсолютный доступ к счетам и всем операциям предпринимателей и будет списывать средства без их ведома — в последнее время это активно обсуждается в социальных сетях и на профильных форумах.

Однако эксперты не видят причин для паники, поскольку на деле с появлением налогового сервиса для предпринимателей ничего не изменится.

«Во-первых, процедура взаимодействия налоговых органов с налоговыми агентами детальнейшим образом прописана в Налоговом кодексе. Все, что ему противоречит, можно обжаловать, — говорит Марат Камалов из «Татюринформа». — Во-вторых, то, что сейчас подается как новость, новостью не является. Налоговые органы и сейчас имеют возможность списать деньги со счета предпринимателя. Такая ситуация возможна — например, возможно обращение за судебным приказом, и тогда эти деньги с вас взыщут. Государство не должно и не будет ждать твоего согласия и одобрения — оно обязано исполнять свою роль, и оно имеет право принудительно взыскать [налог]».

«Процедура взаимодействия налоговых органов с налоговыми агентами детальнейшим образом прописана в Налоговом кодексе. Все, что ему противоречит, можно обжаловать», — говорит Марат Камалов. Фото Романа Хасаева / kazanfirst.ru



Станет ли больше россиян регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых — будет зависеть от нескольких факторов, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах: «Это может сработать, если условия [для предпринимателей] будут достаточно либеральными — а они, скорее всего, будут такими, если будет мало бюрократической нагрузки и если у местных властей будут стимулы этому способствовать. Наличный оборот сужается, и сейчас даже расчеты с репетиторами идут через банковские приложения. Если под контролем банков и государства будет все больше и больше транзакций, то в какой-то момент станет проще зарегистрироваться [чем оставаться в тени]».

В то же время, отмечает он, пока все налоговые и прочие послабления привели к тому, что на 1 января 2018-го в статусе самозанятых в России зарегистрировалось лишь 936 человек (такие данные приводила ФНС). Вопрос в том, продолжает Табах, так ли очевидны для государства выгоды от дополнительного притока мелких предпринимателей: «Бюджет в основном пополняется за счет совершенно других отраслей, в этом же случае не исключено, что расходы на регистрацию и налоговое администрирование предпринимателей будут больше, чем доходы, которые они заплатят».

Артем Малютин