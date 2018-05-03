Ключ к комфортной жизни, или Как на «Нижнекамскнефтехиме» решают жилищный вопрос

Фото: Олег Тихонов

К новому учебному году на улице Фикрята Табеева в Нижнекамске откроются школа и детский садик. Оба заведения строят для жильцов 47-го и 49-го микрорайонов, где живет 1551 семья сотрудников «Нижнекамскнефтехима». Многие семьи получили жилье по дополнительной программе жилищного строительства, по которой градообразующее предприятие помогло сделать первоначальный взнос и получить различные льготы по выплатам. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Первоначальный взнос — за счет предприятия

В высотку с красочным фасадом в 49-м микрорайоне Нижнекамска семья Амаевых переехала перед Новым 2018 годом. Раньше супруги с двумя маленькими детьми ютились в «однушке» и вспоминают, что сначала новая трехкомнатная квартира казалась им слишком большой.

— В однокомнатной квартире, когда дети спали, старались тихо ходить, чтобы никто не услышал — телевизор не посмотришь, дела не сделаешь. Для большой семьи места было мало — повсюду игрушки, а тут есть отдельная детская комната. И у всех появилось личное пространство, — поделилась Лилия Амаева.

Глава семейства, Валерий Амаев, работает аппаратчиком на заводе СПС «Нижнекамскнефтехима», поэтому квартиру в новом жилом микрорайоне семья получила по дополнительной программе жилищного строительства для работников группы компаний «ТАИФ». В рамках программы НКНХ предоставил средства на первоначальный взнос, 277 тыс. рублей, — это заем, выплату основного долга по которому семья должна начать только через 5 лет. Квартиру семья взяла по ставке 9% годовых, но, по условиям программы, 2% от уплаченных ими процентов НКНХ возмещает им каждый месяц на карту.

Квартиру семья взяла по ставке 9% годовых, но, по условиям программы, 2% от уплаченных ими процентов НКНХ возмещает им каждый месяц на карту



— Я рассматривал варианты ипотеки в других банках, но там процентная ставка была выше. Мы могли получить квартиру сразу, как только подали документы на получение жилья по дополнительной программе, но в других домах нам не подходил этаж. Мы хотели, чтобы наша квартира была где-то с 4-го до 8-го этажа, поэтому пришлось подождать, — рассказал Валерий Амаев.

Все квартиры в жилом микрорайоне с хорошей планировкой — большие спальни, лоджия. В просторном подъезде предусмотрены паркинги для колясок и велосипедов, сделан широкий лифт, пандусы, а возле дома устроены детские площадки — что важно для молодых семей.

За несколько лет на месте, где раньше был пустырь, построили два микрорайона, в котором проживают полторы тысячи семей нефтехимиков



По соседству находится 47-й микрорайон, вместе с которым образуется большой «жилой город» для сотрудников ГК «ТАИФ». Решение о его строительстве было принято в 2014 году руководством ОАО «ТАИФ». За несколько лет на месте, где раньше был пустырь, построили два микрорайона, в котором проживают полторы тысячи семей нефтехимиков. В сентябре завершилось строительство 47-го микрорайона и сейчас здесь занимаются благоустройством инфраструктуры.

Новый детский сад и школа

На улице Фикрята Табеева идет активное строительство школы и детского садика — центра развития ребенка. Школа рассчитана на 800 учеников. Реализовать себя в стенах нового учебного заведения сможет каждый. Учебное заведение задумано как школа равных возможностей, где особое внимание будет уделено инклюзивному образованию и межпредметному обучению. Будет выстроена совместная работа с технопарком «Кванториум». Кабинеты оснастят по последнему слову техники, и благодаря современному оборудованию можно будет реализовывать «Робоквант», «Наноквант», «Энерджиквант», «Геоквант», «Промышленный дизайн», «Хайтек».

В школе предусмотрен спортзал площадью более 200 кв. м, пять компьютерных кабинетов, игровые и спальные помещения для «продленки». Кроме этого, разобьют футбольное поле и детские площадки.

На улице Фикрята Табеева идет активное строительство школы и детского садика — центра развития ребенка



Строящийся детский сад — центр развития ребенка рассчитан на 260 мест. В нем будет работать 14 групп: для детей с 2 до 3 лет, десять групп — с 3 до 7 лет. В новом учебном заведении оборудуют «детскую метеостанцию» и «конструкторское бюро», кабинет изучения языков, сенсорную комнату, музыкальный и физкультурный залы. Кроме этого, воспитатели будут заниматься ранней профориентацией старших дошкольников: их будут знакомить с профессиями химика, строителя и инженера. Детский сад и школа должны распахнуть двери 1 сентября.

Рядом с микрорайонами №47 и 49, в 45-м микрорайоне, запланировано строительство еще одной школы. Она может быть с нефтехимическим уклоном. Все документы находятся на рассмотрении в Министерстве образования и науки Татарстан. Если решение одобрят, то в Нижнекамском районе появятся две школы — на улице 30 лет Победы и в селе Борок.

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