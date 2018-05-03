Эмилю Гарипову лучше остаться в «Ак Барсе»

Почему лучшему голкиперу Кубка Гагарина не стоит уезжать в Северную Америку

Сегодня, когда Кубок Гагарина странствует по вузам Казани, а Эмиль Гарипов проводит свое турне по ведущим телепрограммам федеральных каналов, вся хоккейная общественность уверена, что он — один из главных героев хоккейной весны, доросший до уровня лучшей лиги мира. Возможно, это так. Его игра в плей-офф вселяла уверенность в партнеров и болельщиков, и североамериканским скаутам, конечно, интересно, кто же этот парень, который отстоял решающий матч кубка «на ноль». Однако быть героем в «Ак Барсе» с его массивной и качественно выстроенной обороной и стать вратарем одной из команд НХЛ из числа тех, что не входят в состав «Большой шестерки», — вещи настолько же разные, как футболисту поменять амплуа на поле или лыжнику уйти в биатлон. Агент казанского голкипера Станислав Романов сообщил журналистам, что Гарипов останется в Казани еще на 2 года. Однако официального подтверждения от клуба все еще нет. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему Эмилю действительно лучше продолжить карьеру в «Ак Барсе».

«Айлендерс» Гарипову противопоказан



На сегодня известно, что интерес к Эмилю Гарипову проявляют четыре клуба Национальной хоккейной лиги, и основным претендентом на него является нью-йоркский «Айлендерс». Также на голкипера претендуют еще два американских и один канадский клуб НХЛ.

Если брать единственный из клубов, имя которого фигурирует в прессе, то этот вариант можно отметать сразу. Чтобы показывать свой лучший хоккей, Гарипову как человеку тонкой душевной настройки и чувствительности нужны тепличные условия. Ему необходима уверенность в завтрашнем дне, вера тренера и болельщиков, свой дом и семья рядом, которая его всегда поддержит. Всего этого «Айлендерс» дать Гарипову не смогут по ряду причин. Там нет «дома» и такой роскоши, как время на адаптацию, зато есть высокая конкуренция.

К тому же, наверное, нет во всей НХЛ клуба (ну разве что еще «Аризона») со столь неудачливым менеджментом в последние годы. Во-первых, «островитяне» уже давным-давно не видели трофеев: лучшие их времена пришлись на конец 70-х — начало 80-х, когда «Айлендерс» взяли четыре Кубка Стэнли подряд. Сегодня это команда, для которой попадание в плей-офф — уже успешный результат. Даже с этим у нью-йоркского клуба проблема. Команда Дага Уэйта (тренера «островитян») не выходила в кубковые сражения в двух последних сезонах.

С тех пор, как «Айлендерс» покинули родную арену «Memorial Coliseum» в конце сезона 2014/2015, они так и не могут найти свой дом. Фото iMatthew / wikipedia.org

Во-вторых, это по-прежнему бездомная, скитающаяся по всему штату Нью-Йорк команда. С тех пор, как «Айлендерс» покинули родную арену «Memorial Coliseum» в конце сезона 2014/2015, они так и не могут найти свой дом. Договор об аренде с новеньким «Barclays Center» Михаила Прохорова в Бруклине уже дал трещину из-за некоторых разногласий. Да и не заполняется бруклинская арена так, как хотели бы хозяева клуба. В декабре «Айлендерс», правда, выиграли тендер на строительство арены на родном Лонг-Айленде, и лишь после окончания большой стройки команда вернется домой.

В-третьих, в команде неплохой подбор голкиперов (пусть и не всегда стабильных) и при этом отнюдь не сильнейшая линия защитников. Пара европейских вратарей Ярослав Галак и Томас Грайсс играют не всегда уверенно, и, судя по всему, именно это вынудило генерального менеджера клуба подыскивать нового голкипера. Но это по-прежнему сильные вратари сборных Словакии и Германии. Гарипов пока попасть в свою сборную на постоянной основе не может, и это повод задуматься.

В любом случае, «Айлендерс» — та команда, в которой всегда присутствует и будет присутствовать в ближайшие пару лет нервозная обстановка. Клуб скитается по аренам, теряет своего болельщика и всеми силами пытается вернуться в плей-офф. Эмиля Гарипова трудно назвать невозмутимым вратарем, на которого не действуют внешние факторы. Да, в недавней программе на «Матч ТВ» он говорил, что как вратарь не должен показывать своей нервозности, но все мы помним его яростные удары клюшкой о лед после пропущенных шайб. При этом завершившийся плей-офф показал, что Эмиль в плане хладнокровия на правильном пути.

Канадский претендент не лучше

Гадать, что это за два заинтересованных Эмилем американских клуба, — дело бесперспективное. А вот канадский претендент путем простой дедукции вычислить можно. Навряд ли это «Калгари», в воротах которого надежен Майк Смит с 2,65 пропущенной шайбы за игру. Это точно не «Торонто» и не «Монреаль». Первые и так прекрасно справляются, выйдя в плей-офф с четвертого места Восточной конференции с Фредериком Андерсеном в воротах. А у «Монреаля» «в рамке» — самый дорогой голкипер Кэри Прайс, на которого, судя по его платежке, в команде уже молятся. Да и «Виннипег» сегодня не нуждается в усилении вратарской позиции — там в воротах творит чудеса Коннор Хеллебайк.

«Эдмонтон» также не подойдет. Остается «Ванкувер», который понабрал шведских киперов, а те пока не слишком радуют. Бывший «барс» Андерс Нильссон имеет ужасные 3,44 пропущенные шайбы в среднем за игру. И этот пример тоже заставляет задуматься: ведь в Казани Нильссон на уровне КХЛ блистал, порой вытаскивая откровенно «мертвые» шайбы. А вот основной вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрем нуждается в надежном сменщике. Если швед получит травму или захворает, у Гарипова может появиться шанс стать «бэкапом». В «Ванкувере», кстати, уже пробовал себя еще один из казанцев — Александр Бурмистров, и не сказать, что его карьера там прошла успешно.

Мы прекрасно помним, как Зинэтула Билялетдинов из раза в раз защищал своего «номера один» на каждой пресс-конференции, на которой поднималась тема нестабильной игры Эмиля Гарипова. Фото ak-bars.ru



«Билловских» условий в НХЛ не будет

Мы прекрасно помним, как Зинэтула Билялетдинов из раза в раз защищал своего «номера один» на каждой пресс-конференции, на которой поднималась тема нестабильной игры Эмиля Гарипова. Как прекрасный психолог и тактик Билл оставался с Гариповым «и в горе и в радости». На серию неприятных ляпов закрывали глаза, тренеры по-прежнему продолжали ставить 77-й номер в ворота «Ак Барса», за что в итоге им воздалось чемпионской игрой Гарипова в плей-офф. Однако если говорить откровенно, то о таких условиях приходится мечтать не только голкиперам НХЛ, но и большинству вратарей КХЛ. Мало кто получает такой кредит доверия и положительного отношения, несмотря на недочеты в игре.

Во-вторых, давайте вспомним, сколько по-настоящему опасных моментов у своих ворот допустили защитники «Ак Барса» в той же финальной серии с ЦСКА? От силы можно наскрести шесть-семь опасных бросков. Половину из них Эмиль не потащил (одну шайбу во втором московском матче «зевнула» вся команда, вовремя не собравшись после празднования гола). Все остальное подчищала блестяще натасканная Билялетдиновым оборона. По всем показателям это лучшая оборона в лиге, где каждый игрок точно знает свои место и маневр. В сериях с ЦСКА, «Трактором» и «Металлургом» был полностью вычищен «пятак», так что Гарипова редко расстреливали в упор повторными бросками.

За океаном о подобных условиях и речи быть не может. Во-первых, практически каждая команда НХЛ заточена под атакующий скоростной хоккей, и привычного эшелона обороны, с которым сталкиваются соперники «Ак Барса», прежде чем дойти до ворот, перед Эмилем не будет. Во-вторых, хоккей в этой лиге быстрее в полтора раза, а бросков по воротам совершается порой в два с половиной раза больше, чем в КХЛ и Европе в целом. Компактные площадки исключают таких «друзей» вратарей, как вязкая борьба в углах и долгие розыгрыши по периметру зоны. Упор на индивидуальный хоккей, где игрок сам готов обыграть троих и выйти на вратаря, — тоже не в пользу Гарипова.

Ну и «сидячая» манера игры, присущая Гарипову, в НХЛ не приветствуется. Щелчки здесь часто приходятся по углам точно в «девять», а значит, всегда до последнего нужно оставаться на коньках и ждать самого момента броска, а не страховаться приседанием на щитки.

Из всего этого можно сделать один вывод: «Ак Барс» для Эмиля Гарипова — самый идеальный вариант для продолжения карьеры. В Казани его любят, поддерживают и верят так, как нигде не станут. И только в «Ак Барсе» недочеты в некоторых компонентах его игры нивелирует надежная «билловская» оборона. К тому же Эмиль так долго шел к общему признанию в качестве «первого номера» клуба калибра «барсов» — стоит ли, едва достигнув цели, рваться на новый Эверест?

Эмиль Гарипов только-только провел довольно короткий удачный отрезок игры, который уложился в полтора месяца Кубка Гагарина. Фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru

А может задержаться в Казани еще на один Кубок?

В конце концов, Эмиль Гарипов только-только провел довольно короткий удачный отрезок игры, который уложился в полтора месяца Кубка Гагарина. Разумеется, это показатель. Но, согласитесь, это не тот срок, который позволяет констатировать новый уровень игрока. Видимо, так же рассуждает и новый тренерский штаб сборной России, не вызвавший голкипера «Ак Барса» на подготовку к чемпионату мира.

Кстати, наилучшей проверкой сил для Эмиля Гарипова сегодня стал бы его вызов в состав сборной России на чемпионат мира в Дании, где сборные Канады, США и Швеции будут укомплектованы реально сильными нападающими из НХЛ. Это и помогло бы понять, готов ли Эмиль для НХЛ или стоит еще подождать и подрасти в Казани «под крылышком» Билла.