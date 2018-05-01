Гарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на два года

Вратарь «Ак Барса» Эмиля Гарипова продлил контракт с клубом на два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента голкипера Станислава Романова.

«Гарипов останется в «Ак Барсе» еще на два сезона», – сказал Романов.

Гарипов является воспитанником «Ак Барса» и выступает за казанцев на протяжении всей карьеры. В 2018 году 26-летний хоккеист выиграл с командой Кубок Гагарина и был признан лучшим голкипером финальной серии плей-офф КХЛ.



Вчера на сайте «Ак Барса» появилась информация о том, что клуб предложил новые контракты голкиперу Эмилю Гарипову и форварду Александру Бурмистрову.

Также «Ак Барс» сделал предложения форвардам Ярославу Косову, Никите Язькову, Дмитрию Архипову, защитникам Альберту Яруллину и Дамиру Мусину.