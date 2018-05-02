Самый скучный аттракцион: рекордсмены из Казани упустили первый трофей сезона

«Динамо» Араика Маргаряна проиграло финал Кубка России по хоккею на траве. Злым гением татарстанской команды стал татарин Марат Хайруллин

15-кратные чемпионы России по травяному хоккею, самый титулованный клуб Татарстана «Динамо-Казань» принял участие в своем втором официальном соревновании в сезоне. В подмосковной Электростали подопечные Араика Маргаряна в упорной борьбе не смогли (1:2) в третий раз стать обладателями Кубка России — турнира, в котором казанцы более 10 лет не принимали участие. О финальном матче рассказывает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Ринат Ахатов: «Бороться и добиваться — это черта каждого динамовца»

Победив прошлой осенью своих главных соперников — одноклубников из Электростали, казанские хоккеисты в торжественной обстановке получили в 15-й (!) раз золотые медали и ушли в отпуск, который продлился до 1 декабря. Всю зиму спортсмены находились на сборах — сначала в своем Центре хоккея на траве, а после Нового года — на «динамовской» базе в поселке Мирный и в зеленодольском СК «Маяк». Состав казанцев в межсезонье претерпел изменения: в екатеринбургский «Динамо-Строитель» ушли системообразующие игроки — нападающие Ильфат Замалутдинов и Антон Корнилов, на родину вернулись два легионера — пакистанец Аднан Максуд и аргентинец Лучиано Феррарио.

Свято место (а про чемпионский коллектив по-иному и не скажешь) заполнили защитник из «Динамо-Строитель» Семен Матковский и хавбек Павел Плесецкий из ЦСП «Крылатское», который с этого сезона сменил название на «Динамо-ЦОП Москомспорт». Подтягивает наставник «Динамо» Араик Маргарян к учебно-тренировочному и игровому процессу и молодых воспитанников своей школы.

В конце марта казанцы отправились на первый официальный турнир в сезоне — в Роттердаме бессменные чемпионы России приняли участие в КО 16/ КО 8 Европейской хоккейной лиги. Собственно, в голландском портовом городе динамовцы впервые после завершения чемпионата 2016/17 вышли на поле стандартных размеров и смазали дебют, проиграв 0:9 брюссельскому «Расингу». Но, к чести россиян, уже к следующему матчу они сумели собраться и нанесли поражение — 10:8 — не менее сильному «Рот Вайсу» из Кельна. В следующий раунд наши земляки не прошли, но помогли России сохранить 7-е место в клубном рейтинге, дающее право выставить две команды для участия в самом престижном европейском клубном соревновании на следующий сезон.

Следующим официальным стартом для чемпиона стал Кубок России, который в преддверии начала первенства страны после 10-летнего перерыва вновь стал разыгрываться среди команд Суперлиги. Турнир приняло Подмосковье, и 26 апреля динамовцы вышли на поле электростальской арены, чтобы начать путь к третьей победе в своей славной истории. «Более 10 лет мы не выступали в кубке, — сказал в интервью клубному сайту директор «Динамо-Казань» Ринат Ахатов. — Мы отвыкли от турнира, но не отвыкли от борьбы. Бороться и добиваться — это черта каждого динамовца».

Подтягивает Араик Маргарян к учебно-тренировочному и игровому процессу и молодых воспитанников своей школы. Фото hcdinamo-kazan.ru



Араик Маргарян: «Мы должны подтвердить силу 15-кратного чемпиона страны»

Кубок России в формате, в котором участвовали все сильнейшие, проводился с 1992-го по 2008 год. Чаще всего в турнире побеждал СКА из Екатеринбурга (6 раз), один раз трофеем владела другая команда из уральской столицы — «Динамо». Четыре раза чашу над головами поднимали подмосковные динамовцы — предшественники «Динамо-Электростали». Казанские хоккеисты, выступающие в Высшей лиге чемпионата России с 1991 года, а под флагом «Динамо» с 2000-го, завоевывали Кубок в 2001-м и 2005 году (в последнем случае подопечные Маргаряна впервые сделали дубль). Далее татарстанцы по ряду причин в турнире не участвовали, а последние 10 лет, как уже было сказано выше, кубок разыгрывался среди команд второго отечественного дивизиона. Кстати, в 2010-м трофей завоевали хоккеисты спортшколы «Динамо-Казань».

Наставник казанцев подчеркнул значение возвращения и турнира в формат сильнейших и, главным образом, участия в нем его команды: «Не считая двух игр, которые мы сыграли в Евролиге, это по счету третья игра на большом поле. Замечательная возможность наиграть состав перед чемпионатом России, отстроить игру команды. Ну и, конечно, мы должны на Кубке показать соперникам свою силу, подтвердить статус 15-кратного чемпиона страны».

Отсутствие соревновательной практики и тренировок на стандартном поле, а также возросший уровень конкуренции среди российской хоккейной элиты сказались на результатах игры команды. Обе победы в группе «А» были одержаны татарстанцами, что называется, «на жилах». В стартовом матче против «Динамо-ЦОП Москомспорта» наши земляки к середине второго тайма вели 5:1 (голы у чемпиона забили Голубев — 2, Матковский, Плесецкий и Курбанов), но позволили сопернику вернуться в игру и едва не совершить камбэк — 5:4. Во второй игре, изобиловавшей нарушениями правил и желтыми карточками, счет был открыт только на 56-й минуте (Комаров). Через две минуты Плесецкий (и тоже с игры) упрочил преимущество динамовцев над одноклубниками из Екатеринбурга, но спокойной концовки опять не получилось — экс-казанец Саид Варси со штрафного углового свел перевес Казани к минимуму, и счет 2:1 сохранился до финального свистка.

Заняв первое место в группе, казанцы 30 апреля в полуфинале встретились со сборной Санкт-Петербурга. Другую пару полуфиналистов составили победившие в группе «Б» хозяева турнира и «Динамо-Строитель». В отличие от упорных матчей групповой стадии («Динамо-Электросталь», к примеру, победило аутсайдера Суперлиги «Тану» со счетом 4:2), в полуфинальных матчах борьбы не получилось. Хозяева разгромили со счетом 9:1 отдавшее все силы сопротивлению чемпиону «Динамо-Строитель», а казанцы отгрузили 6 мячей в ворота сборной Санкт-Петербурга, пропустив в свои всего один (голы у подопечных Маргаряна забивали Семен Матковский — 2 (оба со штрафных угловых), Николай Комаров — 2, Павел Голубев и Линар Фаттахов. В итоге оспаривать Кубок России в решающем матче 1 мая ожидаемо предстояло лидерам отечественного хоккея на траве — динамовским командам Казани и Электростали.

Отсутствие соревновательной практики и тренировок на стандартном поле, а также возросший уровень конкуренции среди российской хоккейной элиты сказались на результатах игры команды. Фото fhtr.ru

Самый скучный аттракцион

После полуфинального матча Маргарян сказал, что доволен результатом, но не качеством показанной его командой игры, и добавил, что игра пока еще не выстроена. Наставник жаждал встречи с принципиальным соперником, тем более на его поле, и этот заряд попытался передать своим игрокам. Мужскому финалу предшествовал женский, в котором «Динамо-ЦОС Москомспорт» со счетом 3:1 переиграло питерский «Метрострой» и завоевало Кубок России. Казанское «Динамо-ГАП», взяв реванш у екатеринбургского «Динамо-Строитель» за разгромное поражение на предварительном этапе, выиграло бронзовые медали турнира.

Накануне, ровно в 18.00, на непривычном глазу голубом покрытии «Политан Арены» начался финальный поединок на Кубок России, одним из судей которого был… председатель недавно созданной независимой Ассоциации судей по хоккею с мячом Никита Юкляевских. Кстати, времена, когда мастера русского хоккея летом выходили на травяной газон, и наоборот, вспоминал, скажем, забегая вперед, в интервью комментатору матча на сайте ФХТ прославленный ветеран Михаил Осинцев.

Острыми эпизодами игра в первой половине не изобиловала. Первые минут 10 хозяева предпочитали медленный розыгрыш мяча на своей половине и пытались разогнать атаки по флангам, в которых самыми активными были Хайруллин и Кураев. Ближе к середине первого тайма казанцы начали перехватывать инициативу, но первый опасный момент возник у ворот голкипера гостей Марата Гафарова на 12-й минуте, когда после прострела с правого края в них вместо мяча влетел Марат Хайруллин.

Тренеры подмосковной команды Дмитрий Ряжский и Александр Платонов, которые вели игру вместо дисквалифицированного Игоря Шишкова, пожизненного антагониста Араика Маргаряна, сохранили верность тактике массированных (по 4—5 человек) замен и тем самым поддерживали высокий темп игры своей команды. Ошибок и потерь, правда, при этом хватало, и вратари Гафаров и Рогов почти не вступали в игру.

На 16-й минуте форвард татарстанской команды Павел Голубев заработал первый в матче малый угловой. Подал Комаров, а Матковский, уже забивавший на турнире со стандартов, в ворота не попал. На 19-й минуте едва не замкнул проникающую передачу в радиус Фаттахов. Когда казалось, что гол назревает в ворота Электростали, случилось неожиданное. Форвард хозяев Дмитрий Лаптев прорвался по левому флангу, прострелил во вратарскую, и Хайруллин «по-фехтовальному» выставил клюшку, на мгновение опередив защитника и голкипера, — 1:0. Шла 23-я минута игры.

Острыми эпизодами игра в первой половине не изобиловала. Фото fhtr.ru

Кроме перечисленных моментов, в первых двух четвертях встречи ничего интересного не происходило — на поле царила медленная вязкая игра, и так как «Политан Арена» буквально встроена в живущий своей бурной жизнью детский парк аттракционов, можно сказать, что на фоне качелей, батута, тира и прочей «веселухи» финал Кубка России по хоккею на траве был самым скучным аттракционом.

Как татарин Марат Хайруллин стал злым гением команды из Татарстана

Парадоксы продолжились и во второй половине встречи. Сначала от верного второго гола партнеров спас Гафаров, а затем защитник хозяев Артемов получил желтую карточку и оставил уже «Динамо-Электросталь» в меньшинстве. Имея лишнего хоккеиста, казанцы вынуждены были… отбиваться, и гол назревал уже в их ворота. На 37-й минуте хозяева после прострела Кураева заработали малый угловой, но настолько неудачно разыграли его, что упустили скоростную контратаку чемпиона, и Курбанов с Плесецким выбежали на одного защитника. 14-кратный чемпион России отдал пас дебютанту дружины Маргаряна Плесецкому, и тот не растерялся — 1:1.

Острота в действиях соперников после этой вспышки активности опять пропала, и защитный, выжидательный стиль в расчете на ошибку соперника вновь наложил печать на действия хоккеистов. Редкие штрафные и угловые не несли в себе серьезной угрозы, а за игру можно вспомнить лишь два момента, случившиеся в последнюю пятиминутку. Сначала в падении пытался переправить прострел в ворота Плесецкий, но здорово сыграл голкипер Электростали, а затем мяч после удара с дальней дистанции проник-таки в ворота Гафарова, но засчитан не был.

Развязка случилась на 59-й минуте, когда обе команды уже готовились продолжить выяснение отношений в овертайме. Почти с середины поля последовал навес хозяев на ворота, Гафаров упал, но мяч отразить не смог, и вездесущий Хайруллин, без сомнения лучший игрок матча, забил решающий гол — 2:1. Казанцы сняли вратаря и побежали отыгрываться, но подмосковные хоккеисты просто не пустили их к своим владениям, грамотно засушив последние полторы минуты встречи. Что ж, «Динамо-Электросталь» завоевало пятый в своей истории Кубок России и обозначило свои притязания на то, чтобы впервые с 2009 года отобрать у казанского «Динамо» чемпионский титул. Тем интереснее будет наблюдать за первенством страны болельщикам. Ждать им осталось совсем недолго — уже 7—8 мая на поле Центра хоккея на траве «Динамо-Казань» начнет свой путь к 16-му (надеемся) титулу в поединках с «Метростроем» из Санкт-Петербурга.

Марат Хайруллин: «В этом сезоне у нас все будет хорошо»

Ну а герой встречи, автор двух голов в ворота «Динамо-Казань» Марат Хайруллин сказал журналистам после матча:

— Мы очень рады, но эмоций не осталось. Радоваться будем позже.

— В этом сезоне сможете оказать Казани серьезную конкуренцию?

— В этом сезоне у нас все будет хорошо.

Александр Норден