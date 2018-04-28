Затмит ли чемпионство «Локомотива» дерби Москвы и Питера

Все интриги 28-го тура российской Премьер-лиги

Чемпионат России по футболу подходит к своей кульминации. Командам осталось провести всего по три матча, чтобы определить обладателей нескольких «вакантных мест». Уже в этом туре досрочное чемпионство может оформить «Локомотив», правда, для этого ему придется поднапрячься и победить мотивированный добыванием путевки в Лигу чемпионов «Краснодар». В борьбе за второе и третье место сразятся «Зенит» и ЦСКА, которые практически лишились шансов на золотые медали и теперь тоже спорят друг с другом за место в самом престижном европейском турнире. Об остальных интригах 28-го тура и всего оставшегося чемпионата — в материале «Реального времени».



«Краснодар» — «Локомотив»: последний шаг к чемпионству

После поражения «Спартака» в предыдущем туре чемпионата «Локомотив» получил прекрасную возможность оформить чемпионство, не откладывая в долгий ящик. Теперь подопечным Юрия Семина в оставшихся трех матчах сезона достаточно набрать всего 3 очка, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов. Правда, в соперниках у «Локомотива» будут три команды, так или иначе способные помешать «железнодорожникам» завоевать золотые медали.

Первым испытанием и первой же возможностью оформить досрочное чемпионство станет игра с «Краснодаром» на чужом поле. В связи с этим «Локомотив» организует для болельщиков просмотр матча на большом экране собственной «РЖД Арены» и даже обещает выдать собравшимся дождевики на случай ухудшения погодных условий. Кроме того, достойная поддержка без пяти минут чемпиона ожидается и на самом стадионе в Краснодаре — на выезд уже записалось около 3 тысяч болельщиков клуба.

У «Краснодара» на остаток сезона свои задачи. Южане продолжают сражаться за путевку в Лигу чемпионов и отстают от заветного третьего места всего на 3 очка. Учитывая начавшийся кризис у «Спартака», эта задача выглядит вполне выполнимой. Правда, для начала предстоит как минимум не проиграть «Локомотиву» и набрать максимум с выезда в Хабаровск и в домашней игре с «Рубином».

Краснодарцы продолжают сражаться за путевку в Лигу чемпионов и отстают от заветного третьего места всего на 3 очка. Фото fckrasnodar.ru



При этом краснодарцы тоже анонсировали красочное представление после завершения матча с москвичами. На неделе было объявлено, что колумбийский полузащитник Рикардо Лаборде покидает клуб, в котором выступал с 2013 года. Руководство «Краснодара» решило отблагодарить игрока за работу, проведя для него церемонию прощания. Теперь главное, чтобы с этим событием не совпала победа «Локомотива» в чемпионате — иначе оно получится смазанным.

«Зенит» — ЦСКА: тот случай, когда Чалов сильнее нападающих Питера

Если бы не противостояние «Краснодара» и «Локомотива», в котором будет решаться судьба золотых медалей чемпионата, игра «Зенита» против ЦСКА, безусловно, должна была стать центральной в туре. ЦСКА с Виктором Гончаренко прямо сейчас выглядит куда более цельным коллективом, нежели питерцы, и заслуженно едет в гости в ранге фаворита. Да, есть еще шанс, что хозяева поля вспомнят, как надо играть со своими прямыми конкурентами, однако с Манчини у руля команды в такое верится с большим трудом.

Армейцы подошли к решающим играм чемпионата в очень хорошей физической форме. Удивительно, что произошло это после их вылета из Лиги Европы «от рук» лондонского «Арсенала». Обычно после таких поражений в еврокубках наши команды начинают уходить в себя, теряя нити игры. С ЦСКА же произошло обратное — армейцы в прекрасном стиле обыграли «Амкар» и «Краснодар», забив в двух матчах пять мячей. К тому же, наконец заиграл Федор Чалов, который этой весной забил четыре гола.

У «Зенита», наоборот, большие сложности с завершителями атак. Хотя в предыдущем матче, где в соперниках у питерцев ходил Артем Дзюба, на них нашло озарение — забили три мяча. Правда, все они пришлись на долю полузащитников, а Заболотный и Дриусси вновь остались в тени. Зимний новичок из «Тосно», кстати, в прошлом матче отметил своеобразный юбилей, теперь в активе Антона больше 1000 минут без голов за «Зенит». И, как принято говорить в таких случаях, с подобными форвардами в борьбе за чемпионство делать нечего.

В активе Антона Заболотного больше 1000 минут без голов за «Зенит». Фото fc-zenit.ru

«Амкар» — «Спартак»: прервется ли грустная серия «красно-белых»

Сразу три игрока «Амкара» пропустят игру с московским «Спартаком». К травмированным Николаю Зайцеву и Фегору Огуде на неделе добавился Януш Гол, заработавший в прошлом туре дисквалификацию. Таким образом, тренеру хозяев Вадиму Евсееву придется как следует поломать голову над комплектованием состава на игру. Но, несмотря на это, в команде царит позитивная обстановка, и во многом благодаря победе над «Тосно». Теперь от зоны прямого вылета пермяков отделяет 7 очков, а успех со «Спартаком» позволит команде окончательно сосредоточиться на финише сезона на приятном.

А вот «Спартак», кажется, рискует потерять свое лигочемпионское место в турнирной таблице. На данный момент безвыигрышная серия москвичей насчитывает уже три матча, и железных предпосылок для ее прерывания пока нет. Форсированная зимой подготовка к еврокубкам, по всей видимости, дает о себе знать сейчас. Плохая физическая форма и потеря драйва, столь необходимого команде Массимо Карреры, приносят не слишком приятный результат.

Однако побеждать «Спартаку» надо в обязательном порядке. Возможно, этот фактор заставит игроков «красно-белых» собраться для финального спурта, и подопечные Карреры спасут-таки уплывающую от них путевку в Лигу чемпионов. Помочь в этом могут сами пермяки, если сочтут свою миссию по сохранению прописки в лиге наполовину выполненной. Хотя с таким тренером, как Вадим Евсеев, это довольно сомнительно. Мы же помним знаменитое «… вам» на стадионе в Кардиффе.

«Ростов» — «Тосно»: у гостей шансов мало, но...

Ростовчане под руководством Валерия Карпина наконец-то находят свою игру. Победа над «СКА» и ничья в Казани дали команде тот необходимый кураж, в котором она так нуждалась в сложной серии против грандов РФПЛ. Впереди у «Ростова» календарь намного более легкий. Да и особых кадровых потерь не наблюдается, а пропустивший матч с «Рубином» из-за травмы Сигурдссон уже оправился.

Ростовчане под руководством Валерия Карпина наконец-то находят свою игру. Фото fc-rostov.ru

Куда больше проблем у финалиста Кубка России, дела в чемпионате страны у которого пока откровенно не ладятся. Да, тосненцы все еще борются за место в РФПЛ и идут наравне с «Анжи», однако последние результаты команды оптимизма не добавляют. Гостевая игра с «Ростовом», да к тому же на новом ростовском стадионе, явно не повод рассчитывать на очки. Но бороться все равно надо, так что в этот воскресный вечер мы можем стать свидетелями очень живого и веселого действа под названием «Ростов» — «Тосно».

«Арсенал» — «Анжи»: наверху что-то знают про Кубок России, или это совпадение?

Вот ведь какое совпадение. Кажется, что команды, половину сезона претендовавшие на шестую строчку в чемпионате и выгрызавшие друг другу глотки в борьбе за нее, вдруг перестали за нее бороться — но на деле это далеко не так. Вылет «Спартака» из Кубка России перечеркнул надежды нескольких провинциальных клубов на Лигу Европы, однако те и не думают останавливаться на достигнутом. Не сговариваясь, Уфа, Тула и Грозный отобрали очки у верхней пятерки, «Урал» выиграл у «Анжи», а «Рубин» и «Ростов» провели «перестрелочный» матч. Все это наводит на мысль, что либо команды продолжают ехать по сезону на хорошей инерции, либо они знают, что победитель финала Кубка не сможет получить лицензию от УЕФА на участие в еврокубках. Продолжится ли нечто подобное в этом туре, узнаем уже сегодня, в игре туляков с «Анжи».

«Динамо» — «Рубин»: лукавство Бердыева против перезагрузки Хохлова

Две встречи чемпионата, которые к тому же пройдут в один день, в перспективе могут дать ответ, продолжают ли команды борьбу за Лигу Европы. Игра москвичей с «Рубином» интересна еще и тем, что казанцы под руководством Бердыева очень редко давали динамовцам шанс на победу. Правда, на этот раз команды подходят к очной встрече примерно в равной форме. «Динамо» под руководством Хохлова сильно прибавило по весне и теперь всерьез намеревается побороться с казанцами за относительно высокую позицию в турнирной таблице.

Отмечает соперника и Курбан Бердыев, в общении с журналистами подчеркнувший силу московской команды. Но не менее амбициозна и команда самого Бердыева. Хоть тренер и говорит о том, что наступает пора доверять молодежи, поверить в это сложно. Возвращение в строй Азмуна должно добавить мощи атаке команды, так что главный тренер казанцев наверняка рассчитывает на успех в первой половине матча и оценивает шансы молодых на выход в концовке второй. Впрочем, почему бы и не довериться им, если команда будет выигрывать два-три мяча?

Главный тренер казанцев наверняка рассчитывает на успех в первой половине матча и оценивает шансы молодых на выход в концовке второй. rubin-kazan.ru

«Уфа» — «СКА Хабаровск»: репетиция перед «татаро-башкирским» дерби

Календарь у уфимской команды на оставшуюся часть чемпионата довольно интересный. Между двумя матчами с аутсайдерами РФПЛ «СКА Хабаровск» и «Тосно» подопечные Сергея Семака съездят в Казань, где им предстоит сразиться в «татаро-башкирском» дерби. И если победа в противостоянии с казанским клубом действительно важна для «Уфы», то матч с хабаровчанами станет для них отличной репетицией. Кроме того, она позволит команде немного выдохнуть после затяжной и утомительной пятиматчевой серии против лидеров российского футбола.

А вот хабаровчанам остается лишь смаковать последние дни своего прибывания в РФПЛ, ведь шансов сохранить прописку в ней у них уже давно нет. Не Бог весть какая мотивация, но теперь выбирать уже не из чего. Пора готовится к выступлению в ФНЛ.

«Ахмат» — «Урал»: договорняк, судья, еврокубки

Матч с приставкой «топ», причем благодаря трем факторам. Первый — обвинения команд в «договорняках» между собой, которые тянутся еще с тех пор, когда «Ахмат» именовался «Тереком». С тех пор подобных «сомнительных» матчей сыграно уже не один и не два, а официальных доказательств все еще никто не выдвинул. Второй фактор — борьба за мнимые еврокубки. Если бы «Спартак» вышел в финал Кубка России, борьба была бы еще горячее, а так это всего лишь «возможно» классная вывеска. Третий — судья. Арбитром на встречу назначили Еськова, того самого, который в прошлом сезоне удалил сразу трех игроков «Урала» в игре с «Зенитом». Так себе репутация для такого острого матча, согласитесь?