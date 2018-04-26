СК «Нефтехимик»: «Человек придет домой, и поднять его с дивана будет достаточно сложно»

Фото: Олег Тихонов

К 2025 году число россиян, которые ведут здоровый образ жизни, хотят увеличить до 60%. А количество людей, регулярно занимающихся спортом, — до 45%. Директор спортивного клуба «Нефтехимик» Сергей Клипачёв отмечает, что с каждым годом спрос на занятия спортом растет. Все больше людей сами переходят на здоровый образ жизни и отдают в секции детей. В городе бум на хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание. Почему бесплатные абонементы не работают и как поднять человека с дивана — в интервью «Реального времени».

«Если дать человеку бесплатный абонемент, это не всегда может сработать»

— Сергей Васильевич, расскажите подробнее о вашем спортивном клубе.

— У нас сфера деятельности достаточно широкая. Основное направление — это работа с коллективом «Нижнекамскнефтехима», то есть людьми, которые трудятся на производстве. Также мы занимаемся детским спортом — открыты секции, есть спорт высших достижений, и, конечно, работаем с жителями, которые могут купить абонемент в бассейн или тренажерный зал. Кроме этого, у нас есть детский спортивный лагерь «Олимпиец» и традиционный детский лагерь «Юность».

— Что касается работы с «Нижнекамскнефтехимом», то насколько спорт популярен среди работников?

— Кто-то говорит, что люди не занимаются. Это неправда. Надо создать атмосферу, доступность и дать время, чтобы привыкли. Нам много говорят про западные образцы, вроде правильно, но мы живем в другой стране. Например, если возьмем фитнес — если дать человеку бесплатный абонемент, это не всегда может сработать. Человек придет домой, и поднять его с дивана будет достаточно сложно. Он навряд ли пойдет заниматься, потому что абонемент бесплатный.

А вот если спортивные программы предлагаются на производстве — в режиме рабочего дня, в рамках спартакиад, конкурсов, спортивных праздников, это сплачивает коллектив и прививает здоровый образ жизни. Потому что если у тебя завтра футбол, навряд ли ты напьешься, потому что завтра играть. Поэтому я уверен, что производственным спортом надо заниматься. Какая отдача? На производство приходит здоровый человек, и логически — производительность труда должна быть выше.

В сумме ежегодно в спортивных соревнованиях задействованы 10—12 тысяч сотрудников НКНХ. Фото Олега Тихонова

— Сколько человек занимаются спортом на регулярной основе?

— На предприятии работают около 15 тысяч сотрудников, для которых мы ежегодно проводим Спартакиаду. В ней в прошлом году приняли участие 6 400 работников — это достаточно много. Кроме этого, каждый завод проводит свои соревнования — мы предоставляем площадки и помогаем с инструкторами. В сумме ежегодно в спортивных соревнованиях задействованы 10—12 тысяч человек.

У нас культивируются 15 видов спорта и практически по всем мы проводим соревнования. Также есть секции для работников НКНХ, где люди занимаются после работы для достижения спортивных результатов, например, могут получить мастера спорта. Это легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, волейбол и борьба. Когда открывали направление борьбы, то думали, что никто не пойдет, но нет — полный зал.

— Кто может прийти на занятие?

— Тренер не имеет права никому отказать, поэтому любой работник может прийти и начать заниматься. Например, можно заняться легкой атлетикой под руководством профессионального тренера. Одна девушка года два назад пришла, чтобы вес сбросить, и сейчас она одна из самых активных спортсменок.

На легкой атлетике очень много взрослых людей. Один из работников рассказывал, что ему поставили предынфарктное состояние. Он начал тренироваться — ходил, затем стал бегать, сейчас почти 30 километров каждый день пробегает. А потом врачи посмотрели его кардиограмму и сказали, что у него все в порядке.

— Сейчас есть мнение, что заниматься спортом — это дорогое удовольствие.

— У нас все секции для работников «Нижнекамскнефтехима» бесплатные, и прийти может каждый. Кроме этого, мы предоставляем весь спортинвентарь — снаряжение есть на каждом заводе. Практически у всех команд есть своя форма. В целом мы выдаем весь спортинвентарь. Лишь бы у человека было желание заниматься.

— Вы сказали, что российского человека достаточно сложно поднять с дивана. В этом случае, наверное, очень сложно приобщить сотрудника к спорту.

— Если сотрудник только устроился, то его каждый директор завода спросит, чем он в институте или в школе занимался. Не так много людей, которые никогда не занимались спортом. Ну а дальше большую роль играет коллектив — если у человека есть спортивные зачатки, он будет с коллективом ходить на матчи. Сначала придет посмотрит, а потом выйдет на поле. И постепенно начнет тренироваться. Важен коллектив. Другого пути нет.

В спортивном клубе «Нефтехимик» культивируются 15 видов спорта. Фото vk.com

— Расскажите, пожалуйста, на каких базах проходят занятия?

— Наш основной комплекс — «Дружба». Там есть плавательный бассейн, футбольное поле, легкоатлетический стадион. Кроме этого, есть два ледовых дворца, спортивный комплекс «Нефтехимик», спортзал «Факел», лыжная база «Алмаш», стрелковый тир, загородная база хоккейной команды «Нефтехимик». Всего 10 комплексов вместе с лагерями «Юность» и «Олимпиец».

Первый тестовый центр в Нижнекамске по приему норм ГТО



— Как у вас со сдачей норм ГТО?

— У нас идет выполнение, может, не так активно, как хотелось бы, но нормы выполняют. Мы являемся первым тестовым центром в Нижнекамске по приему норм ГТО. Мы специально поставили перед собой такую цель, чтобы работникам НКНХ не надо было ехать в другой город сдавать нормативы. У нас могут сдать нормы все, кто хочет. Допустим, вы приехали в Нижнекамск по работе и решили выполнить норматив. Вы можете сдать у нас, вам не имеют права отказать. Сдаете норматив, и результат вносится в вашу личную карточку на сайте ГТО. Вы заходите в личный кабинет и видите все результаты.

— Сотрудники НКНХ сдают нормативы по собственному желанию или в обязательном порядке?

— У нас не было мысли делать что-то в обязательном порядке, это антиреклама. К тому же нам нет смысла проводить специальную сдачу норм. Например, мы проводим первенство по плаванию. Дистанция и бассейн соответствуют требованиям, человек сдает, и результат мы включаем в норматив комплекса ГТО. То же самое по лыжным гонкам.

Спартанские условия в лагере «Олимпиец»

— Какие у вас планы по детским лагерям на лето?

— Лагерь «Юность» у нас круглогодичный, то есть дети заезжают и в каникулярный сезон. У нас была весенняя смена, в нее заехали 75 детей. Летом у нас будут четыре смены по 460 детей.

В «Олимпийце» мы планируем три смены по 220 детей. В каждой смене порядка семи видов спорта.

В «Олимпийце» летом проведут три смены по 220 детей. Фото vk.com

— В «Олимпийце» дети живут в спартанских условиях, но при этом лагерь очень востребованный. Что это за феномен?

— Я не вижу феномена. Во-первых, это место, так сказать, намоленное. Я в 1973 году начал заниматься спортом и заехал в «Олимпиец». Там были палатки, не было даже нормальных умывальников. Но мне так нравилось!

Туда заезжают спортсмены, и что для них важно? Питание и возможность тренироваться. Здесь человек занимается активно целый день, у него хороший тренер, интересные мероприятия вечером, нормальное питание, плюс сауна с плавательным бассейном. Я вас уверяю, если завтра снесем корпуса и скажем: «Заезжайте!», они заедут, сами привезут палатки или домики сколотят. Второй важный момент — заезжать в «Олимпиец» престижно, потому что туда попадают избранные. Там занимаются спортсмены, которые выигрывают российские первенства.

— То есть у вас большой конкурс на место?

— Думаю, если брать по количеству желающих, то в лагерь из них попадают только около половины. Но многие не обращаются, потому что знают, что откажем. У нас мест нет, уже все расписано.

«После фильма «Лед» про фигурное катание у нашего тренера телефон не смолкает»

— Что касается детского спорта, то какие направления сейчас наиболее востребованы?

— Мы активно занимаемся хоккеем. Если построить еще один ледовый дворец и набрать тренеров, он будет заполнен под завязку. У нас есть тренеры по художественной гимнастике, и желающих заниматься настолько много, что всех они просто не могут принять. Понимаете, в чем проблема — токаря или аппаратчика найти сложно, а тренера — невозможно. У нас шесть тренеров по художественной гимнастике, мы сами учили этих девочек, они наши воспитанницы.

Осенью открыли фигурное катание — один тренер, а желающих гораздо больше, чем он может принять. Секции по плаванию переполнены, детская спортивная школа по лыжным гонкам уже много лет в лидерах в республике. Популярны вольная борьба, настольный теннис.

Сейчас спорт очень востребован. Люди, которые стали родителями, начали понимать, что модно быть здоровым, поэтому они сами занимаются и детей отдают.

Настольный теннис — одно из популярных направлений. Фото vk.com

— То есть из года в год спорт становится популярнее?

— Сейчас родители меняются. Люди постарше помнят 90-е годы, когда по всей стране задерживали зарплаты. О каком спорте могла идти речь? Сейчас мышление поменялось, человек знает, что деньги получит и может что-то планировать.

Тогда были занятия бесплатные, а сейчас платные, но, несмотря на это, мы недостатка в занимающихся не испытываем даже в таких видах, как легкая атлетика.

И потом, прошла Олимпиада, наши лыжники выступили хорошо. Начались звонки, люди хотят заниматься лыжным спортом.

— Сейчас выходит много российских фильмов про спорт. Это отражается на востребованности секций?

— Есть такое. Например, после фильма «Лед» про фигурное катание у нашего тренера телефон не смолкает. На популярности фигурного катания еще сказался «Ледниковый период». Конечно, я не понимаю сериал «Молодежка», но у нас хоккейные матчи сейчас собирают полный зал.

Мы в Нижнекамске четыре раза провели международный турнир с Алиной Кабаевой. Сказалось ли это на популярности художественной гимнастики? Конечно!

Осенью открылась секция по фигурному катанию. Фото vk.com

— Открытие каких новых секций вы планируете?

— Пока нам достаточно того, что есть. Мы ограничены возможностями спортивных сооружений, нам можно увеличить количество тренеров по художественной гимнастике, но для этого нужен специальный зал. Мы занимаемся в «Дружбе», сначала там идут секции гимнастики, а потом мы сворачиваем ковры и играем в баскетбол. Можно увеличить количество занятий по фигурному катанию, но пока у нас нет специалистов. Если в художественной гимнастике мы своих тренеров вырастили, то в фигурном катании у нас проблемы, нам надо 4—5 тренеров и лет 7—8, чтобы их подготовить.

Я никогда не был большим сторонником приглашать тренера. Всегда говорю, что надо смотреть на своих воспитанников. Есть спортсмены, которые хотят заниматься, но в силу различных причин не могут стать профессиональными спортсменами. Давайте отправим его учиться, а потом возьмем к себе работать тренером! Готовить своих надо.

Нам нельзя бросать легкую атлетику и лыжные гонки. У нас достаточно хоккея, мы осиливаем все возрастные группы, вопрос только со льдом. Я думаю, что путь для повышения доступности занятий спортом в городе — это развитие дворового движения.