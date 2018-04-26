Впрячь в одну телегу: как уживаются в Марий Эл «маркеловцы» и «прогрессоры» из Саратова

Марийский политолог — о расстановке сил в республике через год после смещения «Людвига Йошкар-олинского»

Прошел год с небольшим после ареста экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. «Реальное время» попросило йошкар-олинского политолога Константина Строкина высказать свое авторское мнение о том, как встретила эту годовщину республиканская элита, стараниями нового главы региона Александра Евстифеева вобравшая в себя «подмосковно-саратовский десант», а как — «простое» население РМЭ. Есть недопонимание, но за Марий Эл не страшно, резюмирует эксперт. Но досадно.

В целом общественно-политическая обстановка в регионе явно окрашена тенденцией на стабилизацию. Многим мозаичным группам с размытыми границами порядком поднадоела чехарда и непредсказуемость. Да, в событиях и мероприятиях, организуемых сверху, до сих пор чувствуется декларативный и имиджевый характер, однако в фанфарах вынужденно проявляются и симпатичные плюсы — звучит публичное признание существования текущих проблем. Чем-то же необходимо накачивать пустоту и темы для дискуссий.

Трудности, кстати, поделили на два куска: первый — которые обсуждать даже нужно, второй — лучше вообще никак не упоминать в силу того, что их решение затянется, или в силу непогруженности новых управленцев (приглашенных в РМЭ президентом-«варягом» Александром Евстифеевым, — прим. ред.) в специфику. Думающая общественность, в свою очередь, скована ожиданиями изменений «средней тяжести» в стилистике руководства евстифеевской команды — выборы закончились, принародно уже можно не «выеживаться», и, кроме того, отчасти стало известно «ху есть ху». Просто вполне предсказуемо оседает пыль, поднявшаяся в 2017 году, — речь о социально активных гражданах, персонах авантюристского склада психики, прочих саморекламейкерах-бизнесменах либо желающих законсервироваться или подняться чиновниках.

Сам же недавно назначенный министр (в центре), по слухам, задумал покинуть в этом году занимаемое кресло — понятно, что его заменит новый заместитель



Новые лица по объективным причинам не вполне воспринимают местных. В этом есть и некоторая доля ответственности республиканской интеллигенции. Представьте утрированную картину: к ним — к приезжему директорату — на контакт по отдельности прибывают заряженные гости. И на аудиенциях Федя критикует Петю, потом Петя критикует Гошу, далее Гоша ругает первого Федю. После директорат смотрит из окна здания «Серого дома» на улицу и видит всех вместе — Федю, Петю, Гошу. Которые смеются, курят, по-дружески обнимаются и по плечу друг друга хлопают. Выводы со стороны здесь формулируются адекватно.

Кадровые назначения при Евстифееве часто проходили в цепочно-звеновом ключе, когда «тот, в ком уверены, ссылается на проверенного коллегу, который авторитетно рекомендует на должность третьего человека». Подтверждением тому служит закрытая информация о свежих веяниях в республиканском Минэкономразвития, где по «собственному желанию» намедни ушла замминистра, и на вакантное место уже тихо подобрали кандидата из Саратова. Сам же недавно назначенный министр, по слухам, задумал покинуть в этом году занимаемое кресло — понятно, что его заменит новый заместитель. Правда, в некоторых ранних кадровых ротациях замечались элементы лобби извне и волюнтаризм республиканского руководства в ракурсе «очень попросили» и «лично понравился».

Подметим, население — вне зависимости от национальности — к саратовскому компоненту относится без агрессии. Утверждающие обратное обыкновенно играются передергиваниями в пропагандистском русле. Местные скорее, искренне переживая, задаются вопросом: «Почему так много товарищей именно и конкретно с одной определенной территории, а не из различных регионов? Не перерастут ли они в обособленный противоаборигенный коллектив?» Распространенная ошибка заключается в домыслах о том, что прямо всех уроженцев Марий Эл, мол, намеренно не призывали вступить в «отредактированные ряды». Есть целый ряд случаев, когда земляки, добившиеся профессиональных успехов за пределами республики, после соответствующих приглашения и раздумий отказывались возвращаться на малую родину и встраиваться в систему власти и околовласти. Некомфортно им тут оказалось, плюс перспективы слабые, по их расчетам.

И саратовский сегмент не получается назвать «старой бандой», потому что: да, они были ранее осведомлены друг о друге, в родном городе мелькали их «бомондные пересечения» — улыбаясь, кивали головой, иногда здоровались с речами о хорошей погоде. Но настоящее, реальное и плотное, знакомство между ними произошло только на марийской земле. Теперь они в кафешке за Йошкар-Олой встречаются, чай пьют. Ладно по сравнению с предыдущими «маркеловцами» ведут себя сдержанно и культурно. Хотя это, конечно, совсем не вестник наступающего штиля. Как печально шутят, риски переформирования подмосковно-саратовского смешанного десанта в подмосковно-саратовских смешанных колонизаторов действительно витают в воздухе.

Сами по себе региональные элиты вокруг губернатора Евстифеева еще не сконсолидированы, ибо времени минуло чуть-чуть, формирование дизайна политического ландшафта недозавершено



Элиты в разворачиваемую композицию — аналогично — вглядываются настороженно, потому как дополнительный неодухотворенный скепсис вызывает у них продолжающееся забивание «невесть откуда нарисовавшимися специалистами-клерками» уже среднего уровня в смежных неправительственных структурах, то есть светлячки-раздражители, несмотря ни на что, вразрез пульсируют. Не путайтесь, сказанное не касается высших эшелонов, им поступило «предложение, от которого нельзя отказаться». Впрочем, сами по себе региональные элиты вокруг губернатора Евстифеева еще не сконсолидированы, ибо времени минуло чуть-чуть, формирование дизайна политического ландшафта недозавершено. И будто бы, компонуется впечатление, деятельность в данном направлении ведется сразу и грамотно, и чересчур медленно.

А спешить отчетливо есть куда — скоро выборы депутатов Государственного собрания Марий Эл в 2019 году. Кто туда пролезет сквозь фильтр и окажется востребованным: опять молчуны-местозаниматели, предприниматели, использующие мандат в частных целях, или вменяемые, без перегибов системные инициативчики? Увидим. Процессы управляемые, без корректировок баланса никак не обойтись, и непривычная для жителей республики аура гласности не признак отсутствия тянущихся сверху вожжей. За «Сан Саныча» в прошлом году проголосовали с крупным авансом в 88%, людей объединил яркий вектор, громко нацеленный на перемены.

Жажда преобразований не иссякла. К сожалению, не учитывается тот факт, что обыкновенная перетасовка неслияемого порождает мертворожденную химеру. Одиозные «маркеловцы» и нейтрально-прогрессивные силы вместе не уживутся, и как бы они с довольными глазами за одним столом ни сидели, их союз не принесет сколько-нибудь эффективные плоды. Морально обанкроченные приспешники экс-главы РМЭ по-другому работать не умеют, умеют лишь в неприспособленном к современным реалиям формате «герцогского» режима. И переучивать поздно. Их среда обитания, «навыки», привычки точно испортят незамазанных. Если не удается посадить оставшихся виноватых, то хотя бы сохраните аморфную надежду на светлое будущее. Не подвергайте опасным связям перспективных или чистых. Коррупция — одна из граней национального предательства. Обозначенные аспекты есть модус вивенди местных политических бульканий. За Марий Эл не страшно, но досадно.