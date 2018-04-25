Нефтяной workshop: топ-менеджмент «Татнефти» идет учить студентов
Компания совместно с Альметьевским государственным нефтяным институтом начала проект «Профессионализм от первого лица»
Компания «Татнефть» совместно с Альметьевским государственным нефтяным институтом начала проект «Профессионализм от первого лица». В его рамках топ-менеджмент компании проводит лекции для студентов вуза. Главная цель — чтобы молодые специалисты, пришедшие в «Татнефть» трудиться, были подготовлены для работы в компании, имели востребованные бизнесом профессиональные знания и навыки.
Топ-менеджмент «Татнефти» идет к студентам
Подготовить специалиста высокого уровня — задача непростая, но решить ее можно объединенными усилиями вуза и работодателя, считают в «Татнефти». Одним из таких решений стал проект «Профессионализм от первого лица», инициатором которого является генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов.
Проект направлен на повышение уровня формирования профессиональных и общекультурных компетенций, мотивацию выпускников базового для «Татнефти» Альметьевского государственного нефтяного института. Другими словами, это необходимо для того, чтобы молодые специалисты, пришедшие в «Татнефть» трудиться, были подготовлены для работы в компании, имели для этого востребованные бизнесом профессиональные знания и навыки.
В команду проекта вошли начальник управления персоналом компании «Татнефть», руководители отдела кадров, Корпоративного университета и его центров, проректор по учебной работе и дополнительному образованию АГНИ.
— На данный момент в сложившейся на рынке труда ситуации подготовить специалистов высокого уровня можно только при условии объединения усилий и развития различных методов и форм эффективного сотрудничества компании и образовательных организаций, — подчеркивает начальник управления по работе с персоналом Андрей Глазков. — Одной из наиболее эффективных форм являются лекции и мастер-классы руководителей компании, так как они могут дать студентам гораздо больше актуальной и прикладной информации, направленной на развитие профессиональных компетенций.
Нефтяной workshop: руководство компании развивает педагогические навыки
В рамках проекта сформирован график занятий, определено свыше 40 тем лекций. Лекторами выступают топ-менеджеры компании, главные специалисты, начальники управлений, производственных отделов и служб исполнительного аппарата, руководители Инженерного центра, Центра обслуживания бизнеса, НГДУ, ТатНИПИнефть, БМЗ, генеральные директора АО «ТАНЕКО», ООО УК «Татнефть-Нефтехим», ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
Первые встречи начались в марте. В общей сложности более двадцати лекторов от «Татнефти» уже выступили в вузовской аудитории. Среди них заместители генерального директора Николай Глазков, Ринат Шафигуллин и Рустам Мухамадеев, директор БМЗ, начальники НГДУ, ряда управлений и служб исполнительного аппарата, ведущие специалисты компании «Татнефть».
Можно сказать, что в рамках проекта создается система постоянного участия руководящих работников группы «Татнефть» в реализации образовательных программ учебных заведений и организаций, являющихся базовыми по подготовке специалистов для «Татнефти» и включенных в научно-образовательный кластер (АГНИ, Корпоративный университет ПАО «Татнефть», профессиональные техникумы, Центр подготовки кадров).
Формат учебных занятий не имеет строгих рамок и может быть разным, рассказывают разработчики проекта. Здесь и проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция — пресс-конференция, мастер-класс (workshop), круглый стол, производственная презентация, решение кейса, научно-практический семинар. При этом в рамках проекта предусматривается разработка новых, наиболее эффективных форматов проведения занятий, выстраивание системы обратной связи, а также развитие педагогических навыков руководителей.
От подготовки тяжелых нефтей до HR: чему учили студентов руководители «Татнефти»
В традициях «Татнефти» — исходя из собственной практики, делиться знаниями с будущими нефтяниками, знакомить их с последними тенденциями в развитии нефтегазового дела, инновациями. К примеру, доктор технических наук, директор ТатНИПИнефть Рифхат Сахабутдинов в рамках проекта «Профессионализм от первого лица» провел четырехчасовую лекцию в АГНИ. Легко и быстро ориентируясь в уровне подготовки слушателей, Рифхат Зиннурович разъяснил тему «Подготовка тяжелых нефтей в ПАО «Татнефть» (обезвоживание, обессоливание, промежуточные слои, удаление сероводорода)». Студенты и преподаватели вуза получили актуальную информацию по подготовке нефти, узнали о последних разработках «Татнефти» в этой области, систематизировали свои знания.
Начальник НГДУ «Елховнефть» Азат Хабибрахманов провел занятие для второкурсников АГНИ, обучающихся нефтегазовому делу по дисциплине «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», и рассказал о лучших практиках «Татнефти» в области механизированной добычи нефти. Лекция на эту тему прошла в музее НГДУ, где студентов познакомили с историей предприятия, экспонатами, связанными с нефтедобычей.
Начальник управления по работе с персоналом Андрей Глазков рассказал об HR как о функциональном направлении компании. Студенты вторых-третьих курсов, обучающиеся менеджменту по профилю «Управление человеческими ресурсами», получили из первых рук информацию о том, чем занимается направление HR, как «Татнефть» выстраивает свою стратегию по управлению персоналом, какие технологии при этом развивает. Отведенные 1,5 часа занятий пролетели быстро, слушатели будто подзарядились энергетикой «Татнефти».
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