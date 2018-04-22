Газпромовские игры

Еще не время для Санкт-Петербурга. Казанский «Зенит» рвется к очередному золоту

Дебютант Суперлиги санкт-петербургский «Зенит» добрался до финальной серии чемпионата России, и этот результат следует признать сенсационным, даже несмотря на крепкий состав и славные волейбольные традиции города на Неве. В финале питерцы попытаются отобрать титул у действующего (и девятикратного) победителя национальных первенств — «Зенита» казанского. Интерес к «газпромовскому» противостоянию подогревается тем обстоятельством, что ожидаемая юбилейная победа фаворита может стать для него лебединой песней — по слухам, уже со следующего сезона в питерскую команду сватают едва ли не самых главных персон клуба из Татарстана. Впрочем, это только слухи, а фактом стало то, что серия началась ожидаемыми победами казанцев (3:0 и 3:2). Свидетелем их стал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Еще один питерский «Зенит»

Очередной питерский «Зенит», на сей раз волейбольный, был основан минувшим летом при поддержке ПАО «Газпром» и 23 июня решением президиума ВФВ включен в число участников Суперлиги. Директором нового клуба стал заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Владимир Самсонов, а главным тренером — трехкратный чемпион России Александр Климкин, который с 2010 года находился в тренерском штабе сборной России и в 2012-м вместе с Владимиром Алекно разделил триумф олимпийского Лондона.

Состав команды в городе, который отчаянно пытается отобрать у Казани статус столицы российского спорта, сколотили солидный, причем лидеры «Зенита» имеют яркий казанский бэкграунд. Александр Волков, герой Лондона-2012, в 2011-м завоевывал Кубок Мира и Мировую лигу, а в команде Алекно становился триумфатором Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом России. У доигровщика Евгения Сивожелеза, чемпиона Европы и победителя Мировой лиги-2013, высших европейских клубных титулов, завоеванных с казанским клубом, целых три, как и у двукратного чемпиона Европы Андрея Ащева, «капитанившего» в третьей столице России и продолжающего эту почетную миссию в столице Северной.

А еще в питерском «Зените» можно выделить 31-летнего кубинского доигровщика Ореоля Камехо, еще 10 лет тому назад завоевывавшего Кубок Америки, победителя Мировой лиги-2016 сербского диагонального Дражена Лубурича, одного из самых талантливых связующих новой волны Павла Панкова, местных воспитанников либеро Артема Зеленкова, центральных блокирующих Сергея Червякова и Дениса Черейского.

К плей-офф и подопечные Климкина подготовились превосходно



Пятое свидание в сезоне

По итогам регулярного сезона «Зенит-Казань» занял первое место, набрав 72 очка в 26 играх и только один раз(!) покинув площадку без набранных очков. Это единственное поражение подопечным Алекно нанесли… питерские одноклубники, прервав 22 ноября на своем паркете уникальную 64-матчевую победную серию чемпиона. «Мы проиграли газпромовской команде, значит, ничего страшного в этом нет», — резюмировал с улыбкой после матча наставник казанцев, но в раздевалке, говорят, устроил разнос своим парням.

Но к плей-офф и подопечные Климкина подготовились превосходно. Пятая команда чемпионата (50 очков и 8 поражений со счетом 1:3 и 0:3) сначала не проиграла ни одного сета в серии с занявшим четвертое место «Факелом», а потом и вовсе вывела из борьбы московское «Динамо», финишировавшее в чемпионате третьим и считавшееся наиболее вероятным претендентом на участие в финале. Чемпион же в сериях с «Новой» и «Кузбассом» поволновался только в ответном поединке в Кемерово, когда пришлось напрячься, чтобы одержать волевую победу в пяти сетах.

Так что «Зенитам» предстояло пятое свидание в сезоне — на этот раз «серийное» (до трех побед). Для команды Климкина этот финал, естественно, первый, в то время как для казанского «Зенита» — девятый, причем только один раз, в сезоне 2006/07, ему пришлось провести все пять матчей, чтобы доказать, что он — сильнейший клуб России.

Леон в одиночку обыграл «львов» в первом матче

По сравнению с последним официальным матчем, который казанцы проводили в Кемерове, в стартовом составе Владимир Алекно сделал лишь одно изменение — Андерсон вместо Гуцалюка. Остальной «джентльменский набор» составили Леон, Бутько, Вольвич, Михайлов и Самойленко (либеро Вербов). Александр Климкин тоже выставил всех сильнейших, включая дуэт легионеров Лубурич — Камехо.

Игра сразу же завязалась открытой, с мощными атаками, силовыми подачами, и до середины первого сета ни одна из сторон не могла оторваться больше чем на 2 очка. Все-таки нападение хозяев было агрессивнее, блок прочнее, и когда после самого длинного в партии розыгрыша Леон поставил эффектную точку, подопечные Алекно начали потихоньку уходить вперед — 16:12. К тому же гости часто ошибались на подаче, причем грешили этим все — от молодого Панкова до опытнейшего Волкова, а у «людей Х» подача летела, и все чаще то у Самойленко, то у Михайлова получались эйсы или такие выстрелы, которые лишали питерцев возможности серьезно атаковать. После того как Леон, не дожидаясь, пока соперник выставит блок, буквально вонзил мяч вдоль боковой линии, оставалось только довести сет до победного конца — 25:17.

Все-таки нападение хозяев было агрессивнее, блок прочнее, и когда после самого длинного в партии розыгрыша Леон поставил эффектную точку, подопечные Алекно начали потихоньку уходить вперед — 16:12



Во втором сете равные борьба и счет держались и вовсе только до отметки 4:4, а после психологической атаки Алекно на своего экс-помощника по сборной — выигранного хозяевами видеопросмотра, и расчехления Леоном своей пушки казанский «локомотив» было уже не остановить — 10:5. Климкин тайм-аутами пытался сбить соперника с взятого ритма, но было очевидно — татарстанцы быстрее, точнее и даже смелее. Но когда показалось, что судьба и этой партии уже решена, включился Камехо, обманул казанский блок Волков и как-то незаметно гости совершили рывок 6:0 и даже вышли вперед 11:12. Эйс и еще одна силовая подача Андерсона восстановили статус-кво — 14:12. Не желая доводить дело до напряженной концовки, Михайлов пайпом и Леон эйсом обеспечили своей команде комфортный перевес в 4 очка, который она благополучно сохранила и даже увеличила — 25:20.



Вернуться в игру гости попытались в третьем сете и даже оказались впереди к первому техническому перерыву — 7:8. В перерыве этом произошло трогательное событие: клуб наградил красивым призом своего самого преданного болельщика Дениса Вараксина. На паркете тем временем дебютанты Суперлиги продолжали цепляться за последнюю надежду — 12:13, 13:14. Немного сбавил мощи в ударах Леон, менее плотным стал хозяйский блок, и гости попробовали зацепиться за результат. Второй тайм-аут в сете опять не дал весомого преимущества ни одному из оппонентов — 16:15. И только в последней трети партии более высокий класс хозяев позволил им склонить чашу весов в свою пользу. Причем произошло это не сразу: при счете 18:15 в пользу подопечных Алекно питерцы удачно задействовали первый темп, затем Андерсон попал в сетку на подаче и только одиночный блок Михайлова расставил все по своим местам. Выиграв встречу со счетом 3:0, действующий чемпион показал, что не растерял форму во время довольно длительного ожидания финальной серии и готов взять юбилейное «золото». Настоящим же героем первого поединка стал Вильфредо Леон — 18 набранных очков, 68% реализованных атак и послематчевый комментарий Александра Климкина: «Высота атак у Леона очень большая, чего пока не могу сказать про наших нападающих».

Обещание Климкин выполнил

Владимир Алекно после первой игры сказал, что в битве за «золото» важно не качество игры, а результат, которым он, по умолчанию, был доволен. Наставник питерцев же, признав, что его игроки наделали много ошибок на подаче, в защите и доигровке, обещал: «Пообщаемся с ребятами и покажем завтра немного другую игру».

«Другая игра» стала получаться со стартового свистка: Волков и Камехо атаковали с настроением, блок действовал самоотверженно и небольшой задел — 2:5 — гостям создать удалось. Камехо и Лубурич, главная ударная сила питерцев, вообще были не похожи на себя вчерашних, а тут еще Андерссон ошибся с подачей, Леон угодил в антенну, и запахло неприятным сюрпризом — 3:8. Вместо Самойленко Алекно задействовал Гуцалюка, но цельного чемпионского «Зенита» казанские зрители поначалу не видели. Но вот у хозяев через раз полетела силовая подача — сначала у Михайлова, затем у Леона, и озабоченный пробуждением чемпионского нападения Климкин взял тайм-аут. Помогло — прицел Леону сбили, кубинец попал в сетку с подачи, и четырехочковый разрыв был восстановлен — 10:14. Удачно вписался в игру питерский воспитанник Червяков, и на пару с Сивожелезом они удачным блоком отправили своих партнеров на второй технический перерыв лидерами — 12:16.

На Червякова, накануне на паркет не выходившего, у хозяев нашелся достойный ответ в лице Гуцалюка с его мощным ударом, но как только за счет атаки «гладиаторы» начинали приближаться к сопернику, как сразу нивелировали эту погоню ошибками на подаче — 15:19. В нужный для своей команды момент напомнил о себе казанским болельщикам Волков, а затем хозяева ошиблись на приеме, и при счете 16:22 у Владимира Алекно остались чисто теоретические возможности вернуть подопечных в игру после взятого тайм-аута. Чуда не произошло: гости уверенно довели сет до победы 19:25, а значит обещание Климкина «показать другую игру» начало выполняться его подопечными уже с начала повторной встречи

На авансцену вышел и другой кубинец — Камехо, и временами игра стала сводиться к дуэли двухметровых чернокожих гигантов



Алекно понял, что вторую партию не спасти

Так же лихо гости начали вторую партию, а казанцы продолжили искать свою подачу — 1:4. По сравнению с матчем накануне у питерцев явно «поправился» прием, стало куда меньше ошибок и намного ярче стала игра лидеров — Камехо, Волкова, Лубурича. Но в этот момент Леон понял, что надо брать игру на себя и практически в одиночку сравнял счет 5:5, правда, затем подав в сетку. На авансцену вышел и другой кубинец — Камехо, и временами игра стала сводиться к дуэли двухметровых чернокожих гигантов, что придавало поединку и интриги, и пикантности.

Помимо Камехо, в северном «Зените» зажигали экс-казанцы Волков и Сивожелез, обеспечившие гостям очередной солидный отрыв 6:11. К середине сета игра у казанцев совсем разладилась, и после эйса Сивожелеза и его же атаки в следующем розыгрыше отрыв питерцев приблизился к двузначному — 8:15. Лубурич же отправил команды на второй технический тайм-аут при двойном перевесе своей команды в счете. Некоторые возмущенные зрители начали вскакивать со своих мест и костерить любимых игроков.

Видимо, поняв, что в этом сете за гостями не угнаться, наставник хозяев почти полностью обновил состав, выпустив Лорана Алекно, либеро Кроткова, Пантелеймоненко и Алексеева — из основы на площадке остались только Леон с Вольвичем. Разрыв тем временем стал двузначным — 10:20, и мыслями Романыч был уже, ясное дело, в третьем сете. Климкин тоже делал замены, но точечные, давая передохнуть своему основному либеро Зеленкову и подпуская Червякова и Черейского. Но рисковать преимуществом в счете, кардинально меняя лидеров на дублеров, не хотел, и его смешанный состав уверенно довел и эту партию до крупной победы — 15:25.

Вулкан проснулся

Впервые в матче казанцы повели с начала сета, когда на табло горели цифры 0:2 по партиям. Два могучих хита Леона, в которые кубинец вложил всю свою злость, воодушевили партнеров и зажгли трибуны, а когда почин Вильфредо продолжили Вольвич и Михайлов (эйсом), Климкин понял, что «вулкан проснулся» и при счете 5:2 в пользу хозяев взял перерыв. Помогло мало — его игроки начали ошибаться на подаче, у хозяев, наоборот, этот элемент игры стал наконец-то получаться, и счет 8:4 в их пользу казался закономерным. Визуально питерцы не стали действовать менее надежно или точно, но инициатива в игре начала медленно переползать на хозяйскую сторону площадки.

Два могучих хита Леона, в которые кубинец вложил всю свою злость, воодушевили партнеров и зажгли трибуны



Подустал Камехо, начал ошибаться Лубурич, в тень ушел герой второго сета Сивожелез, и преимущество Казани стало весьма комфортным — 16:11. Своему кубинцу Климкин дал отдохнуть и перезагрузиться, выпустив 37-летнего доигровщика Комарова, а «Зенит-Казань» и не думал сбавлять обороты — 19:12. Наставник гостей занялся тем, что делал его визави во второй партии — выпустил резервистов. И Шульгин, Воронков, Черейский смогли лишь немного размяться и засвидетельствовать своим присутствием очевидный факт: Казань начала камбэк — 25:18.

Заруба продолжилась в четвертом сете — 8:7 в пользу казанцев после атаки Бутько к первому техническому перерыву. При счете 9:7 случился самый забавный момент поединка, когда Сивожелез головой в падении перекинул мяч через сетку на противоположную сторону площадки и едва не повторил этот финт еще раз. С новой энергией вступил в борьбу отдохнувший Камехо и его «Зенит» попытался не отпустить соперника далеко. Михайлов со страшной силой «разрезал диагональ» — 13:10, но погоня в виде такой же диагонали Сивожелеза была «на стреме» — 13:11.

Довольно долго казанцы сохраняли неустойчивый двухочковый перевес в счете — 17:15, но, приняв подачу Алексеева и ответив эйсом Панкова, гости вновь встали вровень — 17:17. Началась нервная концовка. Решающим эпизодом стал сдвоенный казанский блок имени Вольвича с Бутько, и «минус 3» (21:18) гости уже отыграть не смогли, хотя и были близки к этому — 22:21. Выиграв сет 25:22, чемпион догнал претендента и подарил зрителям тай-брейк, без которого «золотая» серия пресна и скучна.

В «лотерейном» сете до счета 4:4 никому не удавалось вырваться вперед больше чем на один шажок. Оппоненты соревновались в мощи подачи, и у хозяев этот козырь наконец сработал — 7:4 после эйса Леона. После смены сторон произошло еще одно небольшое ЧП — на площадку выбежал маленький бол-бой, в него едва не попал мяч. Волков просил переиграть розыгрыш. Судьи просьбе не вняли, атакующий порыв казанцев этот эпизод не сбил и хозяева без проблем довели решающий сет до победы 15:9. Хорошо, что, в отличие от одержанной накануне, эта победа оказалась трудовой и волевой — неделя до третьего матча серии, который пройдет в Санкт-Петербурге при счете 2:0, достаточный срок для того, чтобы расслабиться и посчитать, что «дело в шляпе». А так питерская «щука» оказалась очень кстати — при таком строгом «рыбаке», как Алекно, казанский «карась» точно не задремлет.

Было очевидно, прогнозируемо, ясно, что такой игры, как вчера, не будет. Соперник сыграл, я думаю, лучшую игру на выезде, которую они могли показать



Владимир Алекно: «В спорте как на войне — в одну воронку снаряд два раза не падает»

— Думаю, что в спорте, как на войне, — в одну воронку снаряд два раза не падает, — сказал после матча наставник казанцев. — Было очевидно, прогнозируемо, ясно, что такой игры, как вчера, не будет. Соперник сыграл, я думаю, лучшую игру на выезде, которую они могли показать. И то, что будет так, было очевидно. У нас не было прессинга, как бы я ни старался, ни объяснял, что мы больше, чем соперник, имеем право на ошибку. Ничего страшного бы не произошло, проиграй мы сегодня. Соперник хотел выиграть.

— На что вы переключили внимание ребят после второго сета, кроме как на смену направления подачи?

— На то, чтобы они думали, как выиграть каждое следующее очко.

Мэтью Андерссон: «Какая разница, с каким счетом выиграть?»

После игры корреспонденту «Реального времени» удалось приватно пообщаться с казанским волейболистом Мэттью Андерссоном.

— Мэтт, с победой! Соперник сегодня удивил чем-нибудь в двух первых сетах?

— Мы знали, что это хорошая команда, раз она дошла до финала, и понимали, что сравнительно легких 3:0 еще раз не будет. К тому же наделали много своих ошибок.

— Для успешного завершения серии полезнее выиграть вот так, в борьбе, чем в трех партиях?

— Какая разница, с каким счетом выиграть? Выигрывать всегда приятно. А если вы о нашем успокоении, расслаблении, если бы и вторая победа досталась, как накануне, то мы же понимаем, борьба за «золото» — еще не завершение сезона, впереди еще важнейший турнир — Лига чемпионов, и мы по-любому должны держать себя в тонусе и максимальной готовности.

— Не показалось, что бывшие игроки «Зенита» Сивожелез и Волков сыграли здорово потому, что играли при «своих» зрителях и против «своей» команды?

— Да, их подъем и боевой дух чувствовался. Отличные ребята, Евгений вообще провел выдающийся матч. Так обычно и бывает, когда выходишь против команды, с которой у тебя много связано.

Александр Норден, фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com