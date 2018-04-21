Наши в Германии: как правильно родить на чужбине

Колонка жительницы Казани, переехавшей в Лейпциг, о родах в ФРГ

Бывшая жительница Казани Эльвира Фритше, переехавшая в Лейпциг, продолжает рассказывать о том, как устроена жизнь за границей. На сей раз в колонке, написанной для «Реального времени», автор решила затронуть деликатную тему беременности и родов в Германии.

О рекомендациях докторов, выявлении генетических отклонений и медикаментах

Беременность, роды и уход за младенцем в Германии подчеркнуто естественные. Доктора рекомендуют воздержаться от потребления непастеризованного молока и продуктов из него (например, сыров), блюд из сырого мяса и рыбы типа тартара или популярного в Германии мета и моллюсков. На время грудного вскармливания нежелательно употреблять капусту и бобовые. Строгого запрета на цитрусовые, молочные продукты, красные овощи, рыбу и мясо, так же как шоколад и другие сладости, не существует. Главный посыл — все хорошо в меру. Поела — наблюдай за реакцией у ребенка, делай выводы.

В Германии будущая мама общается с двумя специалистами — гинекологом и хебаммой (акушерка и консультант). Плановые осмотры и КТГ можно проходить у обоих. Обязательное УЗИ проводит другой врач. Кстати, УЗИ на выявление вероятности генетических отклонений здесь предлагают дополнительно, в отличие от России, и это обследование не включено в страховое покрытие. Здесь каждая мама решает для себя этот философский вопрос: хочешь знать процентное отношение или нет, что тебе даст это знание, какой примешь выбор. Мы решили это обследование не проходить. У наших друзей выявили высокую вероятность ДНК-отклонений у первенца, беременность прерывать не стали, и родился абсолютно здоровый мальчишка. А ведь мама и папа всю беременность жили с этим грузом знаний. Мы были уверены, что все будет хорошо.

Помимо основных анализов дополнительно предлагается анализ на токсоплазмоз, и лично мне назначили обязательные в Германии инъекции в связи с моим отрицательным резус-фактором. Никаких медикаментов, дополнительных уколов никто не предлагает и не выписывает. В то же время было рекомендовано употреблять фолиевую кислоту и магнезию.

Самые важные функции хебаммы — это консультации во время беременности и после родов. Фото deutschsovet.ru



О лайфхаках для будущих мам и подготовительных курсах

Каждый прием к женскому врачу проходит по записи, и что удивительно, придя к нему, можно ждать этого приема еще целый час в холле. При любом врачебном приеме в Лейпциге у меня ни разу не было случая, чтобы меня приняли в то время, на которое назначили. С приемами хебаммы все намного пунктуальнее. Самые важные функции хебаммы — это консультации во время беременности и после родов. К поиску хебаммы приступать нужно как можно раньше. Мы с супругом пришли к выводу, что к хебаммам и в детский сад многие записываются еще во время планирования ребенка!

Забавно, что и заявление на детское пособие мы подали после рождения Адель, а все остальные заявители в очереди были еще только беременными, и не на самых последних сроках. Вот такие мы, не делающие все заранее! Вообще, хебаммы в Германии, учитывая рост рождаемости, в дефиците. Хебаммы организуют курсы по подготовке к родам, проводят послеродовую восстановительную гимнастику, многие предлагают сеансы акупунктуры, гомеопатические методы. Поддержка после родов здесь очень важна, ведь именно хебамма проконсультирует по поводу грудного вскармливания, купания младенца, организации первых дней совместной жизни, любых вопросов, которые могут возникнуть у новоиспеченных родителей.

Если сравнить с Россией, где мамы получают лайфхаки от собственных мам, ранее рожавших подруг или из интернета, то в Германии для подобных консультаций есть специалист, обладающий гораздо большими знаниями и опытом. Из услуг, которыми я воспользовалась и которые были полностью или частично оплачены страховкой, можно назвать йогу для беременных, курсы по подготовке к родам, восстановительную гимнастику после родов и акупунктуру. Признаюсь, что мои взгляды на альтернативную медицину в Германии изменились.

Курсы по подготовке к родам можно посещать как у своей хебаммы, так и в других праксисах, все зависит от удобных для вас дат. У нас был запланирован отпуск в Португалии и поездка в Россию, поэтому для нас самым удобным вариантом стал «экспресс-интенсив» на выходных. Наш курс начинался в 10 утра и длился до 15.00 с перерывом на обед. Праксис, в котором проходил курс, мне понравился, и впоследствии там же я занималась восстановительной гимнастикой.

Замечу, что страховка не оплачивает посещение курса партнером. Курс был направлен на успокоение будущих родителей перед предстоящими родами и рассказывал о родах с физиологической точки зрения. Нам рассказывали о наиболее удачных позах во время родов, упражнениях и дыхании для облегчения схваток, правильном использовании инвентаря в родовой палате, помощи со стороны партнера в палате, о необходимых вещах в роддоме — что приобрести для малыша, а чего не стоит, как организовать быт и о том, как важно избавить маму от бытовых дел (с чем мой дорогой муж справился на 200% и продолжает в том же духе и сейчас), давали основы правильного кормления грудью, медитационные техники и тому подобное. Если есть время и хочется растянуть удовольствие от подготовительных курсов, можно выбрать длительные, со встречей раз в неделю. Многие посещают такие курсы, чтобы обзавестись новыми знакомствами.

Йога для беременных очень популярна в Германии. Фото yogazdesom.ru

О йоге для беременных и штрафах за пропуск занятий

Йога для беременных очень популярна в Германии. Моя студия йоги находилась в 10 минутах от дома. Я не большой любитель йоги, пробовала ею заниматься в Казани два раза и каждый раз была разочарована. Но немецкая йога для беременных — это «фан» (от англ. fun — веселье). Моя страховка покрыла больше половины стоимости курса. Условие покрытия расходов — посещение 80% занятий. Всего десять занятий по полтора часа в неделю. Я сделала перерыв во время майских поездок и потом добрала пропущенные занятия с другими группами. Занятия посвящены различным дыхательным практикам, работе с мышцами, упражнениям на выносливость, гибкость, медитационным техникам, песням (мантрам?). Йогу посещали женщины на разных сроках беременности, одна дама даже не успела отзаниматься весь курс, родила. Плавание для беременных очень популярно и также оплачивается страховкой.

Занятия восстановительной гимнастикой рекомендуется начинать не ранее чем через 6 недель после родов, по окончании Wochenbett, периода, в течение которого мама успевает более или менее восстановиться. У меня остались самые приятные впечатления от этих занятий. Это был действительно толчок не только взяться за свою физическую форму, но и структурировать день, ведь занятия были два раза в неделю и начинались рано утром. Этот курс полностью оплачивается страховкой, но за каждое пропущенное занятие нужно платить штраф 5 евро.

На мой взгляд, такое было бы просто немыслимо в России. У нас бы задним числом подписались за пропущенное занятие, и все, но не в Германии. Я пришла к выводу, что были случаи, когда занятия часто пропускали, люди пропадали после регистрации, и, конечно, праксисам это невыгодно, им нужно обеспечить посещаемость занятий. Штраф в 5 евро — негативная мотивация, но все же мотивация не пропускать занятия. Многие мамы приходили с малышами, но те, у кого была возможность, оставляли малышей дома. Младенцев клали на центральный коврик, и они общались на своем внеземном младенческом говоре. Пару раз и я брала Адель на занятия, и, судя по ее поведению, дочка была в восторге от этого общения. Занятия, конечно, полностью посвящены работе с мышцами тазового дна, но также даются упражнения на общее укрепление, ноги, руки. Вскоре после окончания курса я продолжила занятия в тренажерном зале.

Об условиях в больницах, помощи медсестер и присутствии партнера на родах

В Германии можно выбрать между родами в клинике, частном родильном доме или у себя дома. При прикреплении к клинике помимо заполнения общей анкеты задают вопрос, каким методом вам бы хотелось рожать (например, в воде, но речь о кесаревом сечении не идет — оно по показаниям) и по поводу анестезии. Родильные палаты — все индивидуальные, наполненные необходимым инвентарем на время схваток (мячи, подвесные ткани над кроватью, родильные качели), душ в палате или рядом. Родители могут написать заявление на сбор крови из пуповины для последующего ее хранения в донорском банке.

В Германии вопрос присутствия партнера на родах не стоит вообще, это априори. Фото glorismed.de

В Германии вопрос присутствия партнера на родах не стоит вообще, это априори. Если по каким-то причинам партнер отсутствует, можно пригласить маму, подругу, любого близкого вам человека. Во время родов супруг стоически выдерживал любые болевые захваты с моей стороны, беспрестанно массажировал мне спину, помогал психологически. По словам мужа, присутствие на родах повысило гордость за меня и восхищение Женщиной-Мамой до исполинских размеров. Мне обидно и горько, что в России женщины проходят через процесс рождения ребенка почти всегда в одиночестве. Как жаль, что в большинстве роддомов (за исключением платных центров) совместные роды либо не предлагают вообще, либо за отдельную плату. Ведь чего стоят эмоции папы при виде только что рожденной малютки!

Послеродовые палаты рассчитаны на двух человек, можно заказать семейную за отдельную плату. Еще до родов, начитавшись отзывов в интернете, я очень переживала, что к моей соседке по палате будет ходить толпа друзей или родственников. Маму и новорожденного в палате можно спокойно навещать, не надев бахилы или халат. Мне очень повезло, поскольку с момента прибытия в клинику до самой выписки я была в палате одна. Штефан приходил к нам с самого раннего утра и уходил после ужина, так мы почти целый день были вместе. Я могла отдохнуть, пока муж любовался малышкой.

При желании можно передать ребенка ненадолго медсестрам, но мне этого делать не хотелось. В каждой палате есть душ, туалет, телевизор, кнопка вызова медперсонала, шкаф, стол, стулья, огромное количество средств гигиены для мамы и новорожденного: салфетки, полотенца, подгузники, даже первые предметы одежды для малыша. В течение трех дней в клинике приходят медсестры — учат и проверяют прикладывание к груди.

Работник столовой приходит в палату составить индивидуальное меню для мамы до дня выписки. Полноценный прием пищи в российском понимании происходит только в обед — это горячее блюдо. На завтрак и ужин по немецкой традиции едят бутерброды и йогурты. Еда в клинике вкусная, в любое время можно пройти в зону отдыха за чашкой чая.

У меня остались приятные воспоминания о беременности и родах в Германии. Можно даже повторить когда-нибудь!