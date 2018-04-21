Опрос предпринимателей: стоит ли проверять сотрудников на полиграфе?

Я против полиграфа. Это машина, у которой есть определенный процент неточности. Если человек честен, а ты сделаешь ошибку, ситуация может стать патовой. Возникнет серьезное недоверие сотрудников к руководству. И исправить ситуацию будет очень сложно. Вообще, когда на работе происходит воровство, виновата не только одна сторона, но и вторая, потому что создала такие условия.



И потом, бывают ситуации, когда безобидная ложь на работе идет во благо. Например, когда есть какая-то проблема, но сотрудник не хочет расстраивать руководителя, потому что понимает, что сам сможет ее решить. Бывает, что я знаю о таких «затыках» у сотрудников, но не подаю вида. И люди сами справляются с проблемами.