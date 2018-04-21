Опрос предпринимателей: стоит ли проверять сотрудников на полиграфе?
Бизнесмены рассуждают о необходимости проверок на детекторе лжи
Все чаще компании, пытаясь вычислить нечестных на руку сотрудников, прибегают к использованию полиграфа. «Реальное время» выяснило, насколько популярна такая практика среди бизнесменов и действительно ли есть необходимость в этой процедуре. Оказалось, что большинство если не использует детектор лжи, то относится к нему позитивно или даже мечтает о нем. Подробнее — в бизнес-задачнике.
Руководитель компании решил «прогнать через полиграф» нескольких своих сотрудников, в первую очередь снабженцев, менеджеров по продажам. По данным полиграфологов, проверка на детекторе лжи — почти обязательная процедура в банках, ретейле. Знакомо ли вам желание проверить своих сотрудников? Поступали ли вы так? Расскажите о своем отношении к процедуре проверки на полиграфе?
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор компании «Камастройинвест»
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Я против полиграфа. Это машина, у которой есть определенный процент неточности. Если человек честен, а ты сделаешь ошибку, ситуация может стать патовой. Возникнет серьезное недоверие сотрудников к руководству. И исправить ситуацию будет очень сложно. Вообще, когда на работе происходит воровство, виновата не только одна сторона, но и вторая, потому что создала такие условия.
И потом, бывают ситуации, когда безобидная ложь на работе идет во благо. Например, когда есть какая-то проблема, но сотрудник не хочет расстраивать руководителя, потому что понимает, что сам сможет ее решить. Бывает, что я знаю о таких «затыках» у сотрудников, но не подаю вида. И люди сами справляются с проблемами.
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Николай Лаптев директор филиала «Открытие Брокер» в Казани
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Проверка сотрудников на полиграфе — интересная идея. Однако в нашей работе это лишнее. По крайней мере, я в своей практике такого не применял. У каждого человека существуют темы, которые он не хочет придавать публичности. Есть, к примеру, личное пространство (рабочее место сотрудника или не менее полметра вокруг человека), в котором человеку комфортно. И это пространство свято. Так и с полиграфом. Детектор лжи — вторжение в личное пространство сотрудника, поэтому на интуитивном уровне человек сопротивляется этому.
Считаю, что моих компетенций достаточно для того, чтобы понять, лукавит сотрудник или же говорит правду. Если же у меня есть какие-то сомнения, то я могу прямо спросить человека, чтобы их развеять.
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Алексей Загуменнов управляющий группой компаний «Авира»
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В первый раз я принял решение использовать детектор лжи в 2015 году. Тогда у рабочего пропали деньги из шкафчика в раздевалке на производстве. В воровстве никто не признавался, атмосфера стала накаляться, уровень недоверия в коллективе — расти. Из-за кризиса коммуникаций стали снижаться и производственные показатели. Мы пригласили специалиста «Ассоциации исследователей лжи», он провел беседу с каждым из рабочих, и виновник исчезновения денег определился.
Визит полиграфолога стал аналогом сеанса психотерапии для нашего производства. Люди снова научились доверять друг другу, разговаривать, взаимодействовать. Используя этот опыт, я внедрил профилактические проверки на полиграфе во всей группе компаний «Авира».
Сегодня профилактические проверки проходят у нас один раз в полгода. В последний раз проверку на полиграфе прошел весь руководящий состав и другие специалисты, имеющие доступ к базам данных и финансовым потокам. Сотрудники уже приходят к полиграфологу безо всякого страха. Здесь им не задают личных вопросов, не выпытывают сокровенные тайны. Основная цель такой профилактики — проверка лояльности и усиление дисциплины. Зная, что хотя бы раз в 6 месяцев придется работать с детектором лжи, специалисты начинают избавляться от лишнего. Поэтому в команде сегодня сильная дисциплина, высокая ответственность и максимальная открытость сотрудников перед своими руководителями.
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Олег Гусев генеральный директор компании «Эндомедиум»
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Я к такому методу не прибегал, но желание есть давно. Полиграф — это уже стандарт современного мира. Он может дать много ценной информации о сотрудниках. Через полиграф нужно пропускать не только действующих, но и новых сотрудников. Если мне позвонит компания, которая оказывает подобные услуги и меня устроят цены, то я обязательно внедрю детектор лжи в нашей организации. Просто не знаю, кто в Казани этим занимается.
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Михаил Маркович региональный директор компании «ОБИТ»
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Проверка сотрудников на полиграфе — крайняя мера. Это слишком неоднозначно и с точки зрения закона, и с точки зрения морально-этических норм. Лично мне не импонируют такие отношения сотрудника с работодателем, мы во главу угла ставим уважение и доверие друг к другу, а не тотальный контроль и запугивание.
Наверное, прибегать к проверке на полиграфе можно только в случае совсем уж экстраординарных событий — вроде кражи, крупного мошенничества или еще более серьезных противоправных действий. Однако даже в этом случае это не слишком целесообразно: результаты проверки на детекторе лжи далеко не всегда достоверны на 100%. Скорее сам отказ сотрудника от прохождения процедуры может подтвердить подозрения в отношении него. Опять же — не на 100%.
В «ОБИТ» к этому никогда не прибегали. Существуют и другие, более мягкие механизмы контроля качества работы сотрудников — запись и выборочное прослушивание телефонных разговоров, видеозапись с рабочих зон, контроль местонахождения сотрудников с помощью мобильного.
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Андрей Волков детективное агентство «Волков и Партнеры»
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Считаю, что проверка на полиграфе необходима во всех сферах, где есть возможность кражи материальных и интеллектуальных ценностей. Мы всегда проверяем новых сотрудников при приеме на работу и выявили за два года четыре случая попытки внедрения в нашу компанию сотрудников из конкурирующих фирм. Также плановая проверка два раза в год держит в тонусе сотрудников. Все, кто уходит из фирмы, делают это перед очередной проверкой, таким образом мы очищаем свои ряды, и в фирме работают только честные люди, которым можно доверять. Считаю, что детектор лжи — хороший способ держать все под контролем.
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Александр Храмихин директор компании «Соло Офис»
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Я знаю, что такая практика существует в некоторых компаниях. Но мне она не знакома. У нас нет оптовых закупок и нет сотрудников, которые могли бы что-то закупать по разным ценам на свое усмотрение. К тому же у нас не очень большая компания, и все операции менеджеров я контролирую сам. А если у меня возникают какие-то подозрения, всю информацию я проверяю в нескольких источниках.
Думаю, что все зависит от размеров компании. Если компания большая и руководитель не может в ежедневном режиме отслеживать все процессы, тогда имеет смысл внедрить полиграф. Но это должно быть заранее оговорено в трудовом договоре, сотрудник должен сознательно идти на такой шаг.
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Анатолий Баталин коммерческий директор ГК «Садовое кольцо»
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Принцип построения моей команды основан на нескольких постулатах: профессионализм, уважение и доверие между всеми членами коллектива. При этом человек всегда остается человеком, роботов в нашей профессии нет. К сожалению, в моей практике были случаи, когда некоторые сотрудники совершали непорядочные поступки по отношению к компании. Но посылая людей на полиграф, руководитель подрывает элемент доверия к подчиненным.
Безусловно, полиграф — прекрасный инструмент для восстановления справедливости, но пользоваться им надо в крайнем случае. Я сторонник не постоянных проверок на порядочность, а построения бизнес-процессов, исключающих возможности незаконного обогащения.
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Сергей Пархоменко управляющий партнер PR-агентства «Идеи&Решения»
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Я не считаю, что нужно в обязательном порядке тестировать всех сотрудников на детекторе лжи. Для многих людей это является оскорблением, ведь поставили под сомнение их моральные качества. Один из наших клиентов ввел тестирование на полиграфе для уже работающих и новых сотрудников. Но через год отказался, потому что начал терять не только нечистых на руку подчиненных, но и значительную часть добросовестных сотрудников. Обычно люди терпят такое тестирование в регионах, где маленький выбор вакансий. В городах, где есть работа, люди считают это оскорблением и уходят.
Правда, в исключительных случаях тестирование на детекторе лжи проводить нужно. Иногда возникают ситуации, когда два человека, которым одинаково доверяешь, противоречат друг другу в ответе на один и тот же вопрос, и все понимают, что зашли в тупик. Теоретически, если все стороны согласны, можно с помощью полиграфа разрешить ситуацию. Вполне возможно, что проблема заключалась в деталях.
Понимая, как работают детекторы лжи, лично я последним поколениям достаточно серьезно доверяю. Да, профессионалы умеют обманывать полиграфы первых поколений, но современные детекторы обмануть очень сложно, они действительно работают. Но если вопрос сформулирован некорректно, то и результат будет соответствующий. В принципе, детектор лжи — инструмент интересный и сложный, но все упирается в моральную оценку этих действий.
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Иван Бируля директор по безопасности компании «СёрчИнформ»
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В некоторых случаях проверять сотрудников на полиграфе можно и даже нужно. Например, при расследовании серьезных нарушений или в специальных подразделениях. Однако применять обдуманно, объясняя людям, зачем нужна процедура. И ни в коем случае нельзя угрожать или манипулировать — человек должен согласиться сам.
Я работал в банковской и логистической сферах, и под моим руководством прошло несколько сотен проверок на полиграфе. Мы использовали детектор лжи только для того, чтобы подтвердить непричастность человека к инцидентам, и только в тех случаях, когда предварительное расследование не давало нужной информации. Например, в одной из инкассаторских сумок обнаружили недостачу, о чем сообщили службе безопасности только через несколько дней. Время было упущено, поэтому мы не смогли полноценно расследовать инцидент: закрыть кассы, взять записи с камер видеонаблюдения и так далее. Поэтому пришлось предложить сотрудникам кассы пересчета пройти проверку на полиграфе, что помогло доказать их невиновность.
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