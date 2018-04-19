Законодатель геологической моды: нефтяной разведке Татарстана — 80 лет

В 1938 году руководство СССР поставило задачу создания между Волгой и Уралом новой нефтяной базы под названием «Второе Баку»

Татарское геологоразведочное управление (ТГРУ) празднует двойной юбилей — 25-летие и 80 лет со дня основания своего предшественника — Геологического управления Татарской АССР. На сегодняшний день предприятие остается базовым не только для «Татнефти», но и для всей отрасли геологии России. ТГРУ стало примером того, как одно геологическое подразделение может производить полный комплекс геологоразведочных работ как в области традиционной нефтепоисковой геологии, так и в области прикладных работ.

«Лучшего предприятия в части методического сопровождения этих работ, наверное, нет в России»



ТГРУ стало законодателем моды в сфере геологического изучения залежей битумной и доманиковой нефти, считает Раис Хисамов, заместитель генерального директора — главный геолог ПАО «Татнефть». Он рассказал об этом в ходе состоявшейся в Казани научно-практической конференции, посвященной 25-летию ТГРУ и 80-летию его предшественника — Геологического управления Татарской АССР.

По словам Хисамова, ТГРУ стало примером того, как одно геологическое подразделение может производить полный комплекс геологоразведочных работ как в области традиционной нефтепоисковой геологии, так и в области прикладных работ. Созданная система геодинамического мониторинга на Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти (СВН) является одной из лучших. Что касается такого направления работы, как подсчет запасов, «лучшего предприятия в части методического сопровождения этих работ, наверное, нет в России», полагает Хисамов.

Здание Татарского геологоразведочного управления

Что этому предшествовало? Экскурс в историю дал первый начальник ТГРУ Накип Гатиятуллин, директор Казанского филиала Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). В этом году, напомнил он, исполняется 80 лет с начала целенаправленных нефтепоисковых работ в Татарстане. В 1938 году руководство страны поставило задачу создания между Волгой и Уралом новой нефтяной базы под названием «Второе Баку».



Мини-революция и эволюция

В том же году в Казани создали Геологическое управление Татарской АССР, в последующем — «Татгеолтрест», а с 1951 года — трест «Татнефтегазразведка». Его преемником стало созданное в 1993 году Татарское геологоразведочное управление. В период распада геологической отрасли России ему удалось сохранить огромный потенциал геологоразведки, в том числе тот комплекс наработок, который получил название «татарский метод». Это позволило осваивать новые направления геологии — гидрогеологию, экологию, общегеологические исследования, освоение природных битумов и так далее.

Музей Татарского геологоразведочного управления



Была внедрена собственная методика поиска и разведки питьевых подземных вод, которая в последующем применялась за пределами Татарстана и в странах дальнего зарубежья. Оценены запасы цеолитсодержащих пород на западе Татарстана. Разработана методика обоснования геологоразведочных работ на нефть — сначала геохимические исследования и нейросейсмическая обработка геофизики, а поисково-разведочное бурение проводилось только после этих обобщений.



В копилке достижений ТГРУ и сопровождение бурения сверхглубокой скважины №20009. Всего пробурено четыре поисково-параметрические глубокие скважины. А отчет по бурению и изучению кристаллического фундамента параметрическими скважинами является классическим примером научно-исследовательской работы, обобщающим итоги многолетних исследований.

— В течение 25 лет Татарское геологоразведочное управление претерпело несколько мини-революций, но всегда развивалось эволюционно, — заключил Накип Гатиятуллин.

Сохранили и приумножили



В эпоху перехода страны к рынку геологической отрасли был нанесен серьезный урон. Вся нефтяная отрасль оказалась в тяжелейших условиях, добыча нефти упала наполовину. Об этом на конференции напомнил консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Ренат Муслимов. Но «Татнефть», по его словам, оказалась более устойчивой. Во многом благодаря этому в республике удалось сохранить геологию как отрасль. А сегодня перед ТГРУ стоит трудная, но интересная задача: изучение плотных коллекторов, исследование нефтегазоносности кристаллического фундамента, наращивание ресурсной базы СВН.





Ренат Муслимов рассказал, что в Татарстане удалось сохранить нефтяную отрасль в эпоху перехода страны к рынку

О плодотворном сотрудничестве с ТГРУ во благо всей нефтяной отрасли страны в своем приветственном слове сказал заместитель генерального директора ФБУ ГКЗ Максим Саакян. Гигантскими делами назвал проректор Казанского федерального университета Данис Нургалиев исследования по фундаменту, создание тектонических карт, освоение Западной Сибири.

Сегодня предприятие не стоит на месте, рассказал Рамиль Гатиятуллин. Так, в 2016 году появилось новое направление — служба землеустройства.

— Мы ведем работу по отводу земель для бурения скважин, работаем с землепользователями. Кроме того, управление проводит активную работу по размещению попутных вод, образующихся при нефтедобыче. Большие перспективы есть по твердым полезным ископаемым. Например, в 2017 году ТГРУ подсчитало запасы и поставило на баланс уникальное по масштабам России месторождение гипса на 100 млн тонн, — отметил Рамиль Гатиятуллин.

Среди инновационных разработок он назвал георадарное зондирование, геохимические, легкие методы, с помощью которых можно определять нефтеносность.

Сегодня основная доля заказов приходится на «Татнефть», среди которых — подсчет запасов, составление проектов геологоразведочных работ. Но предприятие находит применение своему потенциалу и далеко за пределами России. Уже есть опыт работ в Турции, Иране, Сирии, Ливии, рассказал главный геолог ТГРУ Сергей Войтович. Теперь предстоят исследования в Узбекистане, и проводиться они будут полностью силами собственных специалистов и при помощи своих разработок.

Партнерский материал