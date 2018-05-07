Список персон

Гатиятуллин Накип Салахович

Общая информация

Родился 6 ноября 1949 в с. Шарлиарема Сармановского района Татарской АССР. Окончил Казанский государственный университет (1973 г.).


В 1973 — 1989 гг. — старший геолог, начальник геологического отдела.
В 1989 — 2015 гг. — главный геолог, начальник ТГРУ ОАО «Татнефть».

С 2015 г. — директор Казанского филиала ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Баумана, 20
  • Email: kazan@gkz-rf.ru
  • Сайт: www.gkz-rf.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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