От энергоменеджмента до реконструкции БОС: НКНХ принял участие в форуме «ТЭК России в XXI веке»

В Москве завершил работу XVI Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке». Его участниками стали представители госорганов, промышленных предприятий, науки и бизнеса. Среди партнеров форума — «Нижнекамскнефтехим», который презентовал программу энергосбережения и первый этап реконструкции биологических очистных сооружений. Обо всем по порядку — в материале «Реального времени».

В центре внимания — теплоснабжение и газификация

Международный энергетический форум в Москве давно стал традицией. Он проводится с 2002 года и является авторитетной дискуссионной площадкой, где обсуждают проблемы развития отечественного топливно-энергетического комплекса. В этом году в фокусе внимания — актуальные вопросы развития внутреннего рынка газа и газификации регионов России, реформирования тарифного регулирования в теплоснабжении.

— Этот форум мы сделали узкоспециализированным. Мы подняли две темы, которые касаются каждого человека: теплоснабжение и вопрос по внутренним рынкам газа, и проблемам, которые есть у «Газпрома». В качестве партнера мы много лет приглашаем «Нижнекамскнефтехим», потому что это компания, которая является лидером не только в нефтехимии, но и успешно реализует проекты, связанные с энергоменеджментом, — это серьезная экономия. Это компания, которая является крупнейшим налогоплательщиком Татарстана и применяет инновационные технологии. Мы их зовем, чтобы услышать их доклады, увидеть их стенды и услышать их экспертное мнение, — рассказал генеральный директор Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» Андрей Епишов.

«Экономический эффект от программ энергосбережения составил 4,6 млрд рублей»

В рамках форума прошла выставка, призванная продемонстрировать возможности крупнейших компаний топливно-энергетической отрасли, их роль в социально-экономическом развитии страны. Центральную позицию занял стенд «Нижнекамскнефтехима». Татарстанское предприятие участвует в выставке 14-й год и является партнером форума. Нефтехимический гигант представил итоги программы энергосбережения за 15 лет.

— Мы с 2002 года занимаемся программой энергосбережения и поэтапно эту программу внедряем. «Нижнекамскнефтехиму» есть что показать и есть чем поделиться, — пояснил корреспонденту «Реального времени» начальник отдела нормирования и учета энергоресурсов НКНХ Сергей Новиков.

Сейчас на предприятии реализуют четвертую программу энергосбережения. За эти годы было выполнено 1293 мероприятия, экономический эффект от которых составил 4,6 млрд рублей. На выставке НКНХ презентовал макет строительства двух новых печей пиролиза SRT-VI на заводе этилена. С вводом в эксплуатацию новых печей экономия топлива в год составит 101 млн рублей. Общее снижение выбросов вредных веществ в год составит 626 тыс. тонн.

— С этим проектом НКНХ участвовал в конкурсе энергоэффективного оборудования на недавно прошедшей Международной энерговыставке в Казани. Этот проект отмечен дипломом первой степени, — добавил Новиков.

НКНХ участвует в выставке 14-й год и является партнером форума. В этом году нефтехимический гигант представил итоги программы энергосбережения за 15 лет. Фото НКНХ

При модернизации на предприятии выбирают технологии, которые снижают удельное энергопотребление. К примеру, представители компании демонстрируют проект модернизации завода изопрена-мономера, где в прошлом году запустили производство высококонцентрированного формальдегида по технологии Formox с низким потреблением электрической и тепловой энергии. Это стало первым этапом в программе по увеличению мощностей завода до 330 тыс. тонн в год.

Кроме этого, на НКНХ активно внедряют комплексы быстродействующего автоматического включения резервного питания, меняют старые щиты станций управления, возвращают конденсат с производств на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1, филиал ОАО «ТГК-16»). В сумме на реализацию программы в 2016—2017 гг. было направлено 172,9 млн рублей, а эффект от мероприятий за это время составил 414 млн рублей. В рамках программы за четыре года на предприятии планируется сэкономить 31,6 млн кВТ⋅ч электрической, 605 тыс. Гкал тепловой энергии и 25 тыс. тонн условного топлива.

Реконструкция биологических очистных сооружений

На выставке презентовали первый этап реконструкции биологических очистных сооружений, который начался в 2015 году. На территории построили и модернизировали узел механической очистки, здание решеток, аэрируемые песколовки, смеситель бытовых и химзагрязненных стоков и трансформаторную подстанцию. На реализацию этого проекта НКНХ направил 660 млн рублей. Работы завершили в 2016 году, и результаты показывают, что качество стоков после модернизации БОС улучшилось по 14 показателям.

Реконструкцию первой очереди БОС завершили в 2016 году, и результаты показывают, что качество стоков после модернизации улучшилось по 14 показателям. Фото Максима Платонова



Теперь на предприятии приступили ко второй очереди модернизации, которую планируют завершить до конца этого года. Финальный этап реконструкции БОС входит в четвертую экологическую программу, которая продолжается на предприятии. На реализацию экопрограммы только в прошлом году было выделено более 1 млрд рублей. Всего за 2014—2017 гг. на экологические мероприятия предприятие направило 3,6 млрд рублей.



На Международном энергетическом форуме «Нижнекамскнефтехим» удостоился нескольких знаков отличия. Фото Алины Губайдуллиной

Международный энергетический форум проработал два дня, и по итогам участникам вручили награды. «Нижнекамскнефтехим» удостоился нескольких знаков отличия. Компания получила Гран-при за модернизацию производства этилена с целью снижения расхода топливно-энергетических ресурсов и уменьшения вредного влияния на окружающую среду. Представителю НКНХ вручили диплом за значимые стабильные результаты по энерго- и ресурсосбережению среди предприятий нефтехимического комплекса РФ. Также предприятие отметили дипломом за разработку и внедрение комплексной программы энергосбережения на период 2016—2020 гг. среди предприятий нефтехимического комплекса РФ и дипломом за возврат конденсата с технологических производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» на ОАО «ТГК-16».

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