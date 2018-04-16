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«Уфа» должна была забивать и решать исход матча»

07:00, 16.04.2018 5

«Горожане» едва не обыграли лучшую российскую команду в еврокубках — ЦСКА

«Уфа» должна была забивать и решать исход матча» Фото: vk.com/ufafc

Очередной оппонент уфимских «горожан» в российской Премьер-лиге был не из рядовых. Разница в возрасте между соперниками (по дате основания клубов) составляет аж 99 лет — именно на столько «Уфа» младше ЦСКА. Армейцы ехали в Уфу за тремя очками — и никак не меньше, впрочем, и уфимцы нацелены на место не ниже прошлогоднего — седьмого. О том, как расточительность команды Семака позволила спастись (1:1) ЦСКА, в материале «Реального времени».

«Кина» не будет

«Для главного тренера ФК «Уфа» Сергея Семака и наставника армейцев Виктора Гончаренко матч начнется с нешуточного испытания — не перепутать, где чужие, а где свои», — написала в предматчевом анонсе пресс-служба «горожан». Семак в ЦСКА провел большую часть карьеры (10 лет), став настоящим символом клуба. Гончаренко пробыл в Уфе всего полгода, но запомнился не хуже и стал в столице Башкортостана по-настоящему своим.

Эта интригующая заметка была проиллюстрирована картинкой из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Семак предстал в роли матерого Жеглова, а Гончаренко — его молодого напарника Шарапова.

Впрочем, сам Семак, как всегда, изобразил невозмутимость, сообщив своей PR-службе, что для него это обычный матч, к которому команда готовится в штатном режиме.

После «канониров»

Соперники подошли к очному поединку после встреч с «Арсеналами». Уфимцы последний матч проиграли в Туле местным «оружейникам» — 1:2, хотя им по силам было брать очки у преследователя. Туляки показали несколько большее желание победить — и родные стены отблагодарили их тремя очками, которые позволили обойти «Уфу» в турнирной таблице на один балл.

Соперники подошли к очному поединку после встреч с «Арсеналами»

У ЦСКА в оппонентах был куда более серьезный «Арсенал» — лондонский. Встречи с канонирами в Лиге Европы, в которую нацелилась и «Уфа» (хотя некоторые лукавят, что нет), стали для армейцев последними в евросезоне. «Красно-синие» дальше всех зашли по евротропе этого сезона, уступив «Арсеналу» в четвертьфинале. Тем не менее они добавили очко (всего в сезоне 21) в российскую копилку коэффициентов, и это тоже плюс для «Уфы», рассчитывающей заглянуть в Европу в ближайшее время. А бессменный вратарь «конницы» и сборной России Игорь Акинфеев преодолел красивую отметку — 50 тысяч минут за ЦСКА в официальных матчах.

Теперь армейцы могут сосредоточиться на чемпионате РФПЛ, где в предыдущем туре неожиданно уступили дома в московском дерби «Динамо» с тем же скользким счетом 1:2. В следующий евросезон подопечные Гончаренко попадают железно, а вот в битве за российскую корону и место в Лиге чемпионов потеря каждого очка может стоить дорого. Поэтому в Уфу ЦСКА приехал максимально мотивированным.

Шутки в сторону

Соответственно, шансы у идущего третьим ЦСКА (44 очка, игра в запасе) были, мягко говоря, предпочтительнее, чем у седьмой Уфы (34 очка). Да и баланс встреч в Премьер-лиге в пользу москвичей. Правда, в первом круге текущего чемпионата бойцы Семака отобрали очки в гостях у соперника — 0:0.

Из ныне действующих игроков команд в очных дуэлях со стороны «Уфы» ворота поражали только двое — Дмитрий Сысуев (сезон 15/16) и Николай Сафрониди (памятные 3:3 в первом для «Уфы» сезоне в Пермьер-лиге в 2014 году). Шансы на выход на поле у Сафрониди были сегодня ничтожны малы, а вот Сысуев вполне мог вспомнить былые подвиги. И вспомнил, открыв счет в матче. Но об этом позже. В составе же нынешнего ЦСКА забивавшего «Уфе» народу полно — это и Натхо, и Дзагоев, и Муса, и Вернблум, и даже Чалов.

«Казахскому Месси» нужно время, чтобы адаптироваться к РФПЛ

Семак снова использовал в основном составе весь свой иностранный легион. С первых минут на поле вышел молдованин Кэтэлин Карп, заменивший швейцарца Салатича — такая вот «рыбная диета». В запасе остался лишь Фатаи, а Сейдахмет «казахский Месси» не попал в заявку из-за небольшого повреждения. О нем разговор особый. Эркебулан, безусловно, талантливый и техничный парень. Однако игроку нужно еще время, чтобы «обрасти мясом», поскольку российский чемпионат — один из самых жестких в Европе. Отсюда и череда мелких повреждений, которые преследуют казахского вундеркинда.

На 41-й минуте отличился «специалист по ЦСКА» — «семерка» ФК «Уфа» Дмитрий Сысуев

С первых минут на острие атаки главный тренер «Уфы» Сергей Семак поставил Слая в паре с Сысуевым. Опасный момент возник у ворот хозяев на 4-й минуте, но Александр Беленов перехватил передачу армейцев, в прыжке забрав мяч. Игбун своей активностью заставлял трибуны то и дело ахать, но голевыми эти моменты назвать было нельзя. Головин на 35-й минуте получил «горчичник», хотя его каратистский удар в Йокича тянул и на красную — Александру не понравилась уж очень плотная опека хозяев. Но судья Евгений Турбин не стал накалять обстановку.

Гром грянул среди по-настоящему апрельского неба довольно неожиданно, хотя «горожане» в обороне не отсиживались. На 41-й минуте отличился «специалист по ЦСКА» — «семерка» ФК «Уфа» Дмитрий Сысуев. Его связка со Стоцким разрезала железобетонную оборону фаворита, как пирог, по центру — Акинфеев был бессилен, хотя мгновением ранее отбил опаснейший удар Живоглядова, 1:0. Концовку тайма уфимцы провели у ворот армейцев, но удвоить преимущество не удалось.

— В первом тайме инициативой больше владели армейцы. Но и нам удались несколько атак, в одной из которых отличились, забили красивый мяч, — отметил на послематчевой пресс-конференции Семак.

«Должны были решать исход матча»

В начале второго тайма наставник москвичей усилил нападение — вместо Марио Фернандеса вышел Витиньо. Однако первым в сторону ворот Акинфеева пробил неутомимый Слай.

А через пару минут прострел Живоглядова едва не воплотил в гол уже давненько (второй матч) не забивающий Пауревич. Вскоре произошла смена капитана — вместо Йокича, получившего повреждение, вышел ветеран Аликин. «Уфа» в первые минуты тайма просто по-хозяйски завладела преимуществом.

— Первую половину второго тайма мы провели замечательно и должны были забивать и увеличивать преимущество, решать исход матча, — сказал после матча Семак. — Ребята расстроены, но это футбол.

«Ребята расстроены, но это футбол», — сказал после матча Семак

Армейский бразилец Витиньо лишь на 61-й минуте получил шанс пробить, но голкипер хозяев Беленов забрал мяч без особого труда. Спустя 5 минут его же удар практически с 11-метровой отметки был куда опаснее, но и тут уфимский вратарь оказался на высоте. Хозяева не оставались в долгу — отличные моменты имели Сысуев, Слай и тот же Живоглядов. Но реализация подопечных Семака накануне явно подвела.

— Ругали Живоглядова за неиспользованные моменты?

— Да нет, он сам, конечно, расстроен, что не забил. Но мы команда, поддерживаем друг друга. Всякий может не забить из хорошей позиции, — прокомментировал после матча промахи партнера по команде Дмитрий Стоцкий.

Наказание за расточительство последовало незамедлительно: на 78-й минуте Муса, опять же с 7-м номером на спине, добил мяч в весьма спорном, на грани офсайда, моменте — 1:1.

— Трудно сказать, был ли офсайд в этом моменте, надо смотреть повтор, — сказал после игры уфимец Карп. — Почему пропустили? Ну не знаю, будем разбираться, Сергей Богданович подскажет на теории. Это же ЦСКА, великий клуб, у них были моменты, и один из них они реализовали.

— Когда сравняли, могли выжать, выиграть эту игру. Тем не менее, думаю, справедливо то, что есть. Нам чуть-чуть не хватило энергии, чтобы ускорить игру в концовке, — отметил на послематчевой пресс-конференции наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

«Нам чуть-чуть не хватило энергии, чтобы ускорить игру в концовке», — отметил Виктор Гончаренко

«Результат закономерен»

— Вели 1:0, во втором тайме играли неплохо — создавали моменты до пропущенного гола. Получили в ответ гол, ну понятно, ЦСКА — это команда, дальше всех прошедшая в еврокубках. Они поймали какие-то эмоции, когда сравняли, поджали нас слегка. Игра была, как качели — и туда могло развернуться, и сюда. Думаю, результат закономерен, — резюмировал один из лидеров «Уфы» Стоцкий.

Ничья с лидером все же оставляет право надеяться на Европу.

Дмитрий Слезин, фото vk.com/ufafc
Справка

«Уфа» — ЦСКА 1:1 (1:0, 0:1)

Голы:

1:0 — 41 Сысуев, 1:1 — 78 Муса.

  • «Уфа» — Беленов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Живоглядов (Обляков, 82), Карп, Пауревич, Йокич (Аликин, 53), Стоцкий, Сысуев (Засеев, 75), Игбоун.
  • ЦСКА — Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес (Витиньо, 46), Бистрович (Натхо, 67), Головин, Кучаев, Чалов, Вернблум (Жамалетдинов, 83), Муса.

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Давай, Уфа, выжимай МАКСимум из своих шансов! СЭМ - красавчег!
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  • Анонимно 16 апр
    все будет хорошо! смогут они еще показать себя
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  • Анонимно 16 апр
    Болею за Уфу и за Рубин!
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  • Анонимно 16 апр
    Эх! Жаль что уфимцы не продержались чуть чуть и не натерли нос ЦСКА
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  • Анонимно 16 апр
    Акинфеев красавчик. Сколько ему лет то?
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