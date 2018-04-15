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К чему готовил ЦСКА Игорь Никитин?

07:00, 15.04.2018

Зинэтула Билялетдинов и его «Ак Барс» обыграли московских армейцев, как «Трактор»

К чему готовил ЦСКА Игорь Никитин? Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» с победы (2:1) начал финальную серию Кубка Гагарина против московских армейцев. Команда Билялетдинова играла с запасом, а ЦСКА предстал «Трактором» на льду «Татнефть Арены» — об этом, а также о приключениях Кубка Гагарина в Казани и Москве, рекорде фан-сектора «Ак Барса», «мыльной опере» имени Иржи Секача и дубле Станислава Галиева — в материале «Реального времени».

Приключения Кубка Гагарина по дороге из Москвы в Казань

Кубок Гагарина прибыл в столицу Татарстана утром в день матча на поезде в специальном купе. Поговаривают, что перед отправлением в Казань заветному трофею, словно простому смертному, пришлось потомиться в зале ожидания Казанского вокзала. И кубок пользовался там повышенным вниманием пассажиров. А в пути трофей успел побывать в кабине машиниста.

На «Татнефть Арену» он в итоге прибыл с помпой — на грузовом автомобиле «КАМАЗ-мастера» в сопровождении кортежа мотоциклов ГИБДД. Зрители заполнили арену практически до отказа, а фан-сектор «Ак Барса» развернул рекордный по размеру баннер, на котором болельщики вспомнили все четыре главных трофея «Ак Барса» в истории клуба, включая два Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина прибыл в столицу Татарстана утром в день матча на поезде в специальном купе

«Мыльная опера» по Секачу: всех перехитрили

Составы на стартовый матч финальной серии все «продвинутые» болельщики ждали с нетерпением — очень много интриг. Напомним, чешский форвард «Ак Барса» Иржи Секач финальную серию «Востока» против «Трактора» из-за травмы пропустил. Причем казанцы поместили своего форварда в список травмированных до 27 апреля, недвусмысленно намекая, что сезон для него закончен. В дальнейшем события раскручивались как в низкобюджетном детективе. На последней открытой тренировке перед финальной серией Секач занимался в общей группе, но главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сразу пресек разговоры о его участии в финальной серии: мол, чех еще не готов. Тем не менее за день до финала казанцы выводят Иржи из списка травмированных. Мало кто рассчитывал, что он сыграет в первой же игре финала, но Билл снова всех перехитрил — чех занял свое привычное место в ударном легионерском звене вместе с Азеведо и Ландером.

Таким образом, мощный, но не слишком креативный Клинкхаммер вернулся в четвертое звено в компанию к другим «разрушителям» — Свитову и Глухову. А вот Антон Глинкин в результате всех этих перестановок не попал в заявку на матч. Других изменений в состав Билялетдинов не внес, что неудивительно, учитывая, как уверенно в экономрежиме «Ак Барс» разобрался в финале «Востока» с челябинским «Трактором».

Выбранный тренерским штабом Юханссон начал с необязательной шайбы

А вот у ЦСКА обошлось без приятных сюрпризов. Пожалуй, главная ударная сила армейцев — юный вундеркинд Кирилл Капризов не успел восстановиться после болезни и первый матч пропустил. Интерес представлял выбор тренерским штабом ЦСКА вратарской линии. «Реальное время» и постоянные эксперты нашего издания писали, что в стане армейцев образовалась неоднозначная ситуация. В ЦСКА два сильных голкипера, что, с одной стороны, безусловно, плюс. Но с другой — не иметь твердого «первого номера» в плей-офф — смерти подобно. Игорю Никитину пришлось с первого матча решать сию головоломку, и он отдал предпочтение герою серии против СКА Ларсу Юханссону, отставив Илью Сорокина в запасе — несмотря на то, что весь сезон основным был россиянин.

Голкипер гостей явно не выручил в этом моменте

На стартовых минутах ЦСКА высоким прессингом и скоростями буквально лишил «барсов» шайбы. Но до опасных моментов у ворот Гарипова так и не дошло. А на исходе пятой минуты гости подарили «Ак Барсу» передышку, нарушив правила численного состава и оставшись в меньшинстве. Имея на игрока больше, казанцы неплохо двигали шайбу, Секач мог даже забросить после диагонали от Азеведо. А вот у звена Ткачева осмысленной игры не получилось. Так или иначе, за эти две минуты казанцы «втянулись» и забросили важнейшую стартовую шайбу серии усилиями Станислава Галиева, бросок которого со средней дистанции застал врасплох Юханссона. Голкипер гостей явно не выручил в этом моменте — 1:0. А для казанского форварда эта шайба стала восьмой в плей-офф — благодаря ей он стал лучшим снайпером «Ак Барса» в текущем розыгрыше КГ. Забегая вперед, отметим, что в третьем периоде Станислав закрепил за собой этот статус.

— Самое главное, что мы выиграли. Все молодцы — бились, боролись и играли дисциплинированно. Дальше будет тяжелее — нам нужно готовиться, продолжать играть в свой хоккей все 60 минут, — сказал после игры журналистам автор победной шайбы.

— Оценили пас Зарипова в моменте со вторым голом?

— До последнего знал, что он отдаст мне (улыбается). Мы знали, что будет непросто, знали, что ЦСКА хорошо играет на контратаках, пропустили. Никакой паники не было, продолжали играть в свой хоккей — бросать, угрожать, стараться давить на их защитников, чтобы они ошибались. В конце концов смогли забить.

— Первый сезон в КХЛ, а уже девять шайб в плей-офф. Насколько вас вдохновило возвращение в Россию?

— Я счастлив быть в «Ак Барсе», счастлив, что команда играет хорошо. Мы в финале Кубка Гагарина. Остается выполнить самую главную мечту и взять этот Кубок. А на личные очки я не смотрю, главное — командные успехи, — заверил Галиев.


После перерыва армейцы ринулись на ворота казанцев даже с некоторым остервенением

Билл с удовольствием перешел на игру «вторым номером»

По инерции казанцы продолжили атаковать, и вскоре Владимир Ткачев обязан был удваивать преимущество после паса Зарипова, но с пятачка прямо по центру ворот бросил в Юханссона. Концовка периода также осталась за «барсами» благодаря тому, что Эмиль Гарипов очень по-взрослому, словно этому голкиперу далеко за 30, грамотно подставился за пределами вратарской под силовой Грега Скотта и заработал для казанцев второе в периоде большинство. Хозяева и эту попытку вполне могли увенчать голом, но убойный бросок Роба Клинкхаммера приняла на себя штанга.

После перерыва армейцы ринулись на ворота казанцев даже с некоторым остервенением. Однако показалось, что Билялетдинов ничего против не имеет, и игра вторым номером вполне соответствует планам «Ак Барса». ЦСКА вдавливал «барсов» в зону ворот Гарипова, но опять же, кроме набросов от синей линии, гостям ничего создать долгое время не удавалось. Однако у казанцев дела шли не лучше, ведь не удалось реализовать и третью попытку игры в большинстве после удаления Науменкова.

«Подстава» от Охтамаа и Ландера и дубль Галиева

В целом система Билла не давала исправно дышать атаке ЦСКА, но ближе к концу периода Атте Охтамаа самым нелепым образом столкнулся в центральной зоне с Антоном Ландером, в результате выход два в одного, и Валерий Ничушкин после броска Кирилла Петрова расторопно сыграл на добивании — 1:1. Так что на заключительный период команды выкатились как на первый, и на горизонте уже замаячила перспектива овертайма.

— Что скажете о том моменте, когда пропустили гол? Столкнулись два ваших игрока, — спросили журналисты после игры у Владимира Ткачева.

— Все команды сейчас опасны на контратаках. Они ждут такие моменты, поджидают ошибки. Случилось так, как случилось. Нужно стараться больше не допускать таких ошибок.

Станислав в этом плей-офф просто в огне, вот и в этом моменте форвард броском в ближний угол реализовал момент — 2:1

— Стас Галиев радует, забивает и забивает. Обогнал и Григоренко. У него что, вдохновение?

— Он молодец. Стас забивает в самые нужные моменты. Это нужно, и хорошо, что так есть. Нужно играть так же, — похвалил партнера форвард.

Тем временем до середины периода шла абсолютно равная игра с минимум моментов, но взрыв все же последовал — за 11:45 до конца матча. Ткачев организовал Зарипову и Галиеву выход два в одного, Данис после гроссмейстерской паузы не пожадничал и отдал пас молодому партнеру. Станислав в этом плей-офф просто в огне, вот и в этом моменте форвард броском в ближний угол реализовал момент — 2:1.

«К чему готовились, то и получили», — главный тренер ЦСКА не удивлен поражению

В оставшиеся 10 минут хоккеисты ЦСКА, словно слепые котята, тыкались носом в непреодолимый барьер, не создавая ничего, кроме дальних набросов на ворота Гарипова. Более того, у гостей за 2:16 до конца явно не выдержали нервы. Чем-то иным нарушение численного состава в столь ответственный момент объяснить сложно. В итоге «Ак Барс» спокойно довел дело до победы. Более того, по накалу вчерашняя победа напоминала домашние победы над челябинским «Трактором», когда казанцы действовали солидно, с запасом, а гости — на пределе сил.

— Это очень сложная, но важная победа. Шансы были у обеих команд. Думаю, все игры в финале будут такими сложными. Нам надо сохранять спокойствие и работать дальше, — сказал после игры форвард казанцев Джастин Азеведо.

— В плей-офф вы стали играть гораздо лучше. В чем секрет?

— Никаких секретов нет, я просто стараюсь играть так, как могу, и показывать свой лучший хоккей.

— Это уже ваш третий финал. Два первых были неудачными. Есть желание прервать эту серию?

— Не думал об этом. Круто сыграть еще в одном финале, но, думаю, это совсем другая игра.


«Игра Секача? Я считаю, что он действовал нормально», — сказал Зинэтула Билялетдинов

— Сегодня в составе ЦСКА не было Мэта Робинсона и Кирилла Капризова. Они усилят соперника, когда вернутся?

— Да, знаю этих игроков, оба очень хорошие хоккеисты. Думаю, мы должны продолжать играть так же, как играли сегодня, и все будет нормально. В составе соперника игроки топ-уровня, у некоторых небольшие травмы, но они вернутся. Нам надо искать и использовать каждый шанс и момент. Капризов и Робинсон очень хороши, но нам нужно думать о своей игре. Играть так, как сегодня.

А вот наставники команд после игры будто соревновались в краткости. «Игра была непростая, обе команды действовали с высокой отдачей. Готовимся к следующей игре. Игра Секача? Я считаю, что он действовал нормально», — сказал Зинэтула Билялетдинов. Причем о чешском форварде он упомянул, лишь отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Реального времени». В свою очередь, главный тренер ЦСКА был явно недоволен результатом. «В принципе, к чему готовились, то и получили. Готовимся к следующему матчу», — сказал он и категорически отказался комментировать судейство.

Осталось понять, к поражению ли готовил Никитин свою команду или все же к чему-то другому. Скоро узнаем — уже в понедельник в Казани пройдет второй матч серии.

Артур Халилуллов, фото Вадима Китаева / ak-bars.ru
Справка

Ак Барс — ЦСКА — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

  • 1:0 — 9 Галиев (Ткачев, Лямкин)
  • 1:1 — 34 Ничушкин (Петров, Попов)
  • 2:1 — 49 Галиев (Зарипов, Ткачев)

Счет в серии — 1:0

СпортХоккей Татарстан
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