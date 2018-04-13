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Ударим кохером по бездорожью: тонкости казанского ямочного ремонта дорог

08:00, 13.04.2018 6
Ударим кохером по бездорожью: тонкости казанского ямочного ремонта дорог Фото: Олег Тихонов

Сегодня ночью казанским журналистам продемонстрировали, как идет в городе ямочный ремонт дорог. Как рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева, обрубка карт производится днем (так как в жилых кварталах нельзя работать ночью с применением отбойного молотка), а заливка асфальтом — в вечернее и ночное время, при этом используются специализированные машины – кохеры (термомиксеры). В пресс-туре побывали корреспонденты «Реального времен».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоИнфраструктура
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Молодцы!
    Быстро и качественно работают мужики.
    Спасибо!
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  • Анонимно 13 апр
    Наконец то у нас тоже подлатали! Хоть и не новый асфальт, но все же без ям
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  • Анонимно 13 апр
    Хорошо, если эти подлатанные дороги до следующей весны доживут
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    Анонимно 13 апр
    Доживут. Еще как доживут
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  • Анонимно 13 апр
    Спасибо нашим дорожники за наш нормальный асфальт!
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    Анонимно 13 апр
    Действительно, у нас самые лучшие дороги в России
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