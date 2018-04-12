Выходец из Татарстана может стать новым прокурором Удмуртии

Фото: сайт Прокуратуры РТ

Информация о готовящейся отставке прокурора Удмуртии Сергея Панова подтверждается. На его место Госсовет республики может утвердить выходца из Татарстана Артема Николаева, занимающего должность заместителя главы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Вопрос о назначении нового прокурора депутаты рассмотрят на внеочередной сессии Госсовета 18 апреля, передает «Коммерсант».

В республиканской прокуратуре не стали подробно комментировать ситуацию. Пресс-служба ведомства сообщила, что на сегодня Панов еще работает в Удмуртии, передает «Сусанин».

Артем Николаев с 2005 года занимал должность первого зампрокурора Татарстана. В Волжскую природоохранную прокуратуру перешел в 2017 году.