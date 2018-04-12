Выходец из Татарстана может стать новым прокурором Удмуртии
Информация о готовящейся отставке прокурора Удмуртии Сергея Панова подтверждается. На его место Госсовет республики может утвердить выходца из Татарстана Артема Николаева, занимающего должность заместителя главы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Вопрос о назначении нового прокурора депутаты рассмотрят на внеочередной сессии Госсовета 18 апреля, передает «Коммерсант».
В республиканской прокуратуре не стали подробно комментировать ситуацию. Пресс-служба ведомства сообщила, что на сегодня Панов еще работает в Удмуртии, передает «Сусанин».
Артем Николаев с 2005 года занимал должность первого зампрокурора Татарстана. В Волжскую природоохранную прокуратуру перешел в 2017 году.ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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