На место уволенного Путиным руководителя СК по Свердловской области претендует уроженец Казани

В Екатеринбурге обсуждают варианты замены уволенного указом президента России Владимира Путина руководителя СУ СК по Свердловской области Валерия Задорина.

Предполагается, что его место может занять начальник СУ СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский — уроженец Казани. В Татарстане занимал должность начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ, сообщает ЕАН.

Второй обсуждаемый вариант — возможное возвращение в Екатеринбург бывшего прокурора Ленинского района города Петра Решетникова.



Ранее стало известно, что Путин снял с должностей троих генералов МВД, одного генерала ФСИН, одного генерала МЧС и пятерых генералов СК.