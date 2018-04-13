«Мирас» — больше чем бассейн

«Татнефть» реализует многочисленные социальные проекты на юго-востоке Татарстана. Очередным таким проектом стало строительство первого в Альметьевске 50-метрового бассейна «Мирас», на возведение которого компания выделила финансовые средства. Наш корреспондент побывал на стройке и узнал, на что были потрачены деньги нефтяников.

Бассейн на семи фурах

О новом бассейне в городе говорят много, но строители (генеральным подрядчиком выступает местная фирма «Арслан») всякий раз поправляют: «Не просто бассейн, а многофункциональный спортивный комплекс, который станет не только центром водных видов спорта в регионе, но и вообще самым масштабным спортивным сооружением нефтяной столицы».

Мини-футбол и гандбол, велоспорт и фитнес — здесь найдут себе занятие по душе и дети, и взрослые, и пожилые жители. Все возможности центра будут доступны также и для маломобильных групп населения.

В прошлый четверг, 5 апреля, к моменту нашего приезда на стройку, башенный кран разгружал одну из семи фур, в которых находились разборные части той самой чаши бассейна. На протяжении нескольких недель в нефтяной столице пробудут представители производителя данного оборудования — ­бригада высококвалифицированных монтажников и заместитель генерального директора фирмы Berndorf Артур Ризванов.

Единственный в Татарстане

По его словам, чаша «Мираса» станет единственным в Татарстане 50-метровым бассейном из нержавеющей стали. В отличие от керамических или бетонных чаш она устойчива к износу, не вступает в реакцию с компонентами воды и гарантирует высокую надежность и долговечность. Части бассейна будут собираться и свариваться уже на месте с помощью аргоновой сварки.

Помимо большого бассейна площадью 50 х 25 м с десятью дорожками, на средства компании также будет установлен детский 10-метровый бассейн для обучения плаванию аналогичной конструкции и качества.

Помимо этого, качество воды в «Мирасе» будет соответствовать мировым стандартам, благодаря системе водоподготовки и очистки воды фирмы BWT, которая обеспечивает высокую производительность и эффективность — на эти цели деньги выделяет также «Татнефть». Подобный опыт в республике уже был применен во время чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Фильтры также уже прибыли в Альметьевск, рабочие готовятся к их монтажу.

После окончания строительства, которое запланировано на конец августа 2018 года, территория вокруг «Мираса» будет благоустроена на средства Компании.

«Не надо никуда ездить»

«Мирас» — масштабный проект в Альметьевске, который будет востребован практически всеми слоями населения: от мала до велика. Однако особенную радость и предвкушение от открытия бассейна испытывают спортсмены Федерации плавания города (президент — начальник «Альметьевнефти» Ренат Нугайбеков). Мы связались с руководителем федерации Ринатом Шайхатаровым и узнали, насколько необходим 50-метровый бассейн, учитывая, что в нефтяной столице уже есть 25-метровые.

«Выступать на соревнованиях в 50-метровом бассейне, тренируясь только на короткой воде, можно, но результаты, конечно, будут далеки от идеала, — отметил Ринат Адельзянович. — Мы регулярно вынуждены были отправлять ребят тренироваться в Волгоград, а теперь, совсем скоро, получим возможность делать это дома. Благодаря новому бассейну, Альметьевск станет настоящим центром плавания всего юго-востока Татарстана».

Отметим, что сейчас в нефтяной столице занимаются плаванием порядка 750 детей, в федерации уверены, что смогут удвоить эту цифру, благодаря «Мирасу» и «Татнефти».

По мировым стандартам

Важно и то, что бассейн, кроме длины дорожек, будет соответствовать всем мировым стандартам FINA. Помимо чаши здесь будут смонтированы современные системы хронометража, поворотные створки, которые очень важны для правильной техники преодоления дистанции. «В мировом плавании силы спортсменов на дистанции примерно равны. Все решают технические моменты: повороты, касания», — говорил трехкратный призер Олимпийских игр Владимир Сельков во время недавнего визита в Альметьевск.

Также, кроме классического плавания, в новом бассейне можно будет заниматься синхронным плаванием, собрать команду по водному поло, тренироваться в плавании в ластах, проводить занятия по дайвингу и многим другим.





Рамис Аминов, фото Ивана Ткаченко