Орлан-белохвост «под колпаком»

Национальный парк «Нижняя Кама» совместно с Компанией «Татнефть» начал эколого-образовательный и научный проект «Жизнь орлана-белохвоста в гнездовой период в НП «Нижняя Кама». Для этого на гнезде птицы была установлена видеокамера, ведущая прямую трансляцию, которую можно посмотреть на официальном сайте национального парка.

Гнездо у скважины

Инициатором проекта стал заведующий музеем природы НП «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров. Основная цель — экопросветительская. Полученные данные станут полезными не только для специалистов-ученых и их научных наблюдений, но и будут интересными и познавательными для большого числа интернет-пользователей, которые получат возможность познакомиться с образом жизни редкого и самого крупного в Татарстане пернатого хищника — орлана-белохвоста.

Для Компании «­Татнефть» на протяжении многих лет ­являются приоритетными задачи по повышению экологической ­безопасности за счет обеспечения надежной и безаварийной работы технологического оборудования, сокращения негатив­ного воздействия на окружающую среду. Грамотное сотрудничество специалистов-экологов способствует созданию экологически безопасных условий обитания редких видов животных и растений.

Полученные данные станут полезными не только для специалистов-ученых и их научных наблюдений, но и будут интересными и познавательными для большого числа интернет-пользователей

Тот факт, что гнездо наблюдаемого орлана-белохвоста находится вблизи одной из скважин, — наглядное тому подтверждение. Вот в таком мирном соседстве сосущест­вуют природа и прикамская нефтяная промышленность.

Хороший знак

На территории НП «Нижняя Кама» и вблизи его границ гнездятся около 8—10 пар этого вида. Некоторые пары ведут частично оседлый образ жизни и в зимнее время не улетают далеко от своих гнезд. Нередко человек может вспугнуть птицу с гнезда, ведь орланы осторожны и пугливы, птицы запросто могут бросить кладку или птенцов, поэтому беспокоить их на начальных этапах размножения ­опасно.

Орланы начинают размножаться самыми первыми из наших птиц. Некоторые пары откладывают яйца и приступают к насиживанию в конце февраля. В гнезде, выбранном для наблюдения, пара орланов размножалась в 2016 году, а кладка состоялась позднее, чем у других пар — примерно в середине марта. В 2017 году размножение в гнезде не состоялось, однако осенью пара орланов активно обновляла свое жилище. Это был хороший признак того, что птицы готовились к сезону размножения в 2018 году.

Гнездо расположено в Елабужском лесничестве, а точное расположение специалисты нацпарка и «Прикамнефти» держат в строжайшем секрете лишь для того, чтобы обеспечить его сохранность



Первый опыт

Идея показать жизнь орлана-белохвоста с помощью интернета возникла около 5 лет назад. Появление возможности приобрести и установить оборудование, обеспечивающее устойчивый 4G-сигнал, дало старт реализации проекта. Гнездо расположено в Елабужском лесничестве, а точное расположение специалисты нацпарка и «Прикамнефти» держат в строжайшем секрете лишь для того, чтобы обеспечить его сохранность. С началом разработки проекта в НГДУ «Прикамнефть» сформировалась инициативная группа сотрудников, которые заинтересовались идеей и ее реализацией.

Орланы несколько раз прилетали к гнезду, но очень быстро улетали. Наконец 25 февраля взрослая птица принесла три новые ветки и уложила их в гнездо. А 15 марта самка просидела более 5 часов в гнезде, там же, на боковой ветке, она впервые заночевала. Это был хороший знак — птицы готовы начать размножение.

Как рассказал Ринур Бекмансуров, этот проект можно назвать по-настоящему прорывным, ведь такая онлайн-трансляция в Татарстане по инициативе нефтяников была организована впервые, тогда как в других странах веб-камеры установлены в десятках птичьих гнезд. Несмотря на то, что в этом году у елабужской пары орланов-белохвостов не получилось вывести птенцов, ученые зафиксировали для себя ряд интересных фактов, и наблюдения за птицами будут обязательно продолжены и в следующем году.

Трансляция на сайте НП «Нижняя Кама»