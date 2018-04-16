100 лет назад: «Благодаря русской почте я потерял десятки писем и документов»

Английский эколог о нравах России XIX века. Часть 2: махинации с вырубкой леса и беды российской почты

Английский эколог Джон Кромби Браун (1808—1895) был видным европейским лесоводом. Несколько лет он провел в России. Однажды друзья пригласили его отправиться на Урал, но он отказался, предпочтя совершить туда «воображаемое путешествие». Однако, опираясь на различные источники, британец написал книгу о нравах в стране. Он «побывал» на нынешних территориях Башкортостана, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края. На днях сочинение «Горнозаводской Урал» было переведено на русский и издано «Первой типографией» в Уфе. Редактор издания Игорь Кучумов специально для «Реального времени» предоставил новый отрывок из этого труда о царящей в стране коррупции.

«Если, конечно, вы кого нужно не подмаслите»

Один из моих информаторов, которому я полностью доверяю, писал мне:

«Сколько древесины нужно вам для личных нужд, решает главный лесничий. Именно к нему следует обращаться за разрешением заготовить дрова. Кроме того, вы должны указать, сколько домов, комнат и очагов будете отапливать, а он сверит это с имеющимися у него сведениями. Я сейчас не помню, сколько можно вырубить леса, но это достаточно большая цифра и ее мало кто осваивает, однако и на этом люди наживаются. Формально все сначала идет по закону, но неожиданно вступают в действие совсем иные правила, о которых я уже упоминал. Подав прошение без соответствующего «вложения», надеяться на скорое решение своего вопроса бессмысленно. То чиновник, от которого зависит решение, отсутствует, то он уехал в другой уезд, и когда вернется, неизвестно. В итоге вашу просьбу, конечно, удовлетворят, но дадут участок не в 8—12, а в 40—60 верстах от вас, в результате чего стоимость дров возрастет за счет доставки до полутора или больше рублей за куб. сажень. Но пожаловаться вам будет некому и обжаловать нечего — все сделано по закону.

Однако если вы передадите лесничему лично в руки определенную сумму — примерно четверть от стоимости желаемого вами, то он предоставит участок поближе. Не жалейте денег, и у вас все получится. Правда, нужно еще хорошенько подмазать нижестоящие чины. Однако и это еще не все. Затем вы заключаете с лесорубом договор на заготовку древесины в том объеме, который указан в документе, и платите ему наличными. Поскольку особого контроля нет, надо просто попросить его вырубить леса в два-три раза больше. И если лесоруб вас не обманет и не продаст его на сторону, вы сможете компенсировать все свои затраты, правда, заплатить ему нужно будет заранее, иначе он за работу не возьмется.

Возможно, вы спросите, зачем нужно прибегать к этому способу для получения древесины? Потому что других вариантов нет, так что если вы хотите быть римлянином, вам придется принять эти правила игры, в противном случае можете убираться прочь. Конечно, есть гораздо худший способ незаконно приобрести древесину — обратиться к нелегальным лесорубам. Они привезут вам лесоматериалы тайно, но поскольку на стволах не будет казенного клейма, вам, в случае чего, придется объяснять, «откуда дровишки», и вас могут признать преступником, если, конечно, вы кого нужно не подмаслите.

Урал. Фото aperiodika.ru



«Сначала покажите мне свой ордер и разрешение на обыск»

В каждом уральском городе, селе и заводе имеются участки леса для нужд населения — строительства изб, отопления и т. д. Эти наделы принадлежат городским властям и сельским общинам и распределяются на сходах. Расскажу еще одну историю на этот счет. В одну компанию, у которой все бумаги на вырубку были в порядке, пришел лесоруб и сообщил, что у него имеются бревна, которые он приготовил для строительства себе избы, но потом передумал и теперь хочет их продать. Предприятие купило у него эти лесоматериалы, но когда их привезли, то оказалось, что деревья были срублены недавно и на них нет соответствующего клейма!

На следующий день к покупателю, а это был управляющий-англичанин, пришли полицейский и представитель местной администрации, и заявили:

— Ты хранишь ворованную древесину, которая была заготовлена в городском лесу. Мы сейчас ее конфискуем, а тебя привлечем к уголовной ответственности.

— Прекрасно, джентльмены! — сказал им англичанин. — Но сначала покажите мне свой ордер и разрешение на обыск моего склада.

Такого поворота они не ожидали и поэтому не смогли предъявить ничего, кроме униформы и «Уложения о наказаниях уголовных», после чего англичанин отрезал:

— Я буду разговаривать с вами только тогда, когда вы предъявите мне официальную бумагу.

Они ушли, пригрозив управляющему большими неприятностями. Англичанин понял, что тут все серьезно, и не теряя времени отправился к участковому леснику, которому все рассказал и попросил помощи. Лесничий сразу же приехал к нему и заклеймил все бревна. Когда на следующее утро те джентльмены опять пришли к англичанину, но уже с официальными бумагами, и при этом были настроены еще решительнее, то обнаружили, что на всех бревнах стоит казенное клеймо, документы на них имеются, а пошлина уплачена. Разочарованные, они признали свою ошибку, но от души посмеялись над хитростью англичанина. Ревизоры поняли, какую аферу он провернул, но придраться к чему-то уже не могли. Англичанин не стал жаловаться на них, а накормил и напоил, чтобы они навсегда от него отстали. У него были все основания полагать, что его выдал тот самый негодяй, который продал ему лес.

Урал. Фото aperiodika.ru

Думаю, теперь Вам ясно, почему леса в России столь стремительно исчезают. Хотелось бы, чтобы они эксплуатировались по науке, но на практике побеждает корысть. Конечно, сейчас ситуация несколько улучшилась, однако после драки кулаками не машут. С распространением паровых двигателей потребление дров везде резко возросло, отчего повсеместно страдают молодые леса. Наблюдая это, сердце обливается кровью».

В предыдущей главе я подробно рассказал о кризисе уральской индустрии. Нет ничего удивительного, что лесов уже не хватает, себестоимость продукции растет, а заводы закрываются. Коррупция поразила в России всех государственных служащих.

«Вы никогда не получите нашу посылку»

Я собрал множество сведений о значительном росте цен на дрова в разных частях страны, а также о затратах предприятий Санкт-Петербурга на приобретение топлива. В 1882 году, вернувшись в Шотландию, я попросил своего информатора прислать мне аналогичные данные по уральским заводам, но так их и не получил. Почта в Эдинбурге сделала запрос в Россию, но опять безуспешно. Тогда я написал об этом отправителю. Он ответил следующее:

«Я думаю, что Вы никогда не получите нашу посылку, поскольку, скорее всего, она вообще никогда не покидала Шувалово (Станция Финляндской железной дороги в Санкт-Петербурге, — прим. ред.). Мы с графиней Ф. принесли ее на почту, где на нее наклеили марки. К сожалению, я отправил эти материалы простым, а не заказным пакетом, но в России теряются даже такие отправления: видимо, чиновники уничтожают их ради марок, которые пускают опять в продажу, а чтобы их не разоблачили, выбрасывают содержимое писем и посылок. Я как-то послал с Урала 50 рублей (5 фунтов стерлингов) ценным письмом, но оно не дошло до адресата. Я отправил запрос, но ответа не получил, выслал квитанцию, но и ее потеряли! Больше я уже ничего не предпринимал.

Недавно я отправил опять же 50 рублей в Ярославль и послал квитанцию по почте, но эти деньги исчезли. Поскольку их повез частный извозчик, а не почтовая карета, я смог вернуть их только после долгой волокиты, заполнив несметное число заявлений и бумаг. Благодаря русской почте, я потерял десятки писем и документов, и это только те, о которых я точно знаю, что они исчезли, а о скольких своих утерянных посылках я вообще не подозреваю! Я выписываю «Манчестер Гардиан» и примерно раз в неделю недополучаю один ее экземпляр. Я отправил 50 писем в «Кру Гардиан», что обошлось мне в 10 шиллингов и 6 пенни, но номеров этой газеты так и не получил, хотя их мне выслали. Я заказал 24 дюжины стальных перьев разных видов, а пришло всего три десятка: судя по всему, посылка была вскрыта и затем повторно запечатана. Как Вам это? Но не буду больше о грустном, ибо о моих злоключениях в России можно написать целый роман. В этой стране вам никогда ничего не вернут, если у вас нет бумаги, ибо на слово здесь никто не верит. Все подозревают друг друга в мошенничестве, и постоянно приходится доказывать обратное. Компенсации ущерба здесь не добьешься, поэтому ее никто и не требует».

Титульный лист почтовой карты Европейской России 1842 года. Фото wikipedia.org



Однако я все же сообщил на почту, что мое письмо, скорее всего, не покидало пределов России, и прошу с этим разобраться. Мне ответили, что они разыскивают только заказные письма. Такие нравы существуют во всех государственных учреждениях России.

Предназначавшийся мне пакет вряд ли могли изъять из-за его содержимого — в пересылаемых мне материалах о состоянии лесного хозяйства страны не сообщалось ничего плохого, хотя я подозреваю, что его вскрыли просто по причине нестандартного размера.

Продолжение следует