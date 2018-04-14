Опрос предпринимателей: у кого из бизнесменов Казани есть наставник

У меня есть подруга, которая более 40 лет ведет бизнес. Для меня всегда важно ее умение, понимание ведения дела. В большей степени при принятии решений я советуюсь с ней. В целом культура наставничество полезна. Если бы у нас в 20 лет были люди, которые помогли понять, что такое предпринимательство, то это помогло бы нам выйти на другие уровни. Но тогда рынок был закрыт, мы развивались без коучей и бизнес-тренеров. Хотя я бы с удовольствием и пообщалась, и послушала знающих людей.