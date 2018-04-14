Опрос предпринимателей: у кого из бизнесменов Казани есть наставник
Предприниматели о культуре наставничества и пользе от консультаций бизнес-тренеров
Начинающему предпринимателю пойдет на пользу общение с опытным наставником, утверждает часть предпринимателей Казани. Остальные бизнесмены к вопросу наставничества подходят критично, считая подобные отношения отжившим способом получения образования. Подробнее о значении культуры наставничества для руководителя читайте в бизнес-опросе «Реального времени».
Руководитель компании активно занимается бизнес-образованием, более того, у него есть наставник, к которому он может обратиться с вопросами личного и профессионального развития. Есть ли такие наставники у вас? Кто для вас как для профессионала является опорой и авторитетом, с мнением которого вы считаетесь?
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Андрей Симаков генеральный директор ДАР, ГК (ИАРТ)
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Отношение к наставничеству положительное. У каждого человека должен быть учитель. Если уходить в конкретику, то в данный момент у меня нет наставника. Я думаю, что они должны быть у более молодых руководителей. Во время моей молодости я много общался с другими участниками рынка, во время переговоров и получал ценную информацию, которую потом использовал для своего развития.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг», депутат Костромской думы
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Мы прекрасно понимаем, что знание — это основное богатство. Оно отличает успешного бизнесмена. Наша компания пользуется услугами бизнес-тренера, мы посещаем его курсы. Один блок курса стоит около 150 тысяч рублей. Семинары бизнес-тренера разделены на три блока: финансы, управление, продажи. Между блоками мы можем лично общаться с тренером. Он приезжает на завод, посещает наш офис, рекомендует литературу. Таким образом, получение образования для наших сотрудников становится системным. Сейчас знания быстро теряют актуальность, поэтому обучение надо делать регулярным.
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Иван Савин генеральный директор ООО «Заряд»
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Мы считаем, что наставничество необходимо, мы сами прибегаем к такому методу обучения. Пока у нас нет выстроенной структуры наставничества, используем этот метод в ручном режиме. По мере необходимости вовлекаем старших товарищей, но стараемся сами овладеть и создать коллектив из профессионалов, которые смогут обучить молодых специалистов. У меня тоже есть люди, чье мнение мне важно, они уже состоялись как успешные бизнесмены. Я не стесняюсь и порой прибегаю к опыту авторитетных людей.
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ
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У меня есть подруга, которая более 40 лет ведет бизнес. Для меня всегда важно ее умение, понимание ведения дела. В большей степени при принятии решений я советуюсь с ней. В целом культура наставничество полезна. Если бы у нас в 20 лет были люди, которые помогли понять, что такое предпринимательство, то это помогло бы нам выйти на другие уровни. Но тогда рынок был закрыт, мы развивались без коучей и бизнес-тренеров. Хотя я бы с удовольствием и пообщалась, и послушала знающих людей.
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Нурислам Шарифуллин владелец чайхоны P.Love
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У меня нет ментора или наставника. В моей отрасли то, что вчера работало, сегодня не работает. Я 18 лет занимаюсь этим бизнесом и понял, что у всех нас плюс-минус одинаковые проблемы. Например, как у меня не улыбаются официанты, так они не улыбаются и у других мэтров.
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Дмитрий Червяков генеральный директор ООО «Тестпродукт»
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Как такового наставника у меня нет. Есть успешные люди, на опыте которых можно повысить свой уровень. Я думаю, что наставничество отмирает. Единственное, оно может быть интересно молодым предпринимателям, которые только открывают бизнес. К бизнес-тренерам я бы тоже не стал обращаться. В начале карьеры сотрудничал с ними, прошел курсы повышения квалификации, но сейчас мне они менее интересны, потому что бизнес-тренеры в основном говорят об одном и том же.
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Айдар Исмагилов владелец сети автомоек «Мойдодыр» и мастерских шиномонтажа «5 Колесо»
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Без образования невозможно построить эффективный бизнес, а тем более вырастить персонал. Компания, которая имеет в этой области лучшие наработки, становится лидером, обратите внимание на сеть ресторанов «Макдоналдс» и их систему обучения. Наставниками становятся лидеры рынка. Мы являемся лучшими в своей отрасли, поэтому у меня нет наставников. Но есть учителя в параллельных отраслях, чей опыт я изучаю. В основном это компаний лидеры рынка России и Европы. Конкретно не хочу называть их имена, но мы часто общаемся с руководителями. У нас также есть формула образования, переняли ее у «Макдоналдса»: приходящий сотрудник имеет перспективу роста, которая ограничена лишь его способностями.
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Радис Хасанзянов основатель ООО «Тимерлайн-Проф»
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Бизнес состоит из разных сфер: продажи, маркетинг, менеджмент. Не думаю, что один человек может быть профессионалом во всех отраслях. По мере необходимости я прибегаю к помощи консультантов. Если проблема с финансами, то нахожу сильного практика, консультанта в финансовых вопросах, привлекаю его к себе в компанию. После этого внедряю новую технологию. Меняю наставников, исходя из своей потребности.
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