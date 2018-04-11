«Иблис» на мензелинской сцене: попытка экзорцизма

Фото: Олег Тихонов

Драматический театр из Мензелинска привез на гастроли в Казань спектакль «Иблис», поставленный культовым якутским режиссером Сергеем Потаповым. В этом году «Иблис», по мнению жюри театральной республиканской премии «Тантана», разделил с камаловцами победу в главной номинации «Событие года». Стал ли он действительно событием — в материале «Реального времени».

Певец злых духов

Называть Сергея Потапова «якутским режиссером», конечно, не верно. Он давно уже переступил границы родной республики, успешно ставит спектакли за ее пределами и пределами России, снимает фильмы и в интервью называет себя гением. Правда, тут же, немного кокетничая, поясняет, что пошутил.

Потапов, окончивший ГИТИС в мастерской Марка Захарова, обладающий «Золотой маской», действительно явление неординарное и яркое. Некоторое время назад казанцы смогли посмотреть его спектакль «Оборотень», поставленный в молодежном театре Эстонии. Если сопоставить его с «Иблисом» в Мензелинске, можно вывести некую формулу, лежащую в основе режиссуры Сергея Потапова. Это метафоричность, замешанная на яркой пластической форме.

Потапов сейчас очень востребован, как мензелинцам удалось его заполучить и что привлекло режиссера в этом хотя и крепком, но небольшом театре, тайна сия великая есть. Но, очевидно к счастью, все срослось. Итак, сначала «Оборотень», сейчас «Иблис», что переводится как «Дьявол». Потомок шамана явно любит потусторонний мир злых духов. Хотя, надо отметить, что в «Оборотне» конфликт развивался вполне реалистично.

Потапов, окончивший ГИТИС в мастерской Марка Захарова, обладающий «Золотой маской», действительно явление неординарное и яркое. Фото yakutiamedia.ru



Люди гибнут за металл

«Иблис» — пьеса азербайджанского автора Гусейна Джавида, перевел ее на татарский поэт Ркаил Зайдулла. Не имею возможности оценить татарский перевод, но могу поверить, зная этого автора, что сделан он хорошо. Что касается русского перевода неизвестного зрителю автора, то выполнен он весьма лихо, изобилует вполне небанальными рифмами и огромным количеством пафосных фраз.

Гусейн Джавид — поэт-романтик, как его иногда называли, «Шекспир Востока», погибший в годы репрессий в ссылке под Иркутском, его прах по распоряжению президента Гейдара Алиева в восьмидесятые годы был доставлен специальным бортом в Баку и перезахоронен под тутовым деревом во дворе родного дома, где позже был воздвигнут мавзолей. Он написал «Иблиса» в 1917—1918 годах.

По мнению автора, бушевавшая революция и первая мировая война — это и есть приметы сатанизма. И хотя в образе Иблиса просматривается некое сходство с героем Гете, с Демоном Лермонтова, что закономерно для поэта-романтика, Гусейн Джавид отнюдь не идеализирует зло и уж вовсе не любуется им. И автор поэтической пьесы, и режиссер спектакля размышляют о том, что человек по доброй воле впускает в себя темные силы, и только по своей воле и своим усилием может изгнать их, очистив душу.

В принципе, «Иблис» по жанру отчасти мелодрама. Но идущий без антракта, на едином дыхании более чем полуторачасовой спектакль Потапов поставил как притчу. Бешеный темпоритм, обилие метафор, иногда совсем уж лобовых, как, например, белый вначале костюм главного героя по мере его нравственного падения превращается в черный, безукоризненное пластическое решение. Здесь — респект режиссеру по пластике Нурбеку Батуллину, который, возможно, сделал для успеха спектакля не меньше, чем Потапов.

Идущий без антракта, на едином дыхании более чем полуторачасовой спектакль Потапов поставил как притчу

Война, на которой гибнут тысячи, то есть нарушение заповеди «не убий», сребролюбие, клевета, зависть, да полный перечень смертных грехов — вот она, находка для Иблиса (Рустем Зиннуров). Актер создал странный образ — иногда привлекательный, с кошачьей грацией, зло ведь бывает обманчиво-красивым, и отталкивающий одновременно, когда неврастенически сверкают белки глаз и плотояден оскал зубов. Иблис — неврастеник, тогда как истинно верующие во Всевышнего люди спокойны и мудры.

Два брата — Ариф (Ильяс Закиров) и Васиф (Раушан Зиннуров), когда-то потерявшиеся, не узнают друг друга и соперничают из-за женщины. Один из ревности убивает другого. Почти библейская история про Каина и Авеля, когда первый убил второго из-за зависти, что правильная жертва Авеля была угодна Богу. Что такое ревность? Оборотная сторона зависти, когда завидуешь счастью другого человека, тому, что выбран он, а не ты.

В финале Иблис дает одному из персонажей зеркало и заставляет посмотреть на самого себя. В самом себе надо искать и грехи, и добродетели. Человек свободен, руками, которыми его при рождении наградил Господь, он может убить, а может построить дом или накормить голодного. Но сеанс экзорцизма, то есть изгнания из человека дьявола, эффективен только тогда, когда человек сам сознательно к этому придет.

Серьги для всех сестер

«Иблис» стал, по мнению жюри театральной премии «Тантана», «событием года», разделив успех в главной номинации с камаловским спектаклем «Взлетел петух на плетень» — тонким, ироничным, напоминающим картины наивного и мудрого насмешника Владимира Любарова. Если совершить недопустимое и оперировать простейшими «хороший или плохой», то «Иблис», безусловно, хороший спектакль — с важной темой, выстроенный, метафоричный. Хороший, и только.

«Иблис», безусловно, хороший спектакль — с важной темой, выстроенный, метафоричный

Как говорят зрители, хорошо знакомые с творчеством театра из Мензелинска, для труппы это прорыв. От себя замечу, пусть для мензелинцев эта постановка будет той высокой планкой, которую поставили перед собой и взяли. И надо брать в дальнейшем. Верю, что это возможно, силы в театре есть.

Но «событие сезона» — это все же нечто другое. При всех плюсах постановки Потапова есть и пустоты, есть непроработанность образов второго плана, есть местами некая невнятность. «Иблис» можно поставить через запятую с еще несколькими удачными постановками оцениваемого года в Татарстане, он не лучше многих.

Можно предположить, что жюри (и это наблюдалось не только в номинации «событие года») руководствовалось принципом поощрения, а не реальной оценки. Что, увы, девальвирует нашу театральную премию. Опять сработал принцип «всем сестрам по серьгам». Или, как в «Юноне и Авось»: «За попытку спасибо!». Одним словом, проблема профессионального судейства существует. Иблис, как известно, коварно кроется в деталях.

1 / 27 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов