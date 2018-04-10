«Делали ли нам прививки от свинки? Врачи уже подкладывают антивирусные таблеточки»

Как «Ак Барс» «затачивается» под поединок с больными свинкой армейцами Москвы

Перед финальной серией Кубка Гагарина (стартует 14 апреля в Казани) «Ак Барс» отдохнет на целых три дня больше, чем его соперник. Опыт показывает, что такой «простой» может оказаться и во вред. Зато в команде наконец узнали, с кем ей предстоит скрестить клюшки, и, судя по тому, что увидел корреспондент «Реального времени», «барсы» уже под микроскопом рассматривают сильные и слабые стороны московских армейцев. Вернувшийся Иржи Секач, новые старые и футбольные упражнения, скрытный Зинэтула Билялетдинов и пожелания «больным парням» из ЦСКА от казанских хоккеистов — это и многое другое в репортаже «Реального времени» с открытой тренировки «Ак Барса».

Лишние дни отдыха на пользу

Неделя минула с тех пор, как «Ак Барс» оформил свой второй выход в финал Кубка Гагарина за последние четыре сезона. И пока ЦСКА с трудом продирался к вершине плей-офф в битве со СКА, у казанцев было время отдохнуть и как следует подготовиться к решающим сражениям. Как признался уже после занятий нападающий «барсов» Алексей Потапов, больше времени на подготовку — это безусловный плюс.

— Конечно, это хорошо, — заверил Потапов. — Они потратили больше сил — и эмоциональных, и физических. Это в плюс. Но и нам не было просто, несмотря на то, что с «Трактором» получилась короткая серия. Но скоро 14-е число, все ждем первого матча.

— Успели полностью восстановиться?

— Да. Все ребята и эмоционально перезагрузились, и с семьями провели время, и поменяли немного «картинку». По городу погуляли. И физически, конечно, нас тренеры готовят, — заключил форвард.

Успеет ли помочь Иржи?

А на самой тренировке, которая продлилась почти сорок минут, постепенно вырисовывался рисунок звеньев. Самым многочисленным из них оказалось «зеленое», номинально легионерское. Помимо традиционных Антона Ландера и Джастина Азеведо здесь занимались Роб Клинкхаммер и, что стало самым приятным сюрпризом, Иржи Секач. Учитывая, что ранее «Ак Барс» поместил чешского нападающего в список травмированных до 27 апреля, что ровно на один день дольше предполагаемой финальной серии, все эти ходы вполне можно расценивать как преднамеренную «антишпионскую» уловку для соперника. Дополняли зеленое звено защитники Дамир Мусин и Альберт Яруллин.

Между тем Секач сегодня в полную силу не тренировался, так что ждать, что он выйдет на площадку уже в казанских играх, конечно, не стоит. Но вполне можно рассчитывать, что Иржи поможет команде, если серия затянется до шести-семи поединков.

— Как дела у Иржи Секача? — спросили журналисты у Зинэтулы Билялетдинова после тренировки.

— Он пока не готов. Работает с командой — это уже хорошо.

— Но броски-то может наносить?

— Бросает, да. Но пока он не в оптимальной форме.

Зинэтула Билялетдинов: «Мы работаем, готовимся к сопернику. Знаем, как они будут играть, поэтому и тренировку строим в таком режиме». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)



«Красную» связку уже привычно образовали Владимир Ткачев, Станислав Галиев и Данис Зарипов. А также защитники Рафаэль Батыршин, Василий Токранов и впервые после многомесячного перерыва Роман Абросимов.

Желтое звено: Александр Бурмистров, Никита Лямкин, Алексей Потапов и Артем Лукоянов. «Синие»: Роман Манухов, Александр Свитов, Михаил Глухов, Михаил Сидоров и Антон Глинкин. А вот Андрея Маркова не было. Как и Ярослава Косова.

— Как в целом чувствуют себя игроки, которые получили травмы? — продолжала допытываться у наставника казанцев пресса.

— Роман Абросимов еще не восстановился, а Андрей Марков получил возможность для отдыха.

Другие тренировки «Ак Барса»

Уже после недолгой раскатки стало понятно, что тренировочный процесс совсем не похож на тот, который «Ак Барс» демонстрировал в течение всего сезона. Было очевидно, что команда занимается по особенной программе, направленной на подготовку к конкретному сопернику. Сначала игроки разбились на звенья и начали играть в нечто похожее на футбольный «квадрат» в пределах круга для вбрасывания (заняли все четыре круга). Двое отнимают, остальные перепасовываются и стараются удержать шайбу. Учитывая, что шайба намного меньше мяча, тем ребятам, что находятся внутри «квадрата», не позавидуешь.

Затем хоккеисты приступили к скоростным упражнениям. Сначала на скорости влетали в зону, объезжая помеху в лице тренера, и бросали по воротам. Потом начинали розыгрыш с центра площадки с обязательным забросом в зону соперника и позиционной атакой в ней. Буквально все занятия проходили на высоких скоростях. Одной из главных задач «Ак Барса» в финальной серии против ЦСКА станет поиск «противоядия» для удачной игры второго голкипера армейцев — скандинава Ларса Юханссона, который «вытащил» серию со СКА. Логично, что соответствующий вопрос задали шведскому форварду «Ак Барса» Антону Ландеру, но тот соотечественника «сдать» не смог.

— Нет, я никогда не играл против Ларса. Да, он сейчас играет очень круто, будем стараться обыграть его, — пообещал форвард.

— Что можете сказать о сопернике в целом?

— Хорошая команда, которая отлично играет в большинстве и в меньшинстве. Это будет равная серия.

— Джастин Азеведо сейчас лучший бомбардир Кубка Гагарина.

— Да, он отлично играет, в плей-офф он вышел на новый уровень, что очень важно для нас. Мы очень счастливы, что он играет за нашу команду, и будем надеяться, что его результативная игра продолжится.

Тренировочный процесс совсем не похож на тот, который «Ак Барс» демонстрировал в течение всего сезона. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



«Ничего не знаю, но пусть будет так, как вы подумали»

Сам наставник казанцев уклонился абсолютно от всех вопросов журналистов, которые попытались разобраться, над чем именно тренерский штаб усиленно работает перед стартом финальной серии.

— Мы работаем, готовимся к сопернику. Знаем, как они будут играть, поэтому и тренировку строим в таком режиме, — сообщил Билялетдинов.

— В конце тренировки отрабатывали большинство?

— Мы не играли, вы заблуждаетесь. Но пусть будет так, как вы думаете.

— Два на два в конце играли. Что это за упражнение?

— Мы редко его делаем. Да, мы немного изменили подготовку. Готовимся к ЦСКА.

— Последние годы «Ак Барс» лучше играл со СКА, чем с ЦСКА. Для вас эта команда более неудобная?

— Тут нет такого понятия, как удобный или неудобный соперник. Все соперники сильные, это же финал. Выходи, играй и выигрывай!

— Вы сказали, что знаете, как играть против ЦСКА. Как?

— Это наш вопрос, рабочий. Мы в своем рабочем кругу это решаем.

— Есть идеи, как забивать Сорокину и Юханссону?

— Они оба хорошие вратари, Юханссон вообще здорово показал себя: две игры сыграл «на ноль». Понятно, что сложности будут, но нужно искать решения.

«Жалко, что ребята из ЦСКА болеют. Надеюсь, выздоровеют и будет хороший финал»

Не последним перед финальной серией стал и вопрос эпидемии в стане московских армейцев. Очевидно, что это может наложить свой отпечаток и на подготовку казанцев к поединку.

— Уже сделали прививки от свинки? — с иронией спрашивали журналисты в связи с последними событиями вокруг ЦСКА в разговоре с форвардом «Ак Барса» Алексеем Потаповым.

— Да, врачи уже подкладывают нам антивирусные таблеточки, — нашелся что ответить Алексей.

— Расскажи о своих впечатлениях от выхода в финал Кубка Гагарина.

— Для меня это первый финал. Так далеко еще никогда не забирался. Финал у кого-то бывает раз в жизни, кто-то никогда до него не доходит. Поэтому сейчас мы концентрируемся на борьбе, на игре, на своей подготовке. У ЦСКА подобрана отличная команда, многих ребят я знаю. Они прошли такую команду, как СКА, поэтому мы настраиваемся самым серьезным образом. Будет очень непросто. Они не дают времени ни в атаке, ни в обороне. Красивого хоккея не получится — будет много вязкой игры.

— После серии с ЦСКА главный тренер СКА Олег Знарок посетовал на усталость игроков после Олимпиады. У «Ак Барса» будет преимущество в этом плане?

— То, что хоккеисты ЦСКА играли на Олимпиаде, не будет определяющим фактором. У ребят сейчас есть время к нам подготовиться, у нас тоже было время. Можно, конечно, сетовать на погоду, еще на что-то, но нужно выходить и делать свою работу — играть на победу. Неважно, как дела у тебя дома, болит ли что-то. Ты вышел на лед и полностью отдаешься.

Алексей Потапов: «Вратари — это 75% команды в плей-офф». Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

«Вратари — это 75% команды в плей-офф»



— Насколько определяющим будет для этой серии фактор вратарей? — продолжали допрос Потапова журналисты.

— Вратари — это 75% команды в плей-офф. Юханссон хорошо делал свою работу в серии со СКА, но и полевые игроки ему помогали. Надо отдать ему должное, в определенные моменты он выручил свою команду. На «Востоке» во всех сериях нам противостояли вратари экстра-класса, так что мы готовы. Если вратарь чувствует, что партнеры ему доверяют, почему не показать такую классную игру.

— В финале ждали СКА или ЦСКА?

— После серии с «Трактором» я просто хотел отдохнуть. Несмотря на счет, серия получилось непростой. Соперник попил много нашей крови и физически, и эмоционально. Поэтому просто хотелось отдохнуть, а дальше готовиться к финалу, — сказал Потапов.

Поделился своими мыслями о предстоящей финальной серии и Александр Бурмистров:

— Каким будем ЦСКА в финале? Той командой, что была в «регулярке», или той, что билась в финале?

— Я думаю, эта команда показывает хорошую игру в течение всего сезона.

— Кого предпочли бы увидеть в воротах соперника — Юханссона или Сорокина?

— Оба вратаря высокого класса. Не стоит обращать внимания на то, что Сорокин неудачно сыграл в последней игре, он всегда доказывал, что он хороший вратарь. Без разницы, кто из них выйдет. Сейчас мы не смотрим, какому вратарю куда бросать, просто тренируемся.

— Перерыв между играми у «Ак Барса» займет больше недели. Как скажется отсутствие игровой практики?

— У нас и до этого почти все перерывы между сериями были длиной в неделю. Думаю, ничего страшного, подготовимся и дадим бой.

— Что скажете о свинке в стане ЦСКА?

— Нам пока никаких прививок не делали. Не думаю, что это внесет какие-то коррективы. Но в любом случае очень жалко ребят, хочется, чтобы все были здоровыми. Мы все люди, хоть и соперники. Я думаю, они выздоровеют и все будет нормально.