«Состав участников не уступает финалу волейбольного чемпионата мира»

Через месяц Казань примет Финал четырех Лиги чемпионов, в котором «Зенит» Владимира Алекно должен защитить титул

Финал четырех волейбольной Лиги чемпионов в Казань пришел не внезапно — о такой возможности в «кулуарах» говорилось еще лет 5 назад. Теперь, когда до крупнейшего спортивного события остается месяц, руководители «Зенита» и татарстанского Минспорта рассказали на пресс-конференции, что именно ждет зрителей в двухдневный волейбольный уик-энд. Кто инициировал проведение Финала четырех в Казани, какие преференции получат постоянные болельщики «Зенита» и как, по мнению Владимира Алекно, сделать «Баскет-холл» домом — об этом и о других интересных подробностях пресс-конференции в материале «Реального времени».

Возвращение в «родной» «Баскет-холл» — плюс или минус?

Проведение большого европейского волейбольного финала в Казани назревало уже не первый год. Местный «Зенит» всерьез и надолго «приватизировал» верхнюю ступень пьедестала Лиги чемпионов и в последние годы никого на нее не пускает. По словам министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова, решение Европейской федерации волейбола можно расценивать как дань уважения Казани.

— Когда у нас проходило совещание, был большой круг приглашенных, в том числе из европейской федерации. И говорили, что надо отдать должное Татарстану, у которого большой опыт проведения крупных соревнований. Кроме того, «Зенит-Казань» — самый титулованный клуб в Татарстане, это мировой гранд.

Владимир Алекно: «Если совместно с вами соберем того зрителя, который любой зал адаптирует в свой, то все будет в порядке. Мы только что приехали из Кемерова, и вы просто не представляете, как зал трансформирует там команду»



Несмотря на то, что «Зенит-Казань» (тогда — «Динамо-Таттрансгаз») завоевывал свои первые титулы именно на главной баскетбольной арене города, говорить сегодня о возвращении команды «домой» вряд ли стоит. Из того состава, который играл в «Баскет-холле», в «Зените» не осталось никого. Поэтому был поднят логичный вопрос: на пользу ли казанской команде переезд из привычного Центра волейбола? Отвечая на него, главный тренер «Зенита» Владимир Алекно отметил роль болельщиков и СМИ и привел в пример другие города.

— Мы там (в «Баскет-холле», — прим. ред.) давно не играли, но если совместно с вами соберем того зрителя, который любой зал адаптирует в свой, то все будет в порядке. Мы только что приехали из Кемерова, и вы просто не представляете, как зал трансформирует там команду. Даже какая-то зависть берет, что там могут так болеть. И Питер, если собирает «Сибур Арену», получает нереальную поддержку, — сообщил Владимир Романович.

— Финал состоится в «Баскет-холле», который исторически был площадкой клуба до 2011 года, — пояснил, в свою очередь, Владимир Леонов. — Это связано с международным регламентом. Тотально мы сможем принять порядка 7 тысяч зрителей, и в два дня. Ожидаем большого наплыва зрителей. К сожалению, парковочная зона у «Баскет-холла» не такая большая, зато там хорошо с логистикой и с транспортом, очень близко метро. Можно минимизировать использование личного автотранспорта.

Также министр сообщил, что совместно с администрацией города планируется проведение на территории Парка тысячелетия гастрономического фестиваля, чтобы люди могли в этот день отдохнуть и перекусить. «Ведем переговоры о телевизионной съемке. Планируем, что финал будет показан на ведущих телевизионных площадках страны», — заключил Леонов.

Владимир Леонов: «Тотально мы сможем принять порядка 7 тысяч зрителей, и в два дня. Ожидаем большого наплыва зрителей»



«Этот финал по составу будет сравним с финалом чемпионата мира»

«Привоз» решающей волейбольной двухдневки в Казань был делом времени. Как признался на пресс-конференции директор волейбольного клубе «Зенит» Олег Брызгалов, идею в головы руководителей «внедрили» представители СМИ, которые неустанно повторяли: когда Казань решится на такой шаг?

— Начну с того, что для нас это послужило вызовом, — взял слово руководитель казанского клуба на пресс-конференции. — На подобных финалах мы всегда смотрели, как все организовано. Решиться было, конечно, непросто. И та работа, которую мы ведем, подтвердила наши подозрения, что она будет не из легких, — заявил Брызгалов.

Также он проинформировал, что уже вчера в 11 часов дня стартовал второй этап продажи билетов. «Нам уже сообщили, что и второй этап проходит удачно. Очень приятно, что везде болеют за нас. Это будет очень напряженная и непредсказуемая финальная серия, возможно, она сравнима с финалом чемпионата мира по составам. 14 апреля к нам приедет инспекция из Европы. Мы в этот день посмотрим и «Баскет-холл», и, конечно хоккейный финал КХЛ», — рассказал директор «Зенита-Казань».

Брызгалов предположил, что уже к вечеру до 80% билетов будет раскуплено



Билеты разлетаются как пирожки?

Как уверяют в клубе, билеты предстоящего финала ЛЧ пользуются ажиотажным спросом. Брызгалов предположил, что уже к вечеру до 80% билетов будет раскуплено. Он рассказал также о географии болельщиков, покупающих билеты, отметив преференции местным зрителям и повышенный интерес к турниру аудитории из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Зеленодольска. После этого директор клуба перешел к вопросам качества ТВ-картинки.

— Была задача если не удивить, то обеспечить показ на уровне мировых стандартов. По количеству камер, по качеству людей, которые могут это сделать. Поэтому те, кому билеты не достанутся, тоже смогут посмотреть волейбол на достойном уровне, — пообещал Брызгалов.

Также, по словам директора клуба, инспекция Европейской федерации волейбола не горела желанием посещать Казань. «Говорили — вы и так мировой гранд, все будет в порядке, что мы вам нового скажем? Но мы настояли. Мы всегда хотим учиться новому», — поведал он. Также Брызгалов сообщил, что обладатели сезонных абонементов попадут на эти матчи совершенно бесплатно.

— Мы изучали билетный вопрос, особенно ценовой. В Европе цена 50—100 евро в игровой день. Естественно, мы такого позволить себе не могли, цены у нас более чем скромные — от 200 до 1200 рублей. То есть в 5—10 раз ниже, чем в Европе. Квота для иностранных болельщиков составляет 10%. Она держится до 14 апреля. И заявки от клубов мы как раз ждем.