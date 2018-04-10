Александр Сладковский: «Рахлин был не просто великим дирижером»

Фото: Роман Хасаев

В Казани в восьмой раз открылся международный фестиваль «Рахлинские сезоны», посвященный памяти создателя и первого главного дирижера ГСО РТ Натана Рахлина. Таким образом создатель фестиваля, главный дирижер и художественный руководитель татарстанского симфонического Александр Сладковский не просто чтит память предшественника, но и продолжает рахлинские традиции. Первый фестивальный концерт преподнес публике сюрприз — как раз в духе Рахлина. Подробности — в материале «Реального времени».

«Все сочетается»

На традиционном пресс-подходе Александр Сладковский отметил, что «все сочетается: рахлинские традиции, день рождения оркестра, фестиваль, уже восьмой в этом году». А то, что традиции Натана Рахлина — не просто дань памяти, но нечто живое и развивающееся, на первом концерте получило реальное подтверждение. Как известно, Натан Рахлин лелеял и продвигал молодые таланты и многим помог сделать имя в искусстве. Вот и в первом концерте фестиваля «Рахлинские сезоны» в одном из отделений солировал юный пианист Дмитрий Ишханов.

«У нас отбор солистов очень серьезный, даже наша талантливая молодежь проходит конкурс. Этот молодой музыкант, он уже титулованный, он уже достаточно известен в Европе в своей категории. Его участием в фестивале я хотел показать, что существуют не только Москва, Петербург, Казань, но и другие школы и направления. Смысл в его выступлении для меня огромный, потому что, как вы знаете, Натан Григорьевич был не только великим дирижером, но и воспитателем. То, что мы в рамках этого фестиваля представляем совершенно юных, говорит о преемственности и о том, что мы традиции сохраняем», — прокомментировал Александр Сладковский появление в афише имени юного пианиста.

Художественный руководитель оркестра отметил, что год от года ГСО Татарстана набирает мастерство, становится признанным не только в России, но и за рубежом. Например, запись всех симфоний Дмитрия Шостаковича на фирме «Мелодия», сделанная по инициативе Сладковского татарстанским оркестром, получила высочайшую оценку европейских музыкальных критиков.

«Счастье, что есть условия, что нас поддерживают, невероятно поддерживают, потому что я знаю, какая ситуация даже в Москве, тем более в регионах России, она очень непростая. Каждый день, выходя к оркестру, я говорю: «Не забывайте, что мы живем в раю». Смысл нашей работы в том, чтобы совершенствоваться. Если мы можем чем-то удивлять, то только своим мастерством», — отметил Александр Сладковский.

В первом концерте фестиваля «Рахлинские сезоны» в одном из отделений солировал юный пианист Дмитрий Ишханов. Фото vk.com/tatarstan_symphony



«Мы играем для вас!»

Перед первым отделением концерта художественный руководитель фестиваля Александр Сладковский обратился к публике в переполненном Большом концертном зале им. С. Сайдашева: «Мы играем для вас. Мы несем информацию, которая доступна людям без всякого перевода. Это самое прекрасное из искусств, мы всегда ориентируемся на лучшие образцы мировой музыкальной культуры. Имя Рахлина, его фигура еще не до конца изучены. Это был человек, который не просто обожал музыку и музицировал самым неповторимым образом, это человек, который вырастил целую плеяду поклонников, настоящих меломанов, они несут эту культуру уже десятилетия. То, что сегодня нас много, подтверждает мои слова». Затем зал долго аплодировал тем музыкантам оркестра, которые начинали еще при Рахлине и до сих пор служат музыке в татарстанском симфоническом, и тем, что пришли в зал уже в качестве слушателей.

Первое отделение концерта началось с Бетховена — увертюрой к «Кориолану». Энергичное, жесткое начало увертюры, по сути, явилось заявкой на дальнейшее развитие сюжета, где герой будет бороться сначала за власть, потом с самим собой, в результате погибнет. Брутальная игра оркестра сменялась лирическим распевом и паузами, в которых словно была обреченность борьбы Кориолана.

Второе произведение, исполненное оркестром в первом отделении, тоже принадлежит Бетховену. Это был концерт №2 для фортепиано с оркестром. Солировал Дмитрий Ишханов. Юный пианист еще в раннем детстве уехал с родителями из страны на Мальту, где в 4 года начал учиться играть на фортепиано, сейчас мальчику 13 лет. Он победитель многих международных конкурсов, участник фестивалей.

Второй концерт Бетховена — включив его в программу фестиваля, Александр Сладковский словно отдал дань с трудом прорывающейся в этом году весне. Игра юного музыканта, которого словно вела по волнам этой весенней музыки твердая и уверенная рука маэстро Сладковского, — это радостное журчание отчаявшихся за зиму ручьев, перелив трелей птиц, солнечные блики. Лирическая стихия, характерная для Сладковского-романтика, удивительным образом совпала с какой-то моцартовской чистотой юного пианиста.

Второе отделение несколько контрастировало с первым. Как выразился маэстро Сладковский, «впервые в новейшей истории оркестра» была исполнена Восьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Заметим, что именно Шостакович был одним из тех, кто поддержал создание Натаном Рахлиным оркестра в Казани. И Шостакович — один из кумиров нынешнего художественного руководителя ГСО РТ.

Второе отделение несколько контрастировало с первым. Фото Романа Хасаева



Восьмая симфония Шостаковича — это без преувеличения одно из самых трагических сочинений композитора. Написанная в 1943 году, она вместила в себя и ужас войны, и безысходность от того, что колоссальные потери были и еще будут и ничего уже невозможно изменить. Болезнь и неустроенность самого композитора, потерю друзей, разрушенный привычный мир. Наверное, ее можно было бы иллюстрировать антивоенными офортами Гойи, где доминирует черный цвет.

Как разительно в сравнении с первым отделением изменился дирижер. Он — как натянутая внутренне струна, его скорбь передается оркестру. Кажется, каждым своим нервом он чувствует боль композитора и доносит ее до слушателя. И снова возникает Бетховен, маэстро каким-то непостижимым образом словно перекидывает арку к его Пятой симфонии.

Сразу после открытия фестиваля Александр Сладковский улетел на несколько дней в Рим, здесь у него концерты с оркестром «Санта Чечилия», он будет дирижировать русскую музыку — Римский-Корсаков, Рахманинов, Чайковский. Концерты же «Рахлинских сезонов» состоятся 11, 14, 17 и 20 апреля. Впереди сенсационные программы с участием Лукаса Генюшаса и Люка Дебарга. А концерт 17 апреля (дирижирует Сладковский) будет вести в режиме онлайн-трансляции телеканал классической музыки «Медичи ТВ».



