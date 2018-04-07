Опрос предпринимателей: как опознать в сотруднике «шпиона»
Бизнесмены рассуждают, что делать, если частная жизнь сотрудника ставит под угрозу компанию
В очередном бизнес-задачнике «Реальное время» узнало у руководителей, как быть, если родственники подчиненного работают на конкурентов. Мнения разделились: одни считают такое состояние дел нездоровым и требуют увольнения сотрудника, другие — что ситуацию можно решить иным путем. Но в том, что подозрений в любом случае не избежать, уверены абсолютно все герои материала.
Руководитель узнал, что супруга сотрудника работает в конкурирующей структуре. Соперничество компаний ожесточенное, и директор поставил ультиматум сотруднику — увольняться самому или привести работать в компанию супругу. Правильно ли он поступил? Смутило бы вас, что родственники сотрудника работают у конкурентов? Случались ли такие ситуации с вами?
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Григорий Эйдлин генеральный директор ООО «Центр неотложной медицинской помощи»
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Я считаю, что это справедливое требование. Супруги дома общаются на рабочие темы и может произойти утечка коммерческой информации. Не знаю, есть ли смысл просить жену перейти в структуру, где работает муж, но расстаться с работником повод весомый. Понимаю, что с юридической точки зрения позиция не очень правильная, но это жизнь. В моей практике подобного не было. Но иногда возникали подозрения, что сотрудник сливает информацию. И тогда мы с работником расставались. Конечно, это было деликатно, по соглашению сторон.
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Ефим Климов генеральный директор «Эттон»
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С теми, кого приглашаем на работу, мы обговариваем этот момент заранее. Но тут еще нужно отметить, что здесь речь идет лишь о действительно жесткой конкуренции. У нас много проектов, и не везде есть конкуренты. Поэтому вопрос не всегда может быть существенным. У нас был кандидат на должность, у которого жена работала в конкурирующей фирме. Но тот департамент, куда мы его принимали, не пересекался по роду деятельности с департаментом супруги. Поэтому мы его взяли. Естественно, с подписанием документов о неразглашении коммерческой тайны. Что касается ультиматума, то это неправильно. Нельзя ставить человека перед выбором.
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Ильназ Набиуллин владелец сети дискаунтеров Zifa
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Я конкурирую со всеми, кто продает эмоции. Это не только бижутерия, но и кинотеатры, магазины и прочее. Конкретного конкурента у меня нет. Поэтому похожих ситуаций не было. Но в целом эта ситуация нездоровая. Само ее наличие уже будет грызть руководителя изнутри. Каким бы суперчестным не был сотрудник, всегда в одном из вариантов развития событий директор будет подразумевать, что подчиненный может пересечь черту. Поэтому я бы позвал этого сотрудника и озвучил ему опасения. Выслушал бы его предложения по данной ситуации. Донес бы до него свою позицию, а дальше его выбор, просить жену сменить работу или нет. И второй вариант — по-хорошему предложил бы сотруднику уйти.
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Армен Гюлумян вице-президент Marsh&McLennanCompanies в России
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Наши сотрудники должны уведомлять о любых конфликтах интересов, которые существуют, в том числе и о родственниках, работающих у конкурентов. В таких ситуациях мы не запрещаем работать, но заставляем человека подписать бумаги о неразглашении. И если будет обнаружено, что идет слив информации или намеренный проигрыш конкурентам, то к сотруднику будут применены санкции.
С таким до сих пор мы не сталкивались, но, если бы так произошло, перекинули бы сотрудника на другое направление. Нужно сделать так, чтобы человек не пересекался в одном поле со своими родственниками и не чувствовал дискомфорта.
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Зоя Тетруашвили руководитель сети соляных пещер «Стоуни»
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Руководитель поступает правильно. Меня бы тоже смутило, если бы родственники сотрудника работали у конкурентов. Я говорю это исходя из опыта. Наша сотрудница оказалась родственницей одной из владелиц конкурирующей сети. Я узнала, что она передает туда нашу внутреннюю информацию, рассказывает о рекламных проектах. Мне было очень неприятно и я ее уволила.
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Кирилл Миняев директор ООО «Казанская фабрика хлеба»
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Меня бы это не смутило. Если в компании безопасность данных находится на должном уровне, то бояться нечего. В барабаны бьют те руководители, у которых в организации все пущено на самотек. И если директору пришла в голову такая мысль, это первый звонок, чтобы заняться информационной безопасностью. В любом случае давать оценку действиям руководителя, не находясь в организации и не зная тонкостей, было бы неправильно. Если он действует не эмоционально, а рационально, и знает, к чему идет, наверное, осуждать его решение нельзя.
У нас таких случаев не было. Было только, что к нам на работу приходили сотрудники конкурентов. Мы их берем, потому что это уже готовые специалисты, которых не нужно обучать, достаточно просто встроить в свой производственный процесс.
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Дмитрий Полосин основатель «Музея чак-чака»
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Я был бы уверен в своем сотруднике. В такой ситуации вообще нужно винить лишь руководителя. Он нанимает людей, он их мотивирует. И если сотрудник грамотно замотивирован, то ему даже в голову не придет сливать информацию, пусть даже родственникам.
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Павел Плонский генеральный директор коммуникационного агентства Press-Attache
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У бизнеса есть определенные правила работы, которые не всегда соответствуют человеческим ценностям. Описанная ситуация явно противоречит интересам бизнеса, потому что здесь есть определенные риски. Например, промышленный шпионаж. Поэтому логичнее всего будет уволить сотрудника. Но такой вариант, как правило, характерен для крупных корпораций с авторитарным стилем управления, где нет личной коммуникации между сотрудниками и руководителем. В меньшей степени это касается маленьких фирм, где директор состоит в дружеских отношениях с подчиненными, и можно договориться.
В нашей практике были случаи иного рода. PR-менеджеры осуществляли стороннюю деятельность — брали клиентов и работали с ними без уведомления руководства, а выручку клали себе в карман. С ними мы расставались немедленно.
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