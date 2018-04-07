Опрос предпринимателей: как опознать в сотруднике «шпиона»

Наши сотрудники должны уведомлять о любых конфликтах интересов, которые существуют, в том числе и о родственниках, работающих у конкурентов. В таких ситуациях мы не запрещаем работать, но заставляем человека подписать бумаги о неразглашении. И если будет обнаружено, что идет слив информации или намеренный проигрыш конкурентам, то к сотруднику будут применены санкции.



С таким до сих пор мы не сталкивались, но, если бы так произошло, перекинули бы сотрудника на другое направление. Нужно сделать так, чтобы человек не пересекался в одном поле со своими родственниками и не чувствовал дискомфорта.