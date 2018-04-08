Куда пойти в Казани: мастер-класс Хакамады, форум криптовалюты и мозговой штурм для бизнеса

Афиша мероприятий для Татарстана: с 9 по 15 апреля

Фото: Максим Платонов

Ближайшие семь дней готовят нам яркую палитру деловых и культурных мероприятий. Во вторник в Иннополисе стартует международный форум, посвященный криптовалюте и ее особенностям. В среду мастер-класс проведет экс-политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада, в четверг поговорят о развитии экспорта в республике. Параллельно в Казань приедут гитаристы из разных стран, пройдет лекция об искусстве и можно будет посмотреть на звезды. Подробнее — в подборке «Реального времени».

Иннополис ждет заинтересованных в криптовалюте (18+)

С 10 по 11 апреля в Иннополисе пройдет ICO Summit Kazan. Форум объединит на одной площадке представителей государственных структур, инвесторов, стартапы и всех заинтересованных в процедуре ICO. Всего ожидается участие более 300 делегатов со всего мира. Участники обсудят рост, юридические, финансовые особенности и опасности криптовалюты. Спикерами мероприятия станут ведущие эксперты в применении технологии блокчейн и ICO.

В программе второго дня пройдет Startup Workshop, где мировые эксперты поделятся знаниями о подготовке и реализации проектов в ICO, а также расскажут, как сделать презентацию для потенциальных инвесторов успешной.

С 10 по 11 апреля в Иннополисе пройдет ICO Summit Kazan. Фото Максима Платонова

Хакамада научит зарабатывать на эмоциях (18+)

11 апреля в Казань приедет Ирина Хакамада. Знаменитый бизнес-тренер проведет в «Корстоне» мастер-класс «Эмоциональный капитал: как эмоции превратить в доход». Хакамада обещает рассказать, как конвертировать эмоциональный потенциал в реальные доходы, которые могут выражаться в прямом заработке денег, а также в признании социума, любви и уважении значимых людей.

Начало в 19.00, стоимость билета от 2,5 до 7 тыс. рублей.

В Казани сыграют гитаристы из разных стран (12+)

8 апреля в Казани стартовал XI международный фестиваль «Классическая гитара в XXI веке», который продлится до 13 апреля. Это один из крупнейших форумов гитаристов на постсоветском пространстве.

Программа фестиваля состоит из пяти концертов, серии мастер-классов и лекций. Мероприятия пройдут на площадках ГБКЗ им. Сайдашева, Казанской государственной консерватории им. Жиганова и в Зеленодольске. Гала-концерт пройдет на сцене НКЦ «Казань». В этот день сыграют афинский гитарный дуэт, квартет имени Фраучи и оркестр гитаристов Казани под управлением Александра Лаврентьева.

В «Маяковском» научат путешествовать без денег (18+)

11 апреля в «Маяковском» пройдет бесплатный мастер-класс «Преодоление страхов. Кругосветное путешествие без денег и знания языка». Психолог-исследователь Александр Удалов расскажет слушателям о собственном эксперименте — одиночном путешествии вокруг света без денег, вещей, знания языков, плана и маршрута. Примерный маршрут путешественника вокруг света с Востока на Запад составил более 80 000 км.

Начало в 19.00, вход свободный.

12 апреля можно будет отправиться в «путешествие по звездному небу». Фото Максима Платонова

В День космонавтики покажут звезды (12+)

12 апреля можно будет отправиться в «путешествие по звездному небу». В этот день в обсерватории КФУ пройдут мероприятия, посвященные 57-летию полета Юрия Гагарина в космос. Гостей познакомят с историей обсерватории, расскажут о принципах работы армиллярной сферы и солнечных часов, покажут уникальные старинные телескопы и другие астрономические инструменты. И самое главное — после захода солнца желающие смогут понаблюдать за звездами. Правда, при условии, что небо будет ясным, предупреждают организаторы.

Также в День космонавтики пройдет лекция «Астрономия космической эры». Кандидат физико-математических наук Алмаз Галеев расскажет о том, каких успехов достигла астрономическая наука благодаря развитию космонавтики.

Начало экскурсий запланировано на 15.00, 17.00 и 19.00.

В Доме предпринимателя пройдет мозговой штурм (18+)

12 апреля в казанском Доме предпринимателя пройдет «Региональный трек: Сделано в России». Мероприятие, которое организует Российский экспортный центр, пройдет в формате мозгового штурма. Так, казанские бизнесмены смогут определить ключевые проблемы, возникающие в ходе экспортной деятельности, и выработать единый подход к их решению.

Центральная тема обсуждения — развитие экспортного потенциала Республики Татарстан. Среди спикеров заявлены представители региональных институтов развития, правительства Татарстана, экспортно-ориентированные компании и финансовые институты.

Начало в 10.00, участие бесплатное.

На выставке «Туризм и спорт» можно будет познакомиться с новинками и тонкостями предстоящего сезона. Фото Максима Платонова

Казанцам расскажут, как провести отпуск (18+)

12 апреля на «Казанской ярмарке» стартует 23-я международная специализированная выставка «Туризм и спорт». Здесь можно будет познакомиться с новинками и тонкостями предстоящего сезона. Особенно широко туристический потенциал в этом году представят Турция, Китай, Казахстан. Также гостям расскажут о программах внутреннего туризма и познакомят с региональными особенностями.

В программе развлекательные мероприятия, кулинарные конкурсы, спортивные выступления. Выставка завершится 14 апреля.

Дом актера воссоздаст атмосферу Испании (16+)

12 апреля в Доме актера им. Салимжанова пройдет танцевальный концерт академии танца Анны Федоровой Flamenca. В программе — танцевальные и музыкальные номера, которые представляют стиль фламенко той или иной области Андалусии, родины искусства фламенко. Специальным гостем вечера станет профессиональный музыкант, композитор Владимир Слободин (гитара фламенко).

Начало в 19.00.

Автоград в ожидании фестиваля молодежных театров (12+)

С 11 по 15 апреля в Набережных Челнах пройдет XIV Международный фестиваль молодежных театров «Действующие лица — 2018». Фестивальные спектакли пройдут на нескольких городских площадках: в Театре-студии «Ключ», городском Дворце творчества детей и молодежи, Татарском драматическом театре, Русском драматическом театре «Мастеровые».

Кроме спектаклей на фестивале пройдут мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

В Государственном музее изобразительных искусств РТ пройдет второй модуль большого лектория об искусстве XIX—XXI веков. Фото Олега Тихонова

В музее ИЗО расскажут об авангарде

14 апреля в Государственном музее изобразительных искусств РТ пройдет второй модуль большого лектория об искусстве XIX—XXI веков. Историк Сергей Хачатуров прочтет лекцию «Центры образования мастеров авангарда России. Архитектурный авангард».

Спикер расскажет, как в начале XX века все виды искусства выходят за свои пределы и сливаются, как расцветал русский авангард в новом государстве в 1920-х и как в 1930-х перешел в позицию контркультуры под давлением официальной критики.

Начало в 15.30, за билет нужно заплатить 50 рублей.

Кроме этого:

10 апреля в «Штабе» пройдет бесплатный мастер-класс по фотографии от фотографа Олега Самойлова. Начало в 19.00. (12+)

11 апреля в «Циферблате» пройдет День культуры Дальнего Востока. Гостей ждет рассказ о традициях Китая и мастер-классы. Начало в 19.00. (16+)

С 11 по 15 апреля в Казани пройдут гастроли одного из старейших театров России — Омского государственного театра «Арлекин». Омичи привезут в Казань спектакли как для детей, так и для взрослых. (6+)

14 и 15 апреля в футбольно-легкоатлетическом манеже казанского Центрального стадиона пройдет спортивный фестиваль «Я выбираю ГТО». В нем примет участие работающая молодежь предприятий и организаций Республики Татарстан. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от спортсменов по различным видам спорта. (18+)

В футбольно-легкоатлетическом манеже казанского Центрального стадиона пройдет спортивный фестиваль «Я выбираю ГТО». Фото Олега Тихонова

14 апреля в здании казанского IT-парка пройдет выставка BlockchainExpoFarm. Свои достижения представят крипто-фермы и компании, специализирующиеся на технологии блокчейн, криптовалютах и ICO. Начало в 10.00, вход свободный. (18+)

14—15 апреля в «Смене» пройдут показы немецких фильмов с русскими субтитрами. Начало в 18.00, вход — добровольный взнос. (18+)

14—15 апреля на Казанском ипподроме пройдет Open Space Market. В программе лекции, мастер-классы, ярмарка дизайнерских вещей. Вход — 100 рублей. (16+)

15 апреля в Казани пройдет фестиваль индийской музыки и танца. В программе различные стили индийской музыки. Начало в 17.00 в здании «Гранд отель Казань», вход свободный. (16+)

15 апреля в музее им. Боратынского состоится концерт скрипичной музыки. В программе — произведения старинных и современных композиторов. Начало в 16.00, вход свободный. (12+)