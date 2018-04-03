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Снова на родном казанском льду: Евгения Тарасова открыла соревнования юных фигуристов России

21:54, 03.04.2018 1
Снова на родном казанском льду: Евгения Тарасова открыла соревнования юных фигуристов России Фото: mdms.tatarstan.ru

Сегодня в Казани, во Дворце спорта, стартовало первенство России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (старший возраст, КМС). На торжественное открытие турнира приехала уроженка Казани, серебряный призер Олимпийских игр Пхенчхана и чемпионата мира 2018 года Евгения Тарасова.

В Первенстве России в Казани принимают участие более 100 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, Нижегородской, Владимирской, Ростовской, Воронежской, Оренбургской и Тюменской областей, республик Татарстан и Мордовия, Пермского и Краснодарского краев.

Видео Камиля Исмаилова
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  • Анонимно 04 апр
    Женя, мы тобой гордимся!
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